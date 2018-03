Josef Skála se rozpovídal: Andrej Babiš je oligarcha, ale trochu jiný. A Skripal...

Místopředseda KSČM pro ideologickou práci Josef Skála poskytl rozhovor serveru INFO.cz. Prozradil v něm mimo jiné, jak by měli komunisté jednat s premiérem v demisi Andrejem Babišem, ale nejen to. Řekl toho ještě mnohem víc. Došlo i na kauzu dvojitého ruského agenta Sergeje Skripala.

Josef Skála prozradil, že Andrej Babiš už dokázal komunisty nemile překvapit. Zaprvé tehdy, když napomohl odchodu komunisty Zdeňka Ondráčka z čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů. A zadruhé v okamžiku, kdy oznámil vyhoštění tří ruských diplomatů z Česka v souvislosti s kauzou dvojitého ruského agenta otráveného na britské půdě Sergeje Skripala. „To bylo velmi nemilé překvapení,“ podotkl Skála.

Jak si tedy komunisté zajistí, aby je Andrej Babiš nadále nepřekvapoval? „My spějeme k nějaké písemné dohodě, kde bychom si řekli, co každý z nás musí a co každý z nás nesmí,“ zdůraznil Skála. Jen za takových podmínek by byli komunisté ochotní podporovat vládu. Podle Skály ale oligarcha Babiš je o něco lepším oligarchou, než jsou jeho konkurenti. „On chtě nechtě potřebuje i kupní sílu dolních deseti milionů,“ podotkl Skála s tím, že Babiš prodává párky, kuřata a další zboží, které lidé musí mít za co kupovat.

Komunisté by rádi korigovali účast českých vojáků na misích NATO. Vláda opřená o podporu komunistů by podle Skály měla české vojáky vysílat jen na takové zahraniční mise, které budou probíhat se schválením OSN. Jedinou výjimkou by byl případ, kdyby NATO bylo napadeno vnějším nepřítelem. A jak by se komunisté zachovali, kdyby Aliance dospěla k závěru, že útok na Sergeje Skripala byl útokem na Alianci? Pro komunisty by to prý byl problém. Už proto, že střet Ruska a NATO by se neodehrával na bázi schválené OSN. Navíc vůbec není jisté, že za útokem na Skripala skutečně stálo Rusko. To se říkalo i o otráveném agentovi Litviněnkovi, jenže i u něj Skála teď nabídl trochu jiný pohled. Dovolával se prohlášení otce agenta Alexandra Litviněnka. „Vystoupil před kamery a řekl, že on viní ze smrti svého syna CIA,“ uvedl místopředseda KSČM.

Komunisté vidí Rusko jako určitou světovou protiváhu vůči USA, byť Skála nesouhlasí s tím, že bylo Rusko rozkradeno tamními oligarchy. Po dalším vítězství Vladimira Putina bude Rusko stabilní. Ukázalo se to už na tom, jak Rusko reagovalo na vyhošťování svých diplomatů na Západě. Když Rusové naznačili, že novičok může pocházet i z Česka, chtěli nám podle Skály ukázat, co musí strpět státy, když jsou obviňovány bez důkazů.

V druhé polovině rozhovoru došlo také na případ Zdeňka Ondráčka, který v lednu 1989 stál proti demonstrantům toužícím po demokracii s obuškem v ruce a proti těmto demonstrantům použil násilí. Skála konstatoval, že by se Ondráček nemusel omlouvat. Pokud to tak necítí. „Omluva je možná silné slovo,“ uvedl Skála. Osobně by Ondráčkovi doporučil, aby lidem přesněji popsal, v jaké situaci se jako mladý člověk nacházel.

V závěru rozhovoru Skála odmítl, že by byl stalinista. To je prý jen prázdná nálepka, kterou si berou ku pomoci lidé, kterým docházejí argumenty.

