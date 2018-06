Josef Skála vytočil stanaře Farského: Vy jste tuto republiku zničili, rozkřikl se na něj. A přidal něco o prodloužené ruce SSSR

Tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ve svém nedávném tweetu napsal, že extremisté ze STAN dalším útokem na prezidenta republiky ohrožují demokracii a svobodu v České republice. „Většina věcí, které Ovčáček píše ve svých tweetech, nestojí ani za komentování,“ reagoval Farský s tím, že Zeman je sice zvolený, ale pokud vykonává svůj mandát v rozporu se zájmy České republiky a ohrožuje bezpečnost občanů, je nutné se ozvat.

„Musíme upozorňovat na jeho nestandardní chování,“ obhajoval Farský senátory z klubu STAN, kteří se rozhodli zahájit přípravu materiálů, které by měly vést k ústavní žalobě prezidenta Miloše Zemana z velezrady kvůli jeho výroku, že se v Česku vyráběl novičok. „On do dezinformační kampaně, která tu byla z Ruska, vstoupil jako aktivní šiřitel dezinformačních zpráv,“ míní Farský, podle kterého prezident pracoval v zájmu cizí mocnosti.

Pokud je tu řeč o dezinformační kampani, podle Skály je dezinformační kampaň spíše celý randál okolo novičoku. „Kauza se ukázala být naprosto děravou. Všechny její argumenty jsou vyvráceny, je to k smíchu a k pláči. Operovat s tím, jaké Zeman zaujal stanovisko, je naprosto druhořadé,“ obrátil se Skála na Farského a připomněl mu, že prvořadé je zabývat se tím, proč se část české politiky zapojila do zmiňované dezinformační kampaně, která hrotí mezinárodní napětí a ženou nás do konfrontace s jadernou velmocí.

„Komunistická strana je prodlouženou rukou zájmu Sovětského svazu, dnes Ruské federace, tak já se už ničemu nedivím,“ pokračoval Farský, načež jej přerušil Skálův hlasitý smích. „No to jste mě rozesmál. My komunisté máme k Rusku mnohem vážnější výhrady než vy, pane poslanče. Nám vadilo, když Jelcin nechal rozstřílet parlament,“ neudržel se Skála.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

„Vy tady uvádíte kauzy, jako je sestřelení malajsijského Boeingu 777 Bukem, o čemž neexistuje žádný přímý důkaz. Zkuste si představit, kdyby někdo přisouval zbraně k hranicím Spojených států tak, jak se to děje k hranicím Ruska, z toho by byla málem světová válka,“ uvedl Skála a dodal, že k hranicím Ruska se nyní přisouvá velmi moderní vojenská technika a konají se tam cvičení, jako jsou Anakonda, Saber Strike a další. „A víte vůbec, jaký je v tom rozdíl? Poláci jsou v NATO a oni tam se svými spojenci konají cvičení, zatímco Rusové se svými vojáky vstupují na území suverénních států, jako jsou Ukrajina, Gruzie a Moldavsko. Co je Rusku do toho, co se děje na Ukrajině nebo v Pobaltí,“ oponoval mu s ironickým úsměvem Farský.

To už ale Skála začal pomalu startovat. „Kdo rozpoutal v srpnu 2008 válku? Nebyla to náhodou Gruzie? To chcete popřít?“ ptal se Skála. „A proto dnes Rusko okupuje území Gruzie?“ kroutil hlavou Farský. „Žádné území Gruzie. Čím začalo drama v roce 2014? Nebyl to náhodou teroristický státní převrat podporovaný třemi ministry zahraničí Evropské unie?“ mával se vztyčeným ukazováčkem rozčíleně komunista Skála. „Ne, bylo to tím, že Ukrajina se chtěla připojit k EU a k NATO,“ začali si Farský skákat se Skálou do řeči. „To si děláte legraci,“ začal se Skála opět nevěřícně smát.



Moderátor následně vstoupil do slovního rozporu s tím, že existují i teze, že nebýt NATO, tak už v Česku máme Rusy. „Ale to je legrační, co by tady dělali, vždyť ekonomicky tady už jsou,“ odpověděl Skála. „No asi to, co tady dělali od roku 1948 mocensky, a to co po roce 1968 prostřednictvím svých vojáků. Vždyť je to jen třicet let zpátky, co jsme je odsud dostali, a pořád jsme v jejich vlivovém zájmu,“ zdůraznil poslanec za hnutí STAN. „Pane poslanče, vy jste v politickém vlivovém pásmu země, která jenom ve Vietnamu povraždila čtyři miliony lidí a jenom v tomto tisíciletí spáchala několik děsivých agresí,“ neodpustil si svou připomínku Skála, který prý chce neutrální Českou republiku. „Rus si ale vzal Ukrajinu a Gruzii, protože byly neutrální, a když nechtěly být, tak je obsadil,“ odvětil Farský.



Následně se přesunuli k tématu vznikající vlády s tolerancí komunistů, z čehož je Farský celý nesvůj. „Je to děsivé, protože je to přesně to, co vrací ten marasmus od roku 1948 do roku 1989, kdy česká společnost byla naprosto rozvrácená. Teď jsme se z toho ekonomicky za těch třicet let docela dostali,“ míní Farský, který prý alespoň díky EU a NATO nemá takovou obavu, že bychom byli pod vlivem Ruska.

Mgr. Jan Farský SLK



„Teď si zažíváme nejblahobytnější období za tisíciletou historii,“ pokračoval poslanec za STAN, čímž uvedl Skálu do záchvatu smíchu. „Milion exekucí, milion lidí na hranici chudoby. Děláte si legraci, pane poslanče? HDP z roku 1989 tato země dosáhla v roce 2003. To je největší bankrot v dějinách,“ zrudl Skála. „Já si pamatuji, jak tahle země vypadala, když ji opustili komunisti, ekonomicky rozvrácený stát, kolonie,“ zvyšoval hlas Farský. „Za komunismu jsme nebyli ničí kolonií jako dnes,“ vypálil ideolog z KSČM. „Já jsem byl v Rusku a nikdo z Čechů by nechtěl měnit, tam je pár oligarchů a jinak bída. Vy je táhnete na Východ a odmítáte Západ, proboha, to je vlastizrada,“ nevycházel z údivu Farský.

„Vy jste tuto republiku zničili, a proto mě děsí, že máte chuť se vracet,“ pokračoval Farský, načež mu Skála oponoval se slovy, že jsou nebezpeční možná tak tím, že říkají fakta. Farský mu proto připomněl i děsivá čísla, která za sebou komunistický režim má. „248 lidí jste popravili, 200 000 lidí z politických důvodů zavřeli,“ uzavřel s tím, že snad tomuhle nechtějí dnes říkat prosperita.

Psali jsme: Skála (KSČM): „Neoliberální komunisté" a „strana budoucnosti" NATO nechceme! Vy byste to rozkecali. Japonec na konec? U KSČM se schyluje k rozpadu představ Andreje Babiše o nové vládě. Ale třeba… Chce to skutečnou konkurenci harpagonskému samoděržaví. S Josefem Skálou o straně budoucnosti i vších v levicovém kožichu, Marxovi i trdlech a hulvátech z pražské kavárny Britská BBC uspořádala debatu o politické situaci v Česku. Dorazil i komunista Skála













