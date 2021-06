Jourová: Diskriminace, soud, bolestivé sankce. Co se na Orbána chystá?

reklama

Úvodem se Jourová vyjádřila také k živelné katastrofě, která postihla jižní Moravu. „Především chci říct, že je to opravdu strašná katastrofa a moc myslím na lidi, kteří jsou tím postižení. Hrozivé obrazy dnešního rána. V noci jsem ověřovala, jak konkrétně můžeme pomoci a jestli se už v té věci něco děje. My máme evropský mechanismus pomoci, který je připraven pro tyto situace. Loni jsme ho aktivovali 102krát. Takže je to poměrně zaužívaný způsob, jak rychle pomoci vyslat speciální týmy civilní ochrany, poslat speciální vybavení, zajistit rychlé nasazení nouzové podpory, ale i koordinovat pomoc členských států, když je ta katastrofa velkého rozsahu a je potřeba opravdu mezinárodní zásah. Takže my jsme v kontaktu s českými úřady, a v momentu, kdy definují, jestli budou takovou pomoc potřebovat a jak by měla vypadat, tak samozřejmě bude poskytnutá,“ sdělila Jourová.

mezi homosexualitu a pedofilii, protože je to vlastně součástí zákona o ochraně dětí před pedofilií, takže tohle je zákon, který může vyvolávat velice negativní emoce a reakce společnosti. A proč je taková reakce nejen ze strany komise, ale i ze strany států? No protože v Evropě máme velice špatné zkušenosti s označováním nějaké skupiny občanů nějakou nálepkou, například tohoto typu. A myslím, že ta reakce je potřeba, protože právě v minulosti, když se nálepkovalo, tak společnost nereagovala, a vedlo to opravdu do velice špatných konců. Takže komise bude reagovat, my jsme poslali dopis, který podepsali moji kolegové a kteří se dotazují právě na různé aspekty toho zákona," uvedla Jourová.

Maďarský premiér Viktor Orbán však kritiku odmítá. Jaké možnosti má Evropská komise dál, jak postupovat? „My máme povinnosti konat podle kompetencí, taky samozřejmě nesmíme překračovat žádná pravidla, takže my můžeme spustit řízení na porušení evropských pravidel, v tomto případě se samozřejmě nabízí porušení protidiskriminačních pravidel, některé další aspekty tam právě viděli kolegové, které by se daly postihnout. A jinou možnost prakticky nemáme, ale to řízení, které může vyústit u soudu, může eventuálně i bolet finančně, protože pokud stát se nezařídí podle rozhodnutí soudu, který by například řekl, že ten zákon je nelegální z evropských pravidel, tak může taky stanovit velice bolestivé sankce, takže není to bezzubý nástroj,“ sdělila Jourová.

Podle Orbána zákon chrání zájmy dětí, zaručuje práva rodičům a netýká se práv na sexuální orientaci dětí starších 18 let.

„Je zájmem Evropy chránit děti před pedofilií a před všemi hroznými věcmi, které na ně mohou číhat, ale tento zákon, tak jak tam zachází právě s menšinou leseb a gayů, evokuje, že tito lidé mohou být hrozbou pro děti a zdravý vývoj mládeže. Myslím si, že je potřeba vzít v potaz, jaký zákon má duch, jakou může vyvolat reakci ve společnosti,“ dodala k tomu Jourová.

