Jourová bude střežit demokracii a právní stát. Babiš, Rouček a Petříček jásají, opozice to vidí jinak

Česká eurokomisařka Věra Jourová bude místopředsedkyní Evropské komise. A bude dohlížet na dodržování zásad právního státu a bude dbát na dodržování ‚Hodnoty EU‘. Předseda opoziční ODS Petr Fiala k tomu poznamenal, že je to místo bez reálného vlivu a pro Česko rozhodně není žádnou výhrou. Ale premiér Andrej Babiš (ANO) nebo bývalý europoslanec ČSSD Libor Rouček to viděli jinak. Ozval se i bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že se Česká republika vlastně dočkala vyznamenání, když se ukázalo, že Věra Jourová bude v EU dohlížet na fungování právního státu a bude dbát na zachování evropských hodnot.

Pro Českou republiku je velký úspěch, že má poprvé významný post místopředsedy Evropské komise (EK), napsal ČTK premiér Babiš. Je to vyznamenání pro Česko a ve spojení s portfoliem i ohromná důvěra, uvedl doslova. „Bylo mou prioritou získat takto vlivný vysoký post pro Českou republiku. Jedná se o prestižní pozici s vysokým vlivem v Bruselu, důležitý a koncepční post,“ doplnil ještě.

Naproti tomu předseda ODS Petr Fiala poznamenal, že portfolio Věry Jourové je portfolio, kde se nedá uplatnit reálný vliv, takže rozhodně nejde o vyznamenání.

„Aby bylo jasno: paní Jourová dostala za úkol dohlížet na neposlušné země V4. Již dříve se nechala slyšet, že tyto státy by měly přijít o peníze z evropských fondů. Její nové portfolio nemá žádný reálný vliv a předseda vlády obelhal veřejnost, když říkal, že vyjednávání se vyvíjejí dobře. Jde o výraznou porážku autority předsedy vlády, který je hlavním politickým vyjednavačem v zásadních politických otázkách v Evropské unii. Bohužel došlo na naše slova, když jsme varovali, že kvůli problémům pana premiéra nedostaneme žádné portfolio, kde jde o peníze nebo o reálný vliv,“ napsal Fiala na sociální síti Facebook.

Někdejší europoslanec Libor Rouček skutečnost, že bude Jourová dohlížet na dodržování pravidel právního státu, přivítal. Už proto, že český premiér Babiš nebo maďarský premiér Viktor Orbán nebudou moct ukazovat prstem na tzv. zlý Brusel. Nebudou moct říkat, že místopředsedkyně Evropské komise jim nerozumí, protože nežila ve střední Evropě. Věra Jourová žila ve střední Evropě a zdejšímu regionu dobře rozumí.

„Česká eurokomisařka Věra Jourová bude jednou z místopředsedkyní Komise s odpovědností za dohled nad dodržováním hodnot a principů demokracie a právního státu. I když nezískala žádné ekonomické portfolio, jak si přál Andrej Babiš, volba je to dobrá, chytrá a správná. Bude to totiž zástupkyně ze státu V4, tedy ze zemí, kde jsou hodnoty demokracie nejvíce v ohrožení, která bude mít tyto záležitosti na starosti. Viktor Orbán, Jaroslaw Kaczyński, Andrej Babiš ani nikdo jiný ve středovýchodní Evropě se již nebude moci vymlouvat na ‚diktát Bruselu‘ a rozhodování nikým nevolených úředníků ‚o nás bez nás‘. Skvělá volba!“ napsal Rouček na sociální síti Facebook.

Předseda ČSSD Jan Hamáček kvitoval, že Jourová bude místopředsedkyní nové EK. Vnímá to jako ocenění její předchozí práce v EU. Jourová má v končící EK na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů či rovné příležitosti žen a mužů.

„Portfolio, které získala, není silné ekonomické portfolio, ale portfolio klíčové pro zachování společných hodnot, na kterých stojí EU a ke kterým se všichni hlásíme,“ uvedl vicepremiér.

Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček na Twitteru Jourové pogratuloval k pozici místopředsedkyně. „Bude mít na starosti samotnou podstatu EU, tedy ochranu demokratických hodnot. Třicet let od sametové revoluce to pokládám za symbolické. Jde o principy, kterými se musejí řídit všechny členské státy,“ napsal.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na tiskové konferenci před schůzí Sněmovny uvedla, že post místopředsedkyně i portfolio je pro Jourovou velkým oceněním. „Bude dohlížet na hodnoty, transparentnost, čistotu práva, digitalizaci, kyberpolitiku a tak dále,“ uvedla. Podle ní je velkým úspěchem V4, že Česko a Slovensko budou mít v EK místopředsedy a Polsko silné zemědělské portfolio. „Je to jasný signál, že V4 je slyšet a vidět, a my to vnímáme za obrovský úspěch,“ dodala.

Podle expremiéra Mirka Topolánka se ukázalo, že Babiš neumí v EU nic vyjednat. „Že Babiš neumí v EU nic vyjednat, to se ví. Mě ale pobavil i Řek, dohlížející na ‚evropský způsob života‘. Siesta, fiesta, dolce far niente. To se nám to hoduje, když nám lidi půjčují...,“ konstatoval Topolánek na sociální síti Twitter.

Ekonomický expert ODS Jan Skopeček dal Topolánkovi za pravdu. „Premiér Babiš a eurokomisařka Jourová na letním jednání VEZ jednohlasně zdůrazňovali, že je prioritou v nové Komisi získat ekonomické portfolio. Byli skromní, nemluvili o energetice či fondech, ale preferovali digitální agendu. Nevyjednali a nedostali ani to! Je to prohra pro ČR,“ konstatoval.

Předseda lidovců Marek Výborný doplnil, že funkce pro Věru Jourovou je vlastně takovým „šťouchnutím“ do České republiky. „Andrej Babiš sliboval silné ekonomické portfolio. A výsledek? Není ani ekonomické, ani silné. Hodnoty právního státu jsou důležité, asi je to trochu šťouchanec ČR, že jsme tuto oblast dostali právě my,“ napsal taktéž na sociální síti Twitter Výborný.

Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády Tomáš Prouza, podle něhož premiér Babiš totálně selhal, napsal:

„Portfolio Věry Jourové: je to drsný vzkaz České republice a totální selhání vyjednávacích schopností české vlády. Ani náhodou se vláda nepřiblížila svým cílům získat silné ekonomické portfolio nebo digitální agendu. Drsně to ukazuje minimální český vliv na novou Komisi,“ napsal bez obalu.

V podobném duchu se vyjádřil také končící předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, podle něhož je Věra Jourová místopředsedkyní Evropské komise jen proto, že ji tam lidé znají. Rozhodně to není zásluha Andreje Babiše.

Kanonádu uzavřel bloger Petr Paulczyňski, který připsal cosi o „pr*eli“. „Jourová bude vrchní politruk EU. Jistě jste všichni hrdí. Už se těším až ju Orbán pošle do prdele,“ uvedl.

