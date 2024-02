Jsem fašista, provokoval Zeman po setkání s Ficem a Orbánem. A toto předcházelo

reklama

Do Prahy v úterý zamířili premiéři zemí V4, kteří debatovali zejména o rozdílných pohledech na ukrajinskou krizi. Slovenský premiér Robert Fico o víkendu ke druhému výročí války na Ukrajině prohlásil, že Evropská unie a NATO podporují vzájemné zabíjení Slovanů a falešně démonizují ruského prezidenta Vladimira Putina.

České politiky Ficův projev šokoval, nesouhlasí s ním zejména premiér Petr Fiala. „Všichni si přejeme mír, ale k tomu je jediná cesta. A to taková, že nebudeme ustupovat agresorovi a zlu. K míru nikdy nevedlo, že složíme zbraně a schováme se. Nemohu přijmout ani to, že konflikt snad rozpoutali Ukrajinci nebo západní země. Viník je naprosto jasný. Je to ruská agresivní politika a Rusko zabíjející civilisty,“ reagoval Fiala.

Rozdílné názory na zahraniční politiku jsou patrné i z toho, kam premiéři po setkání v rámci V4 zamířili. Zatímco Donalda Tuska přivítal na Hradě prezident Petr Pavel, Fico a Orbán se setkali s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, který oba premiéry pohostil v kanceláři v Dejvicích. Nechyběli ani jeho dlouholetí spolupracovníci Vratislav Mynář a Jiří Ovčáček.

„Absolvoval jsem velmi přátelské setkání s Viktorem Orbánem a Robertem Ficem. Rád se setkávám s politiky, kteří jsou úspěšní ve svých zemích a kteří mají vysokou důvěru občanů. A jak víte, v obou případech jde o vítěze parlamentních voleb. Setkávat se s úspěšnými politiky současně znamená setkávat se s politiky, kteří mají svůj vlastní názor a nekopírují pouze názory ostatních. V tomto smyslu bylo pro mě toto setkání obohacující,“ uvedl bývalý prezident na malé tiskové konferenci.

Zeman s premiéry Slovenska a Maďarska debatoval zejména o jejich pohledu na válku a apely na započetí mírových rozhovorů. „Je třeba předeslat, že oba státníci odsuzují agresi Ruské federace na Ukrajině, což se někdy neříká a je to chyba. Lišíme se v názoru na formu této pomoci, ale shodujeme se v názoru, že tato pomoc, ať už humanitární nebo vojenská, by měla vést k příměří a následně k míru. Protože v opačném případě, pokud dojde k dlouhé opotřebovávací válce, tak to znamená tisíce a tisíce ztracených životů a o to by se asi žádný z rozumných politiků neměl zasazovat,“ souhlasí Zeman s Ficem a Orbánem.

Zeman reagoval také na výroky Donalda Tuska, že V4 je kvůli odlišným názorům na hranici rozpadu. „Pokud jste partneři, ať už jde o manželství, politickou alianci nebo mezinárodní uskupení, které má neshody, tak je daleko lepší než vyvolávat rozvodové řízení sejít se za jednacím stolem a vyměňovat si argumenty. Výzvy k rozpadu V4 pokládám za velmi, velmi nerozumné, naopak podobně jako existuje třeba Benelux nebo jiná regionální uskupení v Evropské unii, tak velký význam má i Visegrádská skupina. A oslabení její činnosti by vedlo k oslabení národních zájmů všech členů V4 v rámci Evropské unie,“ varoval bývalý prezident.

Řeč přišla i na slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že některé státy NATO zvažují nasazení svých vojáků na Ukrajině. To o víkendu předeslal Robert Fico, který byl za to kritizován, že nic takového na stole není. „Ta ostrakizace Roberta Fica byla hysterická, hloupá a zbytečná. Ale generální tajemník NATO Jens Stoltenberg to dementoval a i já pokládám vyslání vojáků NATO na Ukrajinu za nepříliš originální zahájení třetí světové války,“ uvedl Zeman.

Posledním tématem byly zemědělské protesty, které v poslední době zaplavily Evropu, a energetická soběstačnost. „Já už jsem dlouho neřekl nějaký provokativní výrok, takže to nyní udělám. Když mluvíme o zemědělství nebo energetické krizi, tak v obou případech je společným jmenovatelem a hlavní příčinou Green Deal. A teď jsem slyšel výroky jednoho nepotřebného ministra pro evropské záležitosti (Martin Dvořák, STAN, pozn red.), který prohlásil, že SPD je fašistická strana, protože je proti Green Dealu. Takže pokud jsou lidé, kteří jsou proti Green Dealu, fašisté, tak jsem i já fašista,“ dodal ironicky Zeman.

