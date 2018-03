Jsem rád, že Babiš obrátil a snad na Ondráčkově postu bude někdo jiný, řekl v ČT Poche

Evropské italské volby ovládly hnutí a strany, které patří mezi netradiční populistické a často euroskeptické. Uspěl také bývalý premiér Silvio Berlusconi. Jestli byl tento výsledek předem jasný a co bude znamenat pro Evropu, prozradil v Interview na ČT24 europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), který zároveň vyjádřil svůj názor na to, že Slovensko demonstruje kvůli vraždě novináře a vládě premiéra Fica a Česko kvůli komunistickému poslanci Ondráčkovi.

Poslanec Evropského parlamentu Miroslav Poche hned v úvodu uvedl, že tomu, že se Italové odvrátili od tradičních stran, se příliš nediví, takovému vývoji zde už prý nasvědčovala i předešlá vláda. „Předešlým vládám se nepodařilo především vrátit zpátky ekonomický růst, který v Itálii byl před deseti lety, a především jih Itálie je proto velmi frustrovaný,“ upřesnil europoslanec, který je přesvědčen, že proto voliči vyměnili středolevou stranu za Hnutí pěti hvězd.

„Musím dodat, že Hnutí pěti hvězd není úplně extrémní a populistická strana,“ dodal s tím, že pokud by ji měl přirovnat k českému Parlamentu, je to něco mezi Piráty, komunisty a Matějem Stropnickým. Pro italského prezidenta bude nyní podle Pocheho složité sehrát úlohu, aby vznikla v tak složité době v Itálii nějaká vláda. „Itálie má historicky velkou zkušenost s úřednickými vládami a celý ten systém napomáhá k velmi nestabilnímu vládnutí,“ uvedl Poche, podle kterého tato rétorika pomalu opadá. „Je to vidět v těch jednotlivých vyjádřeních šéfů stran, že by po nějakém dlouhém jednání mohla vzniknout vláda právě Hnutí pěti hvězd a například středolevicové demokratické strany,“ míní.

Hnutí pěti hvězd totiž podle europoslance není příliš euroskeptické, ale spíše útočí na EU z levicových pozic, a ne z těch nacionálních nebo protievropských. Šéf Hnutí pěti hvězd Luigi Di Maio sliboval během kampaně mnohé od zvýšení minimální mzdy přes základní příjem až po snižování daní, podle názoru Pocheho všechny tyto nápady bude pro italskou vládu problematické splnit. „Některé analytické servery tyto sliby, aby mohly být splněny, spočítaly na mnoho bilionů eur a při zadlužení Itálie je to téměř nemožné,“ řekl Poche.

Hnutí pěti hvězd se dá podle europoslance zcela jistě označit jako nesystémové, když vychází ze selhání jiných stran, které tomuto politickému vývoji předcházely. „Rozhodně ten výsledek ale není tak hrozivý, jak vypadá na první pohled, je to velký rozdíl například proti Lize severu,“ zdůraznil. Od návratu italského expremiéra Silvia Berlusconiho, který má za sebou již mnoho skandálů, prý europoslanec příliš neočekává. „On má soudní zákaz výkonu veřejné funkce až do roku 2019 a ukazuje to na to, že jeho popularita mezi jednou částí voličů je stále značně vysoká, ale i on sám jistě ve volbách očekával lepší výsledek,“ řekl s tím, že díky jeho věku je to Berlusconiho spíše politický konec.

Dnes uplynul týden, kdy nejenom Slovenskem otřáslo zveřejnění zprávy o smrti slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. „Je to tragédie a varování ve smyslu, že politici musejí učinit všechno pro to, aby novináři měli garantovanou bezpečnost a nebyly ohroženi,“ řekl. Vražda přitom rozhýbala odpor vůči vládě Roberta Fica a odpor vůči ministrovi vnitra a vyhnala do ulic tisíce lidí.

Situace podle europoslance na Slovensku není příliš dobrá již delší dobu. „Chystají se prezidentské volby, potom parlamentní volby. Slovensko prochází velmi složitou politickou situací a tohle a tento kriminální čin celou situaci akorát uspíšily,“ uvedl s tím, že se mu zdá, že Fico tuto situaci příliš nezvládá.

A také v České republice není situace příliš veselá, aktuálně se svolávají demonstrace proti zvolení komunistického poslance Ondráčka do čela kontrolní komise GIBS. „Jestli tohle zvedlo lidi ze židlí, byla by to pro mě dobrá zpráva, alespoň se ukáže, že lidem situace není lhostejná,“ uzavřel Poche s tím, že je velmi rád, že premiér v demisi Andrej Babiš obrátil a změnil svůj názor a snad na tomto postu dojde skutečně ke změně.

