Jsem šokován! Poslanec Nacher se neudržel kvůli chování Pirátů

V prvé řadě zdůraznil, že nerozumí tomu, proč si pirátský europoslanec Marcel Kolaja stěžuje orgánům EU na tajnou demokratickou volbu tří členů Rady ČT – Hany Lipovské, Pavla Matochy a Lubomíra Veselého.

„Často toto slovo nepoužívám, jsem šokován. Jsem liberálně založený člověk a ctím demokratickou volbu. Demokratická volba je tajná volba proto, že tam právě neprobíhá hlasování podle doporučení. Každý si tam může hlasovat, jak chce a nikdo vám už nic nedokáže. V této volbě je člověk nejsvobodnější. Jestli panu Kolajovi nevyhovovali lidé, kteří tam postoupili, tak pro mě to není důvod, proč by měl informovat v Bruselu, jak naši poslanci někoho zvolili do Rady ČT. Přijde mi to, jako nerespektování demokratické volby. Pirátský poslanec tím říká, že buď bude zvolen kandidát, o kterém já si myslím, že je ten správný, a pokud ne, tak si budu stěžovat. Dle mého názoru takto demokracie nefunguje. Je to móda dnešní doby. Když se podíváme do zahraničí, tak stejné příklady najdeme při volbě Donalda Trumpa, Borise Johnsona, brexit atd. Toto jednání mi přijde nedospělé od těch, kteří si stěžují,“ nebral si servítky Nacher.

Stejně nekompromisní byl také při hodnocení nápadu pirátského primátora Prahy Zdeňka Hřiba a jeho koaličních kolegů na razantní zdražení ročního kuponu na pražskou hromadnou dopravu.

„Od začátku s tím zásadně nesouhlasím. Myslím si, že politik má nějakou zodpovědnost a neměl by říkat jiné věci před volbami a pak těsně po volbách. Koalice dokonce po volbách uvažovala o tom, že by MHD mohla být zdarma. Politik by měl být i dobrým manažerem, který nejprve hledá úspory u sebe, v provozu. Nejprve by se měl podívat na zbytné projekty, které se můžou realizovat později, případně je zrušit úplně. Dle mého názoru je zdražování služby až ten poslední krok, ke kterému by dobrý manažer měl přistoupit. V této souvislosti mi přijde přehnané i zdražování parkování a stání v modrých zónách, snad aby to nebylo líto těm, kteří mají auto. Tato koalice ztrácí jedinou ideologickou pozici, kterou měla, byť jsem s ní já bytostně nesouhlasil, ale uznával jsem, že je to legitimní postoj, tj. maximálně to komplikovat automobilové dopravě a nalákat lidi do MHD. Tímto rozhodnutím nikdo neví, co současná koalice chce,“ šil Nacher do koalice Pirátů, Prahy sobě, TOP 09 a STAN.

Nakonec věnoval pár slov obnově Mariánského sloupu.

Nechápe, proč Magistrát hl. města Prahy neodpustil poplatek za zábor pozemku určeného pro sloup. Zdá se mu absurdní, že byl restauracím v okolí odpuštěn poplatek za předzahrádky, což v koronakrizi považuje za správné, ale za pozemek se platit muselo.

