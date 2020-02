Jsi otravný! To myslíš vážně? Piráti se zase rafali mezi sebou, i Bartoš zasáhl. A slyší: To jste se ukázali

Aktivista s pseudonymem Sendy Žižkovský, který nedávno své vzpomínky z boje proti komunistickému režimu během Palachova týdne sepsal pro časopis Reflex a i ve známém časopise se podepsal stejným pseudonymem, pod jakým vystupuje na Facebooku, na svém profilu tamtéž reagoval na hlasování členů Pirátské strany, kteří opět vyjádřili svůj souhlas s kandidaturou novináře Tomáše Tožičky do Senátu na Teplicku. Ten se do popředí zájmu médií dostal kvůli svým ultralevicovým názorům, kdy například prohlašoval, že kapitalismus a pravicová politika jsou zločiny proti lidskosti a proti tomu byl Stalin „masový vrah amatér“. Žižkovský na podporu, kterou Tožička od své partaje získává, poznamenává, že šlo v hlasování o to, „jestli si Pirátská strana dál bude říkat liberální, nebo ultralevicová“. Hlasováním se dle něj „jasně a nevyvratitelně ukázalo, kdo většina Pirátů opravdu je a jak smýšlí“.

Řečený ,,Sendy Žižkovský" citoval pirátského kandidáta, že: „Po 30 letech musíme přestat vytahovat zločiny režimu, který je pasé.“ A upozornil na hlasování na pirátském fóru, kde členové strany dali najevo, zdali chtějí v doplňovacích volbách Tožičku podporovat i nadále. Hlasování předevčírem dopadlo 249 hlasy proti zrušení Tožičkovy kandidatury oproti 232 pro zrušení.

Tožičkovu nominaci na senátora do voleb, které se budou na Teplicku konat po nečekaném úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery, nejvíce kritizoval vedoucí administrativního odboru Pirátů Petr Vileta. Ten také spolu se stovkou spolustraníků hlasování o trvání kandidatury Tožičky inicioval. Vileta kritizoval zejména Tožičkova vyjádření na sociálních sítích, která označuje za ultralevicová.



„Zcela vážně uvažuji o založení členského podnětu. Když nám ‚spláchli‘ Rumla jen proto, že v devadesátkách byl ve vládě ODS, tak Tožička by zasloužil spláchnout také. Jeho názory jsou fakt někde mezi pacifismem, Antifou a komunismem. Pokud by byl náhodou zvolen, bude neřízenou, neřiditelnou střelou, a i pokud bude jen kandidovat, může nám pokakat naši horko těžko vyvrácenou pověst ‚komunistů v černém‘,“ varoval Vileta před svým spolustraníkem dříve.

Slova, která jej od novináře a odborníka na regionální rozvoj Tožičky nejvíce šokovala, pak byla: „Kapitalismus a pravicová politika jsou prostě zločiny proti lidskosti. Ještě že se můžou vymlouvat na Stalina, který byl ovšem proti nim jen masový vrah amatér,“ která napsal bývalý člen Strany zelených nebo volebního týmu Táni Fischerové 27. ledna na Twitteru.

Tožička je též toho názoru, že kapitalisté v koloniích, jako byla Indie, ale i v dalších, pozabíjeli víc lidí než takové zrůdy, jako byli Hitler či Stalin.



Pokud by se Piráti rozhodli pro zastavení kandidatury tohoto svého kandidáta, neměli by kvůli zákonným termínům možnost nominovat do voleb nikoho jiného.

Podle Žižkovského, jehož příspěvek sdílel na Facebooku i analytik a pedagog Tomáš Klvaňa, si většina Pirátů vůbec neuvědomila, že v tomto hlasování nešlo jen o Tožičku, ale hlavně o to, jestli si Pirátská strana dál bude říkat liberální, nebo ultralevicová. „Volbou soudruha Tožičky, který označuje pravici za zločince, chce zničit kapitalismus, omlouvá a relativizuje zločiny komunismu a nedokáže jednoznačně odmítnout vyvlastnění bez tržní náhrady a podpořit rovnost vlastnických práv, i když je to v Listině základních práv a svobod, se jasně ukázalo, že většina strany je ultralevicová,“ poznamenal. A přiložil, že nyní se mělo ukázat, „kdo většina Pirátů je“. „Jelikož já se považuji za městskýho liberála, tak mé sympatie tato strana automaticky ztrácí. Je mi to líto, ale tímto hlasováním se jasně a nevyvratitelně ukázalo, kdo většina Pirátů opravdu je a jak smýšlí.“

„Já oproti Pirátům věřím, že demokratické volby můžou něco změnit a že kapitalismus a demokracie jsou prostě kompatibilní. Jsem pro naše členství v Evropské unii i v NATO. Kandidát Pirátů do Senátu pro toto není!“ tvrdí. Mířil tím na Tožičkovu kritiku organizace NATO, která vyšla najevo, když si pochvaloval, že v ní na obranu poskytujeme velmi malé finance.

Podle Sendyho Žižkovského si Tožička na fóru Pirátů „mnohokrát protiřečí a podle mého i záměrně lže“. „Tožička je pro mne čítankovej příklad pravýho novodobýho bolševika. Přesněji je to trockista, tak jako celá ta jeho partička okolo něj,“ označil pirátskou partaj. Kritice se nevyhnul ani europoslanec Mikuláš Peksa za to, že dosti zuřivě napadal dalšího člena pod přezdívkou Yossi za to, že měl na Tožičku několik dotazů.



„Na vysvětlenou, pro mě bolševik znamená revolucionář, kterej za svým ideálem lepší společnosti půjde přes mrtvoly. Tak jako v Rusku byli sociální demokraté, který byli dvě frakce, reformní menševici a radikální bolševici s Leninem, Stalinem a Trockým, kteří chtěli pouze revoluci, a to co nejdřív. Z této frakce pak vznikla komunistická strana. Proto používám výraz novodobý bolševik. A aby v tom byl ještě větší hokej, tak Tožička o sobě píše, že není levicový, ale že je komunitarista," píše dále aktivista s tím, že novodobé revolucionáře „opět nezajímá, kolik ten jejich pokus bude stát lidských životů."

A doplňuje, že před celorepublikovou volbou Tožička 14. 2. dal rozhovor Seznamu Zprávám, aby své názory vysvětlil, v němž jasně řekl, že naši společnost neuznává! „Všechny jeho dlouhodobé názory do sebe přesně zapadaj. Tožička není ani v nejmenším liberál, nectící demokratické hodnoty, a ani omylem se nedopustil zkratkovitého výroku na Twitteru, jak ho někteří obhajují. Všechny jeho postoje jsou dlouholeté, tak jako jeho cíl zničit současnou společnost a kapitalismus a nastolit nový celosvětový neznámý systém,“ píše.



Jak dále píše, tak předseda Pirátů Ivan Bartoš v úvodu volby napsal: „Osobně si Tomáše vážím za jeho dlouhodobou praxi v oblasti rozvoje chudých regionů, přístupu k lidských právům, a především jako liberálního člověka a humanistu, který je konzistentní ve svých názorech na témata, které mají lokální, ale i globální charakter.“ Následně byl uživatelem Yossim Tožička připodobněn ke kontroverznímu předsedovi Národní demokracie Adamovi B. Bartošovi.



„To je jako myšleno vážně? Srovnávat humanistu s antisemitou a náckem? Diskuse se vede jinak. Slušnost jsi milý Yossi nechal kde?" podivoval se nad přirovnáním předseda Ivan Bartoš.

„Když ani předseda strany nedokáže poznat, kdo se maskuje za liberála, tak se není čemu divit, kdo v Pirátský straně převládá. Hodně lidí pořád nechápe, že ultralevice je rovna ultrapravici. Myslí si, že když někdo dělá sociální a neziskové projekty, tak je dobrák. To je ale velký omyl. To dělají obě strany, ale každá po svém. Touto logikou by mafiáni, kteří přispívají na charitu, nebo ji sami provozují, byli automaticky slušní a bezúhonní občané,“ píše k tomu účastník Palachova týdne.



A závěrem ve svém komentáři též vzpomíná, že „stejnou chybu jako Piráti s Tožičkou udělali před pár lety Zelení, když volili svého předsedu a místo liberála Štěpánka si zvolili ultralevičáka Stropnického". „Po jeho vítězství se nadšeně ve štábu slavilo a Zelení se už viděli s 6–8 % v Parlamentu. Já šel druhý den do Fortuny a vsadil jsem si na to, že nedostanou přes 2,9 %, dostali 1,4 %. Městští liberálové se od Zelených odklonili a volili Piráty. Doteď se z toho nevzpamatovali a pohybují se okolo 1 %," uvedl s tím, že se nyní může situace opakovat.







Sendy Žižkovský nedávno své vzpomínky z boje proti komunistickému režimu během Palachova týdne sepsal pro časopis Reflex. V článku popisoval, jak byli účastníci akce surově biti od Pohotovostního pluku. „Dostat člověka na zem a tam ho třeba i v bezvědomí hystericky dobít,“ vzpomínal na to, co dělali příslušníci. A líčil velmi násilné chování příslušníků policie vůči protestujícím, kteří mu nedovolili ani poskytnutí první pomoci jinému ze zúčastněných. Sám podotkl, že když nyní čte o brutálním zásahu na Národní třídě, tak se vždy musí pousmát.







