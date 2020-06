Jsme poslední v Evropě! zaznělo. A Kalousek ještě naložil. Babiš ať raději nečte

Zamrazilová mimo jiné zmínila, že Česko má sice nyní jednu z nejnižších úrovní zadlužení vůbec, ale z pohledu dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí na tom jsme nejhůř v Evropě.

„Ví to každý, kdo se tomu věnuje. Vláda to ale veřejnosti zapírá a nic s tím nedělá. Musíme to změnit, nebo to špatně dopadne,“ poznamenal k tomu na twitteru Miroslav Kalousek (TOP 09).

„Bohužel současná vláda v čele s prezidentem nejen ignorují všechny nezávislé instituce jako NRR, BIS... ale kolikrát je ještě haní, za to, že je instituce upozorní na vznikající problém. Holt, vláda odborníků," poznamenal následně jeden z diskutujících.

„No a v tom to je. Vláda to neví, protože se tomu nevěnuje. Má plný ruce práce se snahou vytáhnout Andreje z hoven. A právnička přes hnůj tomu beztak nerozumí. Ještě tak jaký práva maj krávy v JZD, to by zvládla, ale jinak je ztracená,“ dodal další.

Zamrazilová také hovořila o zadlužení Česka, které mělo klesat. „Vláda si teď ale na nejbližších sedm let rozvolnila zákon o rozpočtové odpovědnosti. Kdyby zákon zůstal přísnější, za těch sedm let po koronaviru bychom vystoupali na úroveň zadlužení nějakých pětatřicet procent HDP. S tím volnějším zákonem budeme během sedmi let okolo pětačtyřiceti procent. Na dluhovou brzdu jsme měli narazit někdy okolo roku 2045, pokud by nedošlo k penzijní reformě. Podle současného vývoje k tomu dojde minimálně o deset let dříve,“ míní Zamrazilová.

Vláda tak nyní může víc utrácet. Jak však Zamrazilová uvádí, to, že změní zákon o rozpočtové odpovědnosti, bylo velkým překvapením. „Stalo se to v nouzovém režimu, proto nás ani nikdo nezval do připomínkového řízení. Fakticky jsme se to dozvěděli až z monitoringu médií,“ popsala s tím, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) tvrdí, že by bez toho nemohla sestavit státní rozpočet na příští rok. To však Zamrazilová rozporuje.

„Paní ministryně vychází ze svého motta, že se k prosperitě neproškrtáme a ekonomiku je třeba dlouhodobě stimulovat. Ale já na to říkám, že se k dlouhodobé prosperitě neprodlužíme a nedostaneme díky životu na dluh. My už musíme začít řešit otázky dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. To znamená penze, výdaje na sociální péči a zdravotnictví. Jinak nás doženou v nejméně vhodnou dobu,“ míní Zamrazilová o skutečných motivech Schillerové.

Závěrem vyzvala lidi, kteří mají možnost, aby se co nejdříve vrátili do práce a aby dělali co nejvíc. „Hodnoty nevznikají ničím jiným než lidskou prací. Teď se debatuje o tom, kdo a kam bude smět jet na dovolenou. To mě do jisté míry popuzuje. Část populace si bohužel myslí, že od státu jen dostane peníze, a neuvědomuje si, že každý musí začít s obnovou od sebe a měl by pracovat, jak to jen jde,“ připomněla.