Jsme všichni blbci? S Jaromírem Soukupem je to úplně jinak. Nejde do politiky, má ďábelský nápad, objevilo se

Analytik Filip Rožánek má za to, že by bylo správné, aby Soukup ukončil více než deset pořadů, které na své televizi moderuje, protože by působilo poněkud zvláštně, kdyby otázky politikům kladl jeden z jejich politických konkurentů, který by se však vydával za nestranného moderátora. Problém je ale v tom, že české zákony jsou v této oblasti tak slabé, že Soukupa prakticky nelze donutit, aby své pořady ukončil.

„Stát se v mediální sféře omezil sám a dobrovolně, tuzemský vysílací zákon patří v Evropě k těm liberálnějším. A protože se v posametovém vývoji mělo za to, že do médií by neměl stát moc strkat nos, aby netrpěla svoboda projevu, jsou výsledkem paragrafy s poměrně širokým manévrovacím prostorem. Hříšníci mohou vcelku úspěšně oddalovat trest, do karet jim hraje i tempo rozhodování soudů. Své udělal v průběhu let také lobbing rádií i televizí, který různě otupoval hrany a přicházel s vychytralými formulacemi,“ napsal Rožánek na serveru Deníku N.

„Politik, který ještě nikam nebyl zvolen, ale jen aktivně působí v nějakém hnutí anebo teprve kandiduje, navíc televizi vlastnit může. Platné znění zákona o střetu zájmů mu to nezakazuje. Jednak kvůli tomu, že nemůžete jen tak někomu zatrhnout, aby se dal na politiku. A také kvůli tomu, že kdyby se zákon vztahoval na každého, kdo s ní nějak koketuje, bylo by to příliš mnoho lidí,“ pokračoval analytik.

Stačí si vzpomenout na bývalého ředitele televize Nova Vladimíra Železného, který se na počátku tisíciletí rozhodl kandidovat do Senátu, ale stále vysílal svůj vlastní pořad. Každou sobotu vystupoval v pořadu Volejte řediteli. V jeho vysílání pokračoval i po svém zvolení. A vysílací rada mu to nezakázala, přestože měl na Nově mnohem větší publikum, než má dnes Soukup.

Za neobjektivní vysílání nebo zvýhodňování jednoho politického subjektu sice může padnout pokuta, ale než se k ní státní orgán dopracuje, mohou utéct týdny, a dokonce i celé dlouhé měsíce, ba i roky, po které případný hříšník dál vesele hřeší. Televize Barrandov má navíc několik kanálů, takže když už po několika letech správní orgán Soukupovi zatrhne tipec na jednom kanále, generální ředitel přesídlí na jiný kanál a všechno může začít nanovo.

Další analytik, Štěpán Kotrba, toho času na volné noze, hodil Rožánkovi do této úvahy vidle. „Filip Rožánek zveřejnil v ‚nezávislém‘ Deníku N úvahu, ve které se přiznává k nechápavosti. Správně ale dovozuje, že pokud jste si mysleli, že Jaromír Soukup kvůli politice třeba přijde o licenci na Barrandov, tak sorry jako,“ napsal Kotrba na sociální síti Facebook.

Spolu s Rožánkem však dospěl k závěru, že zatrhnout Soukupovi jeho pořady bude opravdu hodně složité. Jenže jedním dechem dodal, že „Soukupovi vůbec nemusí jít o založení politické strany, neboť pro její faktické založení neudělal mnoho“. Kotrba počítá také s možností, že si Soukup hodlá na založení politické strany jen hrát a své pořady v podstatě změní v sitcomy.

„A co když se zpravodajský pořad změní na sitcom/sittrag s denní periodicitou (viz Ulice 3 285. díl) a hosté budou zváni do pořadu, který bude autorský, a nikoliv publicistický? Bude o činnosti fiktivní politické strany ve fiktivním státě? Budou v něm účinkovat profesionálové – neherci, praví politici té pravé tragédie našich životů. O dodržování scénáře se bude starat moderátor. Objektivita a vyváženost se na citaci reality v sitcomu nevztahují, i kdyby ta citace byla fikce o natáčení skutečné publicistiky v tomtéž studiu. Protože už dnes ani pořad ‚Jaromír Soukup LIVE‘ není natáčen live. Proč by nemohl do Soukupova natáčení přijít i prezident?“ zeptal se Kotrba.

Je tedy možné, že žádná Soukupova strana vlastně nakonec nevznikne, ředitel TV Barrandov si možná jen rozšiřuje pole působnosti.

