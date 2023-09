Jsou Černochová a Pekarová schopné uvažovat neukrajinsky? Václav Klaus zneklidněn. Touto zprávou

Podle Klause je příčin velmi pomalého ekonomického růstu mnoho, ale dvě vyčnívají. „Evropané už nechtějí pracovat. Líbí se jim stále prodlužované víkendy, přibývání počtu svátků, zvyšování délky dovolené, narůstající praxe ‚houmofisů’, stále zvyšované minimální mzdy, garantované příjmy, předčasné důchody atd. To všechno jsou definiční charakteristiky mentality dnešních Evropanů. Jen staromilci se tomu brání,“ sdělil Klaus.

„Druhým hlavním důvodem ekonomické stagnace Evropy je vítězné tažení zelené ideologie, která už od 60. let každým dnem nabývá na síle. Našla svou vlajkovou loď v konceptu globálního oteplování způsobeného emisemi CO 2 , čili lidmi. Tato zhoubná, nevědecká doktrína se stala oficiálním náboženstvím. Její přímý vliv na ekonomickou stagnaci Evropy je nepopiratelný,“ zmínil exprezident.

naší vládě – to sice popírají, ale data jsou neúprosná. A souvislost s bojem s emisemi CO 2 také. Píšu o tom teď proto, že mne zneklidnila zpráva OSN ze závěru minulého týdne s nadpisem v ČTK: ‚Tempo snižování emisí nestačí na to, aby se podařilo dodržet cíl omezit globální oteplování na úrovni 1,5 stupně do konce století'. Znamená to, že nastane další veliký tlak na boj s CO 2 , což – přeloženo do češtiny – znamená na normálnost našich životů. V Praze budou Hřibové všeho druhu ještě silněji preferovat cyklistiku, ministři Hladíkové budou za peníze daňových poplatníků financovat zateplování starých budov výletníků z měst, kteří obsadili venkovské domy po babičkách (a při své preferenci výletů k moři tyto chalupy příliš často nenavštěvují), Síkelové budou dále doplňovat zásobníky drahého zemního plynu (když se rozhodli nepoužívat ruskou ropu), apod.," podotkl Klaus.

„Za těchto podmínek, když k tomu ještě přidáme, že bude paní Černochová nakupovat drahá americká letadla, ač je jasné, že na ně nemáme, evropská ekonomika, a zejména svou ekonomickou strukturou specifická ekonomika česká, růst nemohou. A znamená to také, že v této situaci Fialova vláda nemůže nikdy vyrovnat státní rozpočet a musí ho financovat buď na dluh (který bude splácen neznámo v jak vzdálené budoucnosti), nebo inflací, která přispívá k vyrovnání rozpočtu hned. Jedinou cestou z této pasti je nová transformace ekonomiky, která však předpokládá transformaci myšlení lidí. To musí nastat dříve. Po komunismu lidé věděli, že je pokračování ve stejném modelu (ekonomiky i myšlení) nemožné. Teď to lidé bohužel ještě nevědí,“ dodal Václav Klaus.

A klade otázku, kdy naše vláda začne uvažovat neukrajinsky a zda toho vůbec předsedkyně Pekarová Adamová (TOP 09) a ministryně obrany Černochová (ODS) jsou schopny.