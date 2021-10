Jsou stejní jako Piráti? Holec si všiml chování Rakušana

reklama

„Vítězná pětikoalice je samozřejmě v euforii ze svého vítězství, vítězství sněmovní většiny, tak to je ještě taková doba, kdy střízlivíte z té opilosti volební soboty. Myslím, že začnou střízlivět v nadcházejících týdnech,“ začal k volebním výsledkům Holec.

„Když jsem tady zmiňoval ty Piráty a Starosty, tak víte, že senátor Starostů Hraba, což není úplně velký fanda Pirátů, tak veřejně řekl, že Piráti by měli dostat jenom jednoho ministra nebo ministryni. A nazdar. Že s těmi čtyřmi poslanci nemají co ostatní vydírat,“ dodal Holec.

Následně citoval šéfa Starostů Víta Rakušana, jenž na Twitteru uvedl: „Pan kolega Hraba není v současné době ani členem předsednictva nebo vyjednávacího týmu STAN. Je to jeho individuální výrok, který nereprezentuje dominantní názor hnutí.“

„Dominantní názor hnutí. Já se obávám, že se Vít Rakušan, jak furt chodil s Ivčou v předvolební kampani, oni se od sebe nehnuli, na rozdíl od Petra Gazdíka a Pavla Bělobrádka, jestli si pamatujete, tak ti se na těch volebních billboardech kdysi drželi za ruce. Tak nevím, jestli tihle dva to dělali taky. Každopádně spolu strávili hodně času a já se obávám, že Vít Rakušan se nakazil pirátstvím, protože vzpomeňte si, jak Piráti pořád utíkali sami před sebou. Když nějaký pirát řekl: My chceme uzákonit polyamorii, my chceme danit nadměrné metry nad 30 metrů čtverečních, protože je málo bytů a jsou drahé. My chceme já nevím co... když Ivan Bartoš, když na něj prasklo, že hlasoval proti našemu členství v EU a teď je z něj velký Evropan, nadšený, tak vždycky říkali: Tohleto není žádný dominantní názor naší strany, tohle je ojedinělý názor našeho člena. My to nemáme v programu. Tak když jsem tohleto četl, tak jsem si vzpomněl na Piráty,“ dodal Holec. Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 66% Nelituji 24% Nevím / Je mi to jedno 10% hlasovalo: 11330 lidí

„Pirátství je nejspíš nakažlivé, ty myšlenky jsou tak nosné a skvělé, že těžko se tomu ubránit. Já si myslím, že je to jako covid. Jako delta,“ zmínil též Holec.

Následně Holec také hovořil o předsedovi vlády Andreji Babišovi (ANO). „Babiš má ohromné štěstí v politice, že se trefil geniálně se svým načasováním. On vlétl do politiky v roce 2013, po tom ostudném pádu vlády Petra Nečase. Po rekordně dlouhé recesi a celé té příšerné dece, která zakryla na dva tři roky Česko. Takže bylo jasné, že to je přesně pro někoho ten moment něčeho nového, on toho využil a trefil to. A teď vystupuje z vlády přesně v momentu, kdy se trošku zatahuje to politické nebe tady. A ta nová vláda skutečně bude muset řešit velké problémy a mně to trošku připomíná. Ona vlastně si od této končící vlády, jako když dostanete klíčky od auta, které má píchnuté kolo a téměř prázdnou nádrž, a vy najednou nemáte, nejenže nemáte moc peněz na benzín, ale v podstatě ani není benzín. To je v podstatě situace, v které bude ta nová vláda přebírat zemi. Pochopitelně Andrej Babiš může v opozici složit ruce a nechat vlastně lidi jenom sledovat to, jak se s tím nová vláda popere,“ dodal Holec.

Když pak hodnotil skladbu budoucí vlády, viděl podle svých slov spoustu problémů, na které narazí. „Když třeba včera vyplavalo jméno Piráta Jana Lipavského jako jméno budoucího ministra zahraničí, 36letý, když bych řekl, dobře, mladý muž, skoro jsem chtěl říct kluk bez vážnější politické zkušenosti. Samozřejmě že Ministerstvo zahraničí – a funkce ministra zahraničí už není to, co bývala, nemálo zahraniční politiky členských států EU si uzurpoval Brusel Lisabonskou smlouvou. Ale přesto Lipavský už říká, jak se těší, jak bude jezdit po světě a prosazovat lidská práva. Tak já jsem si vzpomněl na expremiéra Nečase, jak v roce 2012 řekl, že bychom se tady neměli oddávat nějakým lidským právům a bojovat za Pussy Riot a že jestli něco ničí naše ekonomické zájmy a export, tak je to takzvaný dalajlámismus. A víte, že Piráti rádi jezdí na Tchaj-wan, na dovolenou – a aby dráždili Čínu a ukázali, jací jsou borci. Já vím, on tam jezdí šéf Senátu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil – ale oni si všechny – je v té vládě, až skutečně budou ministry, tak je doběhnou tahle slova Petra Nečase a přejde je to opoziční tchajwanování, protože budou muset řešit reálné věci a jednat s Čínou a Ruskem,“ vyjmenoval mimo jiné Holec.

Psali jsme: A je to. Hilšer už sbírá podpisy na prezidenta Toto může čekat neočkované v EU. Kdo měl covid, bude muset jít? Novinářka promluvila Skopeček? Kavárna praskne. Prosákla nominace za ODS Peter Juza: Prezidentské voľby v Uzbekistane - bez prekvapení a status quo(?) do budúcnosti

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.