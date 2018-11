Jsou tam lidi, kteří byli i v současné koalici. Tak v čem vidí tu změnu?! Patrik Nacher vypěnil nad novou vládou Prahy

06.11.2018 21:54

Poslanec a předseda zastupitelského klubu hnutí ANO v Praze Patrik Nacher se obul do nově se rodící koalice v hlavním městě. Co mu vadí? Především dvě věci. Třeba to, že někdejší partneři končící primátorky Adriany Krnáčové (ANO) dnes mluví tak, jako by s fungováním Prahy poslední čtyři roky neměli nic společného.