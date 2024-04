Jsou tam pro ředitele, ne pro Moravce. Boj o to, kdo bude pánem Kavčích hor

Etický panel České televize může, ale také vůbec nemusí existovat. Když už existuje, má dělat to, co po něm chce generální ředitel, a nikoli to, co by chtěl dělat sám. Stejně jako Rada ČT či její dozorčí komise má i Etický panel fungovat jako oči, uši a v případě potřeby i soudící a trestající ruka nás, televizních poplatníků. „Ti lidé v nich nesedí proto, aby si hráli na paralelní vedení televize, a už vůbec nemají vytvářet jakýsi obranný val okolo generálního ředitele či zaměstnanců České televize,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz Petr Štěpánek na počínání těch, kdo chránili Václava Moravce do roztrhání těla.

Jako jeden muž si počínala pětice Richard Hindls, Václav Pačes, Nikolaj Savický, Petr Holubec a Petr Brod, když oznámila, že končí s členstvím v Etickém panelu České televize, který se tak zcela rozpadl. „Etický panel neexistuje ze zákona jako kupříkladu Rada České televize či její dozorčí komise, nýbrž pouze jako poradní orgán generálního ředitele. Z toho mi vyplývá, že Etický panel může, ale také vůbec nemusí existovat. Ale když už existuje, má dělat to, co po něm chce generální ředitel, a nikoli to, co by chtěl dělat, respektive nedělat on sám. Z tohoto pohledu je jakási pravda, říkejme tomu tak, zcela jistě na straně generálního ředitele. A nic na tom nemění ani fakt, že personální složení Etického panelu ředitel Souček podědil po svém předchůdci Dvořákovi,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Štěpánek, bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Pětice své odstoupení zdůvodnila tím, že se významně liší jejich názor od názoru, který na účel tohoto grémia má generální ředitel Jan Souček. Hlavní odlišnost spočívala zřejmě v tom, že členové poradního orgánu byli přesvědčeni, že mají posuzovat etiku odvysílaných pořadů, nikoli etiku jednání konkrétních osob vystupujících mimo televizi. „Ať už jde o Radu ČT, její dozorčí komisi či v tomto případě Etický panel, mají podle mě fungovat jako oči, uši a v případě potřeby i soudící a trestající ruka nás, televizních poplatníků. Ti lidé v nich nesedí proto, aby si hráli na paralelní vedení televize, a už vůbec nemají vytvářet jakýsi obranný val okolo generálního ředitele či zaměstnanců České televize, redaktorů na prvním místě, což se týká i Moravcovy kauzy, jež je v pozadí toho, co odstoupení členů Etického panelu vyvolalo,“ připomíná bývalý radní.

Měl s ostudou letět z Kavčích hor, že by se ani nezastavil

Je třeba připomenout, že myšlenka Etického panelu coby poradního orgánu vedení veřejnoprávního média vznikla po televizní krizi na Kavčích horách. „Ustanovil ho generální ředitel ČT Jiří Janeček na základě projektu tehdejšího šéfa strategického rozvoje České televize Nikolaje Savického. Cílem bylo posílení nezávislosti vedení televize v rámci snahy potírat zneužívání zpravodajství a zejména publicistiky ČT jejími aktivistickými žurnalisty v komplotu s dezinformačními médii jako týdeník Respekt. Nicméně, Petr Dvořák coby pozdější šéf ČT v souladu s trendy západního mainstreamu progresivistům nejen ustoupil, nýbrž jim nechal ‚ring volný‘,“ říká pro ParlamentníListy.cz bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha..

Neetické počínání mimo obrazovku není soukromou věcí

Důsledkem toho podle něj byl a je morální bankrot členů vedení České televize. „A to včetně aktérů jejího pokryteckého zpravodajství či publicistiky, o čemž nejlépe svědčí zpravodajství o genocidě Izraele v Gaze. V takovém prostředí se členové Etického panelu postupně transformovali do rolí spoluviníků propagandistů, kteří veřejnosti zatajují podstatná fakta, či stanoviska nejrenomovanějších a celosvětově nejdůvěryhodnějších osobností, jakou je kupříkladu americký univerzitní profesor a ředitel Centra pro udržitelný rozvoj na Kolumbijské univerzitě Jeffrey D. Sachs. Záměr původního Etického panelu proto ztratil smysl,“ myslí si mediální analytik.

Pozastavuje se nad tím, že členové poradního orgánu generálního ředitele nebyli ochotni připustit, že by se měli zabývat i vystupováním zaměstnanců veřejnoprávní televize mimo samotné její vysílání. „Etický panel je poradním orgánem, jenž je povinen reagovat na jakékoliv zadání či dotaz generálního ředitele. Tím více, že neetické počínání zaměstnance České televize mimo jeho působení na obrazovce nebo mimo rámec jeho pracovních povinností v televizi není jeho soukromou věcí. Pokud by tomu tak bylo, pak by veřejnoprávní žurnalisté působili jako herci, kteří se ve svých rolích pouze stylizují ad hoc dle požadavků dramaturgie a scénáře, tudíž by zásadně zpochybňovali nejen svoji kontinuitu v kategorii důvěryhodnosti a nestrannosti, ale zejména samotné televize veřejné služby,“ vysvětluje Radim Hreha.

Boj o to, zda je na Kavkách pánem ředitel, či skryté struktury

Pro Moravcovo „nešťastné“ vyjádření, jak moderátorův výrok označili členové Etického panelu ve snaze zachránit moderátorovu kůži, má „pochopení“. „Pozice gubernátora Vladimíra Putina není znevážením, nýbrž oceněním unikátního geopolitického nadhledu, kterým na rozdíl od většiny členů Evropské komise disponuje část tuzemských občanů. Jsou-li obdobného názoru i členové Etického panelu, pak jejich rozhodnutí ve stylu ‚socialistického realismu‘ je pro jeho pamětníky zcela pochopitelné. Pamatuji si ty krásné časy, když jsme podepisovali prohlášení, jež byla zcela protichůdná s naším vnitřním přesvědčením. Nicméně, to byla sranda, protože jsme věřili, že se celý systém dříve, nebo později zhroutí. Z komunikace aktérů sociálních sítí lze vyslovit domněnku, že mnoho lidí začíná uvažovat podobně i dnes,“ konstatuje bývalý ředitel Slovenské televize.

Rezignace všech pěti členů Etického panelu určitě neměla za cíl posílit pozici generálního ředitele České televize. „Faktem je, že tahle demonstrační akce je zjevně namířena proti stávajícímu řediteli. Určitě není náhodná, určitě nevznikla z náhlého popudu ‚pěti statečných‘, ale je to součást připraveného boje. Vidím v tom dělostřeleckou přípravu před dalším útokem na Jana Součka,“ prohlásil mediální analytik Petr Žantovský v pravidelném Týdnu v médiích. „To není součást přípravy, ten boj už dávno běží. Dalo se to čekat. Hra o trůny, kdo je na Kavkách pánem, zda legitimní ředitel, či skryté struktury, jež si dlouhodobě opečovávají své penězovody a mocenské siločáry, už opět, respektive stále běží. Za peníze nás televizních poplatníků,“ tvrdí Petr Štěpánek.

Mediální šedé eminence nechá okopávání Moravce v klidu

Zcela jinak pohlíží na poslední dění ve veřejnoprávní televizi Radim Hreha. „Bez důvěry pětikoaličních lídrů včetně vládního cenzora Michala Klímy by Jan Souček neměl šanci uspět v tendru na šéfa České televize. Jeho pozice je natolik pevná, že bych spíš věřil tomu, že členové panelu rezignovali na základě jeho iniciativy. Nadto, Václav Moravec je už za zenitem, tudíž okopávání jeho kotníků nevyvolá negativní reakce mediálních šedých eminencí,“ dodává pro ParlamentníListy.cz bývalý ředitel Slovenské televize.

