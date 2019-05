Jsou to normální konzervativci, nevím, proč jsou ‚peskováni‘, zastal se Vondra v ČT Orbána a Kaczyńského. Moderátorka hned zakročila

Anketa Jste spokojeni s výsledky evropských voleb v ČR? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 4889 lidí

Vondra okomentoval dále také to, že se dostal z patnáctého místa na druhé na kandidátce ODS. Svůj „skok kupředu“ prý přičítá tomu, že je po něm poptávka, což si právě svou pozicí mimo první místa kandidátky chtěl ověřit.

Vyjádřil se i k pozici vládního hnutí ANO, které ve volbách do Evropského parlamentu jasně dominovalo: „Oni původně počítali třicet procent a byli rádi, že překročili tu dvacítku,“ poznamenal Vondra ke „smutným tvářím v ANO“ a dodal, že možná již začíná „sestupná trajektorie“ tohoto uskupení.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



Došlo i na souboj ODS a ANO. „Z výsledků těch voleb vidíme, že byly posíleny ty strany, které leží v opozici proti Andreji Babišovi, že rozdíl, když si třeba srovnám parlamentní volby a tyto volby, mezi námi a hnutím ANO se snížil a že ty strany, které tvoří vládní koalici, tak byly oslabeny, a dokonce, pokud jsem si toho dobře všiml, tak ČSSD se do Evropského parlamentu vůbec nedostala, já myslím, že toto signál je,“ vyjádřil se k výsledku voleb předseda ODS Petr Fiala.

A právě na toto vyjádření se později zaměřil i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a rozhodl se reagovat: „Když jsem viděl tiskovku ODS, kde ani teďka nejsou schopni vůbec zapomenout na Babiše a zapomenout na to, aby do něho kopli,“ předesílal premiér a následně doplnil, že nechápe, proč to dělají, když i on bude rozhodovat v Radě ohledně evropských záležitostí, a ukázal tak na lídra ODS v eurovolbách Jana Zahradila, který má šanci se stát předsedou Evropské komise.

Podle Vondry žádná „posedlost Andrejem Babišem“ v ODS neexistuje. Fiala prý jen komentoval jako politolog situaci. Vondra se vyjádřil i k „paradoxu“, že o Zahradilovi by hlasovaly i národní vlády a bylo by potřeba souhlasu vlády Andreje Babiše.

„Budou se o tom bavit na Evropské radě, tam bude Andrej Babiš jako premiér, pokud ta vláda nepadne, že jo, to je otázka, jestli socialisté to teď nesloží, po tom katastrofálním výsledku. Ale pokud bude premiér, tak se k tomu bude vyjadřovat, ale nemyslím si, že on by to tam rozhodoval,“ podotýká Vondra k tomu, že budou post šéfa Evropské komise vybírat národní vlády, a k Andreji Babišovi ještě zmínil, že teď zřejmě bude pod rostoucím tlakem, a to kvůli svému konfliktu zájmů. „Nevěřím, že by tam někdo na jeho hlas dal, tady se prezentuje s tvrdou nekompromisní rétorikou, ale myslím si, že na tom ‚evropském hřišti‘, soudě podle toho, co tam předváděli ti jeho europoslanci, byli velmi mírní a konsenzuální,“ dodává.

Vondra by byl prý nerad, aby kvůli střetu zájmů Andreje Babiše na to vše doplácela i Česká republika, kterou takto snadno mohou ostatní země vydírat.

Obrovský problém pak Vondra spatřuje v „rozevření nůžek, co si myslí elity a co ostatní“, a bude prý chtít mluvit s lidmi a naslouchat jim. Poukázal též na ekonomiku a životní prostředí, a to především ve vztahu k Ústeckému kraji, kde žije.

„Čím méně přerozdělování, tím lépe,“ tvrdí Vondra a upozorňuje, že při přerozdělování roste „chuť si nahrabat“. Prý teď bude mít přerozdělování útlum i vzhledem k brexitu a pro Českou republiku, která se brzy stane plátcem, je nyní výhodnější přerozdělování utnout. Znovu zmínil i Babiše, ten prý chce peníze „jen těžit“, a mluvil o jeho podnikání s poukazem na řepku a nedávnou kauzu kolem toastového chleba.

Hovořil i o Macronovi, který měl velké plány a chtěl hlubší integraci, se kterou se nesetkal se zájmem Němců, tak se pokusil o reformy a skončil s odporem žlutých vest. Francouzské události označil za „tlakování papiňáku“ a vyjádřil své znepokojení, že se na rozdíl od Francie, kde napětí upouštějí právě protesty, „tlakuje“ i Německo, kde se některým věcem prý vyhýbají a odmítají o nich veřejně mluvit.

A k Ovčáčkovi a jeho prohlášení, že ve volbách prohrála opozice, což není vzhledem k výsledkům úplně zřejmé, vyřkl: „To se asi musí naučit počítat.“ „Já bych to vykládal úplně jinak, politika se nemá rozhodovat někde na ulicích, má se rozhodovat v parlamentu, ale myslím si, že ty volby nějakým způsobem odrážejí to rostoucí znepokojení aktivních lidí ve společnosti s tím, jak se nám dneska tady vládne,“ uzavřel Vondra.

Tvarůžková pak Vondrovi předložila pochyby ohledně spolupráce se zeměmi V4 vzhledem k výsledkům voleb v Maďarsku a v Polsku. Vondra s tím nesouhlasil, jmenoval důležitost vlivu Polska a Maďarska při našem vstupu do NATO a EU, přičemž zmínil i Václava Havla a jeho klíčovou roli při jednáních v USA. Jako úspěch V4 též označil řešení plynové a migrační krize.

„Nikdo nás nenutí přebírat jejich ústavní nebo právní systém, koneckonců Poláci jej před mnoha lety změnili k větší uzavřenosti a to, co se ta jejich vláda dnes snaží kritikou Evropské unie dělat, se blíží spíš tomu našemu systému. Nikdo nás nebrání přebírat maďarský či polský systém,“ dodal Vondra s tím, že bude Kaczyńského a Orbána chránit i přesto, že český konzervatismus je odlišný. „Jsou to normální konzervativci, nevím, proč jsou ‚peskováni‘,“ vyjádřil se pak a narazil na odpor Tvarůžkové, která naznačila, že v jejich pořadu byli i soudci se zcela odlišným názorem.

„Všichni soudci by si chtěli vládnout sami, já si myslím, že je potřeba nějaká rovnováha,“ odvětil jí Vondra. Řekl, že je namístě se ozvat, když dojde k nějakému incidentu, jako byla třeba výměna ministrů spravedlnosti, a podotkl, že bychom si prý první měli „zamést před vlastním prahem“.

V závěru se Vondra vyjádřil i k brexitu. Ten přirovnal k rozdělení Československa a zmínil, že kdybychom se tehdy chovali ke Slovákům stejně, jako se dnes EU chová k Británii, tak bychom zřejmě na dnešní dobré společné vztahy mohli zapomenout.

Celý záznam pořadu můžete zhlédnout ZDE

autor: rak