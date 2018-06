Jsou to pořád titíž komunisté, varoval z ČT Gazdík, když se s Tvarůžkovou bavil o možné vládě

Vznikající vláda bylo jedním z prvních témat rozhovoru. ANO usiluje o vznik koalice s ČSSD, kterou by tolerovali komunisté. „Jsou to pořád titíž komunisté,“ připomněl Gazdík a připustil, že samozřejmě dnes jsou více pragmatičtější. Podle moderátorky je mnoho příkladů, kdy politici na mnoha úrovních politiky s KSČM spolupracují. „Dnes je hnutí ANO rozkročeno velmi široce,“ odkazuje Gazdík k hnutí ANO, které si podle něho dokáže představit spolupráci jak s ODS, tak s KSČM. Podle Gazdíka se STAN poctivě snažila zabránit tomuto projektu. Nepodařilo se podle něj vyjednat podmínky, o které usilovali. Mezi nimi neúčast trestně stíhaného člověka ve vládě.

Často se také traduje o hlasovací koalici ve formátu ANO, SPD, KSČM. Ta podle Gazdíka reálně existuje a projevuje se například v hlasování. Tato koalice bude podle jeho soudu těžko přehlasovatelná. Jako další příklady, které považuje za snahu o zabránění vzniku vládního modelu s podporou KSČM, byla například role mediátora. „Budeme v tom určitě pokračovat,“ připustil Gazdík. „Jestli jsme věřili, nevěřili, prostě jsme to zkusili,“ pokračoval Gazdík a připomněl, že snažit se o stabilitu země je zásadní. Moderátorku dále zajímalo, co je horší. Babiš ve vládě, nebo vláda s podporou KSČM. Gazdík v tomto kontextu připomíná roli opozice. „My budeme hlídači koalice,“ řekl důrazně. „Snažíme se kontrolovat a říkat věci nahlas,“ pokračoval. Podle něho je opoziční role v tomto poslaneckém počtu náročnější, ale stále je možná. Odkazuje například ke spolupráci s ostatními politickými subjekty.

Mgr. Petr Gazdík STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda se zdá, že se profiluje jako proevropsky orientovaná. Moderátorka se poslance ptá, do jaké míry tomuto nastolenému trendu poslanec věří. „Věřím tomu,“ prohlásil a pochválil Babiše za to, že je pozval k jednání o zahraniční politice. „To je pozitivní fakt, takové konzultace mají smysl,“ připustil. Podle něj je z obecné perspektivy také zásadní, aby zahraniční politika byla jednotná především mezi vládou a prezidentem republiky. V tomto kontextu nešlo opomenout ostře sledované téma sporu o ministra zahraničí, kterým se má stát europoslanec Miroslav Poche. Zeman ovšem jeho jmenování zatím odmítá. „Ukáže se, jak silný je premiér,“ komentuje spor Gazdík a připomíná, že prezident žádné kandidáty nevybírá, je povinen jen jmenovat navržené kandidáty.

Došlo i na téma emotivně laděného zasedání G7. „Je potřeba zachovávat jednotu a jednat a jednat,“ uvedl Gazdík s tím, že USA podle něj jednají, naopak Evropa zatím spíše seděla s rukama v klíně. „Reakce by měla být diplomaticky ostrá,“ uvedl Gazdík, jak by si představoval reakci Evropy s tím, že až poslední variantou by mělo být reciproční zavedení cel. Jednání v Kanadě totiž poznamenaly rozpory mezi Spojenými státy a zbylými členskými zeměmi. Předmětem sváru byl vzájemný obchod v situaci, kdy Spojené státy začaly uplatňovat cla na dovoz oceli a hliníku ze spojeneckých zemí.

Na závěr došlo i na aktuální situaci v Itálii, tamější vláda v pondělí oznámila, že odmítne přijmout další loď s migranty. Podle Gazdíka je evidentní, že způsob povinných kvót nikam nevede. „Zároveň Evropa přešlapuje na místě,“ uznal. Důležitá podle něj je společná ochrana, pomoc tam, odkud migranti přicházejí, a jasné rozlišení těch, kteří naši pomoc opravdu potřebují. „To bohužel ani dnes neumíme,“ dodal Gazdík. „Proto by Evropa měla začít jednat,“ pokračoval s tím, že naději vidí v rakouském předsednictví. „Jedna věc je, jak migraci předcházet, a druhá věc je, když už v té kaši jsme, jak z ní také ven,“ řekl Gazdík. Bohužel Evropa je podle něj velmi pomalá.

Psali jsme: Hamáček (ČSSD): Každý člen má možnost rozhodnout se Paroubek: G7 ve znamení rozporů Matteo Salvini ucpal migrantům díry: Připluli jste do Itálie, ale my vás k nám nepustíme. Jsou zde nová opatření Referendum v ČSSD: 60 procent pro vládu s Babišem, odvolily dvě třetiny stranických buněk

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla