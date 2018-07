Jugoslávie? „Svět ví, co se tu dělo. Spravedlnost? Nejsem si jistý.“ Nálety NATO mu zabily sestru, teď Srb vzpomíná

Most je už samozřejmě na místě nový a po následcích útoku není ani památky. Sanju Milenkovič, Sašovu sestru, připomíná malý piedestal u mostu spolu s dalšími devíti oběťmi. Zahynuly 68. den bombardování Srbska. Aliance v tu dobu prý zoufale toužila porazit Slobodana Miloševiče. Až 3 000 muslimů bylo popraveno a svrženo do masových hrobů, ale většinu obyvatel Kosova vyhnaly srbské milice po začátku bombardování. NATO prý začalo cílit úplně bez rozmyslu a muselo vysvětlovat 500 civilních obětí.

Ale bombardování Varvarinu bylo obzvláště děsivé a prý i bezdůvodné. Podle NATO přes místní most mohly přejíždět tanky, ale ve skutečnsoti byl sotva dost široký pro jedno auto. A k bombardování došlo hned dvakrát, ještě k tomu ve sváteční neděli. Saša byl tehdy od své starší sestry odloučen už 13 měsíců. Když slyšel exploze, myslel si, že NATO bombardovalo jiný most, protože ve Varvarinu žádné vojenské cíle nebyly. Popisuje svůj zážitek takto: „Přivezl nás dědeček. Když jsme se dostali k mostu, řekli nám, že na něm byly tři dívky, takže jsme věděli, že to byla Sanja a její dvě kamarádky. Taky řekli, že sanitka vezla nějaké dívky do nemocnice. Nevěděli jsme, že je mrtvá. Až pak jsme zjistili, že když dopadly první bomby, Sanja šla svým kamarádkám pomoct, a když pak dopadly další, zřítila se další část mostu i s ní. Byla pořád na mostě, ale hlavu měla ve vodě.“

Saša vypráví tento příběh s určitou lehkostí, jako by bolest pohltil čas a politika jeho otce. Zoran Milenkovič miloval svou dceru, ale byl také opoziční politik, který volal po konci Miloševičovi vlády. „Nikdo to neříká, ale myslím si, že vinu nese i naše vláda,“ říká Saša. „Nikdo sem nechodí kvůli obětem,“ tvrdí a dodává: „Proto tohle místo nemám rád.“

Den, kdy byla Sanja pohřbená, si prý ani nepamatuje. Při obřadu omdlel. „Můžeme žalovat lidi za to, co se stalo, nějací němečtí právníci to prohlásili za zločin, ale já si myslím, že svět ví, co se tu dělo. Nechceme peníze nebo něco podobného. Někteří lidé si mysleli, že nějaké peníze dostanou, tak tady brečeli a pfffff,“ udělal Saša pusou. Prý věří v Boha. „Myslím, že je nad námi nějaká vyšší moc. Spravedlnost? Tím si nejsem tak jistý.“

autor: kas