Juncker a Macron vymysleli, jak vrátí EU důvěru: Bude mít superšéfa, toho si zvolí lidé přímo a bude to

Současný předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker přišel s návrhem, že Evropská unie by mohla mít svého unijního kancléře, který by zastal funkci jak předsedy Evropské rady, tak šéfa Evropské komise. Návrh mu pomáhá prosadit i francouzský prezident Emmanuel Macron. V případě sloučení těchto postů by se prý do budoucna zabránilo možným sporům mezi těmito institucemi, informovala MF DNES.

„Dnes to není problém. S Donaldem Tuskem dobře spolupracujeme, ale kdyby na těchto postech došlo v budoucnosti ke konfliktům, byla by to pro EU černá můra,“ vysvětlil Juncker, proč si myslí, že je post superšéfa pro EU tak důležitý. Dále také dodal, že jeho výběr by se měl řídit výsledkem voleb Evropského parlamentu. MF DNES napsala, že Juncker si svůj návrh včera před médii obhajoval i přesto, že evropští poslanci před pár dny systém celoevropských lídrů pro volby do europarlamentu jasně odmítli.

Juncker je však přesvědčen o tom, že by se mohl opakovat systém a jako v roce 2014 by Evropská rada měla na tuto pozici superšéfa vybírat mezi kandidáty toho unijního politického uskupení, které vyhrálo volby. Pro EU by to podle nynějšího předsedy Evropské komise bylo velmi přínosné a v případě sloučení těchto dvou funkcí by došlo k podpoření autority předsedy Evropské komise i předsedy Evropské rady. „Vítězný kandidát by měl dvojnásobnou legitimitu, jednu odvozenou od Evropské rady, druhou od Evropského parlamentu,“ uvedl ve středu v Bruselu Juncker.

Na post předsedy Evropské komise už Juncker prý kandidovat nechce a podle serveru Politico si jistě sám velmi dobře uvědomuje, že nejspíše ani jeden z návrhů neprosadí pro evropské volby, které budou na jaře příštího roku. O prosazení tohoto návrhu ale usiluje i francouzský prezident Emmanuel Macron. „Pokud se změní politická mapa, Evropa na tom bude lépe demokraticky,“ míní Macron, který se návrhy pokusí prosadit například na jednání šéfů unijních států.

Psali jsme: Předseda Evropské komise Juncker se vyjádřil ke kauze Čapí hnízdo Babiš se znovu obul do EU: Hlavní slovo mají mít členské státy! Andrej Babiš o sobě v Bruselu hned dal vědět. Promluvil k velmi ožehavé otázce, možná naštval Junckera Juncker blahopřeje Zemanovi a těší se na další spolupráci s ním

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab