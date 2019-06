Jurečka promluvil. Jak se cítil, když vládnímu kolegovi Babišovi posílal miliony na dotacích?

Firmy skupiny Agrofert nebudou mít proplácené nenárokové zemědělské dotace u projektů, které byly schválené po 9. únoru 2017. Uvedl to generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán, podle kterého jde o 63 milionů a přímo souvisejí s údajným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). I podle lidovce a exministra zemědělství Mariana Jurečky balancuje Babiš na hraně zákonů. „Už loni v létě si měl vybrat mezi politikou nebo Agrofertem,“ řekl na adresu současného premiéra v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jako ministr zemědělství Jurečka figuroval v minulém volebním období ve vládě, v níž byl jeho kolegou ministr financí Andrej Babiš. Agrofert už tehdy dávno čerpal zemědělské subvence. Chyby v administraci dotací se prý ale dějí běžně. „Jako ministr jsem zažil audity, které mluvily o větších částkách. Velkou část výtek, které k nám chodily za mého působení jako ministra zemědělství, se nám v rámci naší obrany vůči návrhu auditní zprávy podařilo vysvětlit,“ uvedl.

„Takže tohle není poprvé, takové věci se zkrátka stávají,“ dodal Jurečka a zmínil, že v několika případech je prý dokázali vysvětlit i poté, co byl audit uzavřen. „Povedlo se nám to v uvozovkách v odvolání. A někdy Česká republika vyhrála až u Evropského soudního dvora, kdy se nám peníze připsaly a posílaly zpět i po několika letech,“ upřesnil Jurečka.

Že Státní zemědělský intervenční fond zakročil, pozastavil proplácení dotací z českých zdrojů pro Agrofert od února 2017, je podle Jurečky správné rozhodnutí a přijít prý mělo daleko dříve. „Mělo přijít v okamžiku, kdy Evropská komise loni poprvé řekla, že se na to bude dotazovat. A já jsem to tehdy i říkal, že je třeba tento předběžný krok udělat. A je naprosto správné, aby to udělaly všechny ostatní platební agentury u ostatních operačních programů,“ myslí si.

Popsal, jak ze své tehdy ministerské pozice vnímal situaci, že jeho vládní kolega ministr financí inkasuje stamiliony, ne-li miliardy korun na dotacích od státu i Evropské unie. „Nepřijde mi to ideální. Babiš to dělal na hranici toho, co zákony umožňovaly. Myslím si, že je neoddiskutovatelně ve střetu zájmů od 2. srpna 2018,“ uzavřel s tím, že nejpozději loni v létě si měl Babiš vybrat mezi politikou nebo Agrofertem.

autor: nab