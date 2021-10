Jurečka s Gazdíkem předvedli v Partii nové pořádky. „Děkuju, že jste ukázali, jak to budete válcovat,“ krčil rameny Vondráček

reklama

Anketa Kdo by podle vás měl po letošních volbách sestavovat vládu? Andrej Babiš 92% Petr Fiala 5% Někdo úplně jiný 3% hlasovalo: 1170 lidí

V nedělní Partii na CNN Prima NEWS místo prezidenta Miloše Zemana zasedli představitelé čtyř subjektů, které po těchto sněmovních volbách usedly ve Sněmovně. Miloš Zeman kvůli svému slabšímu zdraví účast v debatě odvolal.

Ve studiu proti sobě zasedli předseda SPD Tomio Okamura, končící předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), Petr Gazdík (STAN) a předseda lidovců Marian Jurečka, reprezentant koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09.

„Já to cítím jako obrovský úspěch. Já jsem od rána odpovídal na stovky zpráv, kde vám lidé píší, že cítí pocit změny,“ pravil Jurečka.

V tu chvíli se ozval Vondráček.

„My jsme vyhráli na počet mandátů, ale je to úspěch koalice SPOLU. Klobouk dolů. My jsme nečekali, že ty koalice mohou takto uspět,“ přiznal.

„Já jsem tady poslouchal čtyři roky, že vy jste ty demokratické strany a my jsme ti populisti, tak my populisti jsme se sešli se všemi,“ upozornil Vondráček. „Budeme mít požadavky, aby ta Sněmovna vypadala jako vždycky, aby tam bylo to poměrné zastoupení. My jako nejsilnější klub máme morální právo, abychom si o místo předsedy Sněmovny řekli. Hnutí ANO nabízí stabilitu a kontinuitu. Je rozpracováno tolik věcí. Tak uvidíme, jestli tam převáží to personální, nebo jestli se spolu věcně domluvíme,“ doplnil Vondráček.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



předseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já se těším na ta jednání a těším se na ty mosty,“ dodal ještě Vondráček.

Okamura na úvod poděkoval voličům SPD a zdůraznil, že SPD je jedinou vlasteneckou a euroskeptickou stranou v Parlamentu, protože se ukázalo, že jsme hegemonem na té politické scéně. A protože my jsme plus minus na svém počtu voličů, tak je vidět, že přibylo těch euroskeptických a vlasteneckých voličů, kteří hlasovali pro ty strany, které neuspěly,“ upozornil Okamura. „A je tam obrovské množství hlasů, které propadly. Je to milion hlasů. To je hrozně moc, že je,“ dodal Okamura.

Ve shodě s Vondráčkem volal po tom, aby byly mandáty ve Sněmovně rozděleny spravedlivě, podle poměru získaných hlasů, protože hlasy všech voličů jsou si rovny.

Když se znovu dostal ke slovu Jurečka, zdůraznil, že koalice SPOLU s Andrejem Babišem o vládě jednat nebude. V žádném případě.

„Pokud by ta jednání měla být o vládě, tak opravdu s nikým jiným než se zástupci koalice PirSTAN jednat nebudeme. Ta 108 koalice má možnost, aby vznikla, a my tady jinou alternativu nevidíme. Já když jsem poslouchal včera Andreje Babiše, tak my s ním o vládě jednat nebudeme,“ pravil Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A Okamura se do toho vložil.

„Teď jednají ty dvě opoziční koalice, ale je tam spousta neznámých, což ten, kdo není insider, možná tak úplně neví. Já ten insider jsem a musím říci, že tam může být napětí. ODS nebyla osm let u vlády a oni jsou si vědomi, že teď nesmějí udělat chybu, jinak půjdou zase dolů. Teď bych ani nemluvil o Pirátech, protože tam jsou čtyři poslanci. Ti na to v podstatě nemají vliv. Ale v té koalici SPOLU je na jedné straně paní Markéta Pekarová Adamová. A pak tam jsou konzervativní poslanci,“ upozorňoval Okamura.

Podle svých slov je zvedav na to, jak nová většina ve Sněmovně bude hlasovat např. o zvyšování důchodů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jurečka počítá, že Petr Fiala dorazí za prezidentem a proberou politickou situaci.

„Za koalici SPOLU pan Fiala v pondělí požádá o schůzku prezidenta a bude prezentovat, že tady je ta většinová vůle 108 mandátů od voličů. Jiná vládní varianta v podstatě ani není možná. A on i jeho tým jsou si vědomi i toho, že se blíží české předsednictví v EU a Petr Fiala ani jeho lidé nechtějí, aby to dopadlo takovou ostudou jako asi před dvanácti lety. Z tohoto hlediska je třeba, aby se ta vláda ustavila co nejrychleji,“ zdůrazňoval Jurečka.

Od prezidenta očekává, že bude respektovat to, co říká ústava o vládnutí ve Sněmovně.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já si pamatuji, co říkal o Andreji Babišovi (ANO) před rokem 2013, kdy říkal, že to je člověk, který podle něj do politiky nepatří. Já už jsem zažil řadu názorových obratů pana prezidenta,“ dodal Jurečka.

Vondráček dal najevo, že hnutí ANO má mít právo na jeden pokus jednat o vládě.

„Je to na panu premiérovi. My jsme si to včera na jednání říkali. Pan premiér řekl, že dá jednu jasnou nabídku všem, a když to nevyjde, tak to nebude protahovat,“ zaznělo od předsedy Sněmovny.

Ale i Jurečka si trval na svém.

„Pan prezident v minulosti rád říkal, že jen blbec nemění své názory. Česká republika je parlamentní demokracie a já věřím, že prezident nebude chtít, abychom mu ukázali, že jsme parlamentní demokracie,“ vyslal šéf lidovců varování na Hrad.

Poté důrazně odmítl, že by koalice SPOLU hlasovala pro Andreje Babiše v pozici předsedy Sněmovny. To by podle Jurečky popřelo onu touhu voličů po změně.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tak to musel někdo spadnout z jahody. Já nevím, proč bychom toto udělali. My nic takového neuděláme. Nemělo by to logiku. Já si neumím představit, že by já a naši poslanci volili Andreje Babiše. To bychom museli být úplně padlí na hlavu,“ vypálil Jurečka.

„Tak já vám děkuju, že jste ukázali, jak to budete válcovat,“ ozval se Vondráček.

A Jurečka mu hned připomínal, že končící vládní hnutí ANO dalo o jeden výbor víc komunistům, protože komunisté drželi u moci Andreje Babiše, takže ono poměrné zastoupení v roce 2017 skřípalo.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke zdravotnímu stavu prezidenta a Jurečka spolu s Gazdíkem upozornili, že veřejnost nemá dost informací o zdraví prezidenta republiky. „Ta informace ministryně Aleny Schillerové, že pan prezident reaguje, ta mě neuklidnila,“ zdůraznil Gazdík.

Vondráček oponoval, že on informace o zdravotním stavu prezidenta má a zprávy jsou podávány tak, jak jsou. „Kdyby to bylo jinak, ničemu by to nepomohlo,“ zaznělo od Vondráčka.

Okamura upozornil, že s prezidentem také osobně jednal a ví, že prezident je schopen vést jednání.

Terezie Tománková poté připomněla, že ČSSD se už nedostala do Sněmovny, a je tedy otázka, zda by měla setrvat ve vládě Andreje Babiše.

Vondráček oznámil, že Babiš si o tom promluví s Janem Hamáčkem.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Gazdík zdůraznil, že Babišova vláda má skončit co nejdřív. „Naší snahou je, aby tady co nejdříve vznikla funkční vláda s jasným politickým mandátem,“ zaznělo od Gazdíka.

Mgr. Petr Gazdík STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já věřím, že nová vláda by mohla být hotová do Vánoc,“ dodal Jurečka.

Psali jsme: Přejde vás radost. Pod líbivými hesly zaplatíme všechno. A draze. Režisér tuší návrat toho nejhoršího po Listopadu Prezident Zeman blahopřeje vítězům voleb Stát rozdá za volební zisky přes půl miliardy. Nejveseleji bude u SPOLU Volební odpoledne v Řeporyjích. Radost z Babiše juniora a hrozba kriminálkou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.