Kágébácká soldateska chce znovu železnou oponu, řádí v Respektu. A Jandourek u Šafra sepsal něco, co se nedá popsat

Ve stavu nouze si v Respektu rozdělili role. Jeden zástupce šéfredaktora nadává prezidentovi, že nevystoupil s utěšujícími slovy, druhý naopak kritizuje jeho předchůdce za to, že vystoupil, protože tím prý hájí zájmy „kágébácké soldatesky“. Na webu Forum24.cz Pavla Šafra jsou efektivnější, tam komentátor Jan Jandourek dokázal do jednoho komentáře smíchat Andreje Babiše, čínské komunisty i PPF.

reklama

Zástupce šéfredaktora Respektu Marek Švehla rozhodně nepovažuje za náhodu, že „Babišův zákaz“ kopíruje železnou oponu, tedy že zavírá hranice s Rakouskem a Německem. „Ten stát, ta společnost to má podvědomě v sobě,“ přišel s teorií, že lidem to vlastně ani nevadí a smíří se s tím.

Anketa Propadají Češi zbytečné panice, pokud jde o koronavirus? Propadají 67% Nepropadají 33% hlasovalo: 7456 lidí

Objevení kágébácké soldatesky, toužící omezovat starý svět svobody, spatřuje zástupce šéfredaktora například v tom, že se „rychle objevil Klaus, který vyluzoval zdání, že už řeší jen svý slimky a ukájí se dávnými plky z cest do Turkmenistánu“.

Nyní se tedy bývalý prezident Švehlovi zjevuje jako proponent kágébácké soldatesky a „začne nekonečně drze tvrdit, že k-virus je cenou za Schengen“. Taberyho zástupce z toho vyvodil, že „je taky třeba být na pozoru, oni jsou“.

Europoslanec Jan Zahradil to komentoval s humorem: „I v této době se lze spolehnout na některé jistoty. Např. že myšlenkový kadlub okolo Respektu nikdy nezklame“.

Druhý zástupce šéfredaktora Respektu rovněž nelenil. Zatímco Švehlovi vadilo zjevování „kágébácké soldatesky“, Ondřej Kundra byl naopak pobouřen, že se nezjevil prezident republiky. Ten vystoupil v týdnu ve zvláštním obsáhlém rozhovoru na TV Nova, což ale Kundra z karlínského newsroomu nejspíš nezaregistroval, takže se rozčílil: „V těžkých chvílích obvykle pronese prezident povzbudivý projev, dá lidem naději, ukáže, že je s nimi. Zatímco poradce prezidenta Nejedlý běhal místo karantény sobecky po Praze, Miloš Zeman zcela zmizel. Prezident deseti milionů, který myslí jen na sebe“.

Kundrovi přátelé začali přihazovat glosy k prezidentovu zdravotnímu stavu kalibru „Miloš sedí celý druhý mandát doma na prdeli a žere pudink“.

Podpořil jej také Pavel Šafr, který se rozněžnil nad vystoupením Zuzany Čaputové: „Každý normální prezident již komunikuje s občany. Viděli jsme kupříkladu skvělé vystoupení slovenské prezidentky. Miloš Zeman je ale zalezlý jako tchoř. Asi neví, co by řekl.“

To už nevydržel mluvčí prezidenta a rovněž známý vášnivý uživatel Twitteru Jiří Ovčáček a odepsal: „I v tak těžké době rozséváte nenávist, zlobu a zášť.“

V tezkych chvilich obyvkle pronese prezident povzbudivy projev, da lidem nadeji, ukaze, ze je s nimi. Zatimco poradce prezidenta Zemana Nejedly behal misto karanteny sobecky po Praze, Milos Zeman zcela zmizel. Prezident deseti milionu, ktery mysli jen na sebe. — Ondrej Kundra (@okundra) March 15, 2020

Anketa Kdo podle Vás udělal pro boj s koronavirem prozatím nejvíc? Andrej Babiš - premiér 68% Vladimír Dlouhý - šéf Hospodářské komory 0% Jan Hamáček - ministr vnitra 0% Rastislav Maďar - epidemiolog 0% Jana Maláčová - ministryně MPSV 0% Tomáš Prouza - šéf Svazu obchodu 5% Roman Prymula - epidemiolog, náměstek MZ 22% Adam Vojtěch - ministr zdravotnictví 5% Ursula von der Leyenová - předsedkyně Evropské komise 0% hlasovalo: 14090 lidí

Jandourek si vzal do úst největší hrdiny současné epidemie- lékaře a sestry. Ani jim prý premiér Babiš nebyl schopen zajistit ochranné pomůcky. Připomněl, že už v lednu chtěla opozice o tomto problému jednat ve sněmovně, ale zatípli to ANO, ČSSD a komunisté.

„Teď vláda provozuje okázalá gesta, na která není potřeba ani přemýšlení, ani odvaha. Něco zakázat a omezit by nejspíš musela každá vláda. Jenže kromě toho bychom čekali, že udělá i něco jiného. Roušky nejsou, respirátory nejsou, co ti géniové celý měsíc dělali?,“ lamentuje Jandourek.

Premiér místo toho jezdí po velkoskladech, jestli tam jsou potraviny, jako by tam prý mohlo být něco jiného. „Pak už chápeme ta tvrzení, že někdo pracuje 16 hodin denně. To se jede hodinu tam, hodinu zpět, pak hodinu zabere všechno kolem tiskovky, jejímž výsledkem je zmatené česko-slovenské mektání. Jako fíkus z pozadí přihlíží ministryně financí (!),“ žasne Šafrova komentátorská hvězda.

Česká republika je dnes podle něj jako cestující v letadle, který najednou pohledem z okénka zjistí, že hoří jeden motor. „Pak ještě cestující okouknou posádku a zjistí, že všichni včetně pilotů jsou mentálně narušení a pod vlivem. Skutečně prekérní situace,“ líčí. A do toho ještě kapitán stále mektá do palubního mikrofonu o tom, jak strašně maká a jak se za ním mají všichni semknout.

A nakonec se v Jandourkově příběhu ještě ukáže, že došlo palivo, protože makající pilot ani nebyl schopen odhadnout, kolik má natankovat. Celé roky se tu vykládalo, jak se chystají rezervy na budoucnost, přičemž všichni viděli, že jsou to jen slova. „Nemělo by se zapomenout na to, že peníze začínaly chybět už před krizí. Teď se bude virus hodit. Za to může přece on. On na to Andrej Babiš rychle přijde,“ tuší komentátor.

CELÝ KOMENTÁŘ ZDE

Pak do toho ještě zamíchal „čínská specifika“ komunistické totality, bez kterých by se prý nemoc vůbec nerozjela, a dokonce i PPF, která ze sebe prý teď dělá lidumily a machruje, jak nakoupila 1500 ochranných prostředků a 20 tisíc respirátorů pro české lékaře.

„Že zrovna Home Credit, který tak asertivně dává najevo, jak nesnáší svobodné psaní o skutečných poměrech v Číně, a rozesílá výhružné dopisy. Psaní o poměrech v Číně, které za dnešní pohromou stojí, to jim nevonělo. To se moc a moc zlobínkali, protože by se zas na ně asi zlobínkali čínští komunisté, bez jejichž blahosklonnosti by si pan Kellner v Číně ani… nezapodnikal,“ uzavřel Jan Jandourek svůj vývod.

Psali jsme: Babiš právě oznámil: Asi přikročíme k maximálnímu opatření. Karanténa nad celou zemí. Třeba máte virus vy a nevíte to „Snad koronavirus vydrží do podzimních voleb. Důchodci budou doma a nezasáhnou.“ Ivan Vyskočil se zhrozil nad myšlenkou mladé ženy. A přidal pikantní vzkaz Hrušínskému Lidé jsou zavaleni čísly, panikaří. Mediální expert sleduje, co vypouští Babiš a ministři na veřejnost. A doporučuje... Brutální vystoupení Xavera. Dlouho se držel, ale pak: Hrušínský je blb! Prasárna. Byl pro mě lhář, teď už je póvl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.