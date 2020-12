Kajínek vytáhl proti Noře Fridrichové: Vykašlala se na mě

V rámci svého cyklu zkušeností z českých věznic se Jiří Kajínek podělil i o svou „nezkušenost“ s polygrafem neboli detektorem lži. Řekl, že policistům navrhl, aby na přístroji otestovali jeho, ale i svědka, který proti němu svědčil. Policisté nechtěli. Ale pak se o něm začalo šířit, že test odmítl. A to přímo od hvězdy ČT Nory Fridrichové. Ta pak slíbila, že situaci napraví. „Samozřejmě se na to vykašlala,“ obviňuje moderátorku omilostněný vězeň.

Kajínek uvedl, že s nápadem, aby byl vyzkoušen detektorem lži, přišel on, když se dozvěděl, co je mu kladeno za vinu a že pro to nejsou žádné důkazy. „Dozvěděl jsem se, že nic takového nepřipadá v úvahu," dodal s tím, že o detektorech lži panuje řada mýtů a lidé mají přehnané představy o jejich schopnostech.

Zdůraznil, že výsledky z polygrafu nejsou přípustné jako důkazy u soudu a jedná se jen o podpůrnou metodu. „Kdy si policie prostě usmyslí, že někoho na ten detektor lži strčí a potom, když se jí to hodí do krámu, tak to použije a řekne, že má jasno, že jim to detektor lži ukázal,“ poznamenal a podotkl, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak se podle této metody soudy rozhodují.

Když test polygrafem navrhl policistům, ti mu prý řekli, že je na detektor lži moc chytrý a dokázal by ho oblafnout. A že u svědka Vojtěcha Kokoše není žádný důvod, aby byl testován. A tím tento nápad skončil.

„Uběhlo mnoho let a Nora Fridrichová ve svém pořadu na ČT1 začala vykládat, že Jiří Kajínek odmítl jít na detektor lži. Když jsem se to dozvěděl, tak moji známí tedy paní Fridrichové zavolali, řekli, kde to vzala, že to je prostě nesmysl, ona začala mluvit o tom, že jí to dodal ředitel muzea,“ uvedl Kajínek a dodal, že se jedná o pana Jedličku, který „velice rád popisuje, co se všechno stalo, nestalo a tváří se, že je jediný Bůh spravedlivý, který zná pravdu“. Jedná se zřejmě o již zesnulého JUDr. Miloslava Jedličku, autora stránek „Muzeum zločinu“.

Kajínek řekl, že v jeho případě Jedlička nepochybně lhal. „Já znova zdůrazňuji, já jsem nikdy na žádném detektoru lži nebyl, ale nikdy jsem ho neodmítal. Naopak, já jsem byl první, kdo ho chtěl,“ ujasnil bývalý vězeň. Když se Nora Fridrichová dozvěděla, že informace nebyla pravdivá, slíbila dle Kajínka jeho přátelům, že se vyjádří a prohlášení napraví a řekla, že to neudělala úmyslně. „Samozřejmě se na to vykašlala, protože už bylo jednou řečeno, tak co by to dál vysvětlovala, ale víme, že je to stejně jedno,“ odhalil Kajínek a doplnil, že většina lidí si nějaké opravy stejně nezapamatuje a v paměti jim zůstane jen první lež.

Detektor lži pak po čase navrhli investigativní novináři Kroupa a Klíma. I u nich Kajínek dle svých slov souhlasil, ale celá záležitost usnula a tak se na detektor nedostal. A když po čase někdo ten návrh znovu dal na stůl, objevila se námitka, že by stejně výsledek nebyl průkazný, protože Kajínek „žije svým případem moc dlouho“, takže věří tomu, co říká, což znamená, že test polygrafem je zbytečný. „Nezajímá nikoho, že to, co říkám, je pravda. Ne, já věřím tomu, co říkám, a detektor lži zase nemá smysl,“ ohradil se Kajínek.

Soudce prý nezajímalo, co Vojtěch Pokoš říkal předtím. „Že předtím říkali bratři Pokošové své mamince, ještě předtím, než Julián zemřel, že říkali - byli to policajti - tak to nikoho dneska nezajímá. O tom se nebaví, to se nesmí říkat,“ tvrdil. Podle něj je záměr takový, aby si lidé nedovolovali zpochybňovat oficiální stanoviska. „Dokonce to končí tak, že se vám dneska začne vyhrožovat, když nebudete souhlasit s tím, co se tady mluví o dnešní krizi,“ dodal.

Dnes už mu polygraf podle jeho slov nepomůže, protože když na něj půjde, tak výsledek v jeho prospěch jeho odpůrci znevěrohodní tím, že už stejně svému příběhu věří a když bude nepříznivý, tak začnou útočit na milost, kterou mu udělil prezident Zeman. Podle Kajínka je test detektorem lži k ničemu, ať si ti, kdo ho mají rádi, říkají, co chtějí.

