Kalousek: Alkoholické nápoje levnější? Není důvod

TOP 09 uspořádala tiskovou konferenci k probíhajícímu jednání Poslanecké sněmovny. Na frak dostal premiér Andrej Babiš, sociální demokraté i komunisté.

„(Vláda) se zachovala jako advokát jedné soukromé firmy, holdingu Agrofert, nikoliv jako vláda České republiky, která má hájit zájmy státu a zájmy českých občanů, a ne jen zájmy premiéra a firmy Andreje Babiše,“ pravila Pekarová Adamová. „Domníváme se, že to, jak se k tomuto konkrétnímu případu postavila vláda ČR, neůžeme přejít mlčením a jako Poslanecká sněmovna se k tomu nevyjádřit,“ dodala ještě.

Podle Pekarové Adamové se na tomto příkladu jasně ukazuje, že vláda neřeší věci důležité pro občany, ale jen záležitosti, které jsou důležité pro firmu Andreje Babiše momentálně odloženou ve svěřenském fondu. TOP 09 chce proto v mimořádném jednacím bodu vládu vyzvat, aby tuto konkrétní žalobu stáhla.

S opozičními stranami už je prý předjednáno, že tento mimořádný bod podpoří, ale teď je otázka, jak se k tomu postaví koaliční ČSSD, která celou záležitost kryje, což je podle Pekarové Adamové na pováženou.

Po předsedkyni dostal slovo místopředseda strany Jan Jakob, který oznámil, že situace na Ministerstvu dopravy připomíná „řízený chaos“, který je třeba řešit. Je sice dobře, že se podařilo vyřešit e-shop a hrozící sledování Velkého bratra, ale stále je tu otázka údajného úplatku pro exministra Kremlíka.

„Každý má oznamovací povinnost a v případě ministra to platí dvojnásob, ale exministr před Vánoci dal přednost nákupu dárků,“ kroutil hlavou Jakob. Tuto záležitost je třeba projednat na půdě Sněmovny, ať už v rámci mimořádného bodu, nebo na svolané mimořádné schůzi.

První místopředseda TOP 09, senátor Tomáš Czernin se do Babišova kabinetu obul kvůli tomu, že premiér nehodlá plnit naše závazky člena NATO a otevřeně deklaruje, že nehodlá na obranu vydávat částky, ke kterým jsme se sami zavázali.

„Vláda Andreje Babiše z nás dělá slabý článek řetězu. To se může hodit KSČM, z jejíž milosti vládne, ale pro všechny ostatní občany je to nebezpečné. Tato vláda je nebezpečná naší zemi,“ konstatoval senátor.

Jako poslední si vzal slovo šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kaousek a oznámil, že bude-li Sněmovna jednat svižně, stihne ještě dnes projednat návrh TOP 09 ve věci nemocenského pojištění. „Který zvedá při pracovních dohodách limit pro povinný odvod sociálního a zdravotního pojištění ze současných 10 tisíc měsíčně na 11.500 korun měsíčně,“ oznámil Kalousek s tím, že je to výhodné pro studenty, kteří si přivydělávají, pro pracující důchodce a také pro pracující mamnky. Tato částka už se nezvedala 9 let,“ upozornil Kalousek.

Když si znovu vzala slovo Pekarová Adamová, oznámila, že při volbě ombudsmana TOP 09 podpoří vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma.

Odmítla komunistický návrh na uzákonění povinných pěti týdnů dovolené s tím, že se komunisté chtějí zřejmě zalíbit lidem, jenže už jim neříkají, že by to zaměstnavatelé museli z něčeho zaplatit, takže by to zaměstnanci pocítili v podobě úbytku jiných benefitů.

A Kalousek nikoli poprvé rozcupoval záměry ministryně financí za hnutí ANO Aleny Schillerové, snížit daň na pivo způsobem, jakým to udělala. Na stranu opozice se tentokrát postavil i šéf ČSSD Jan Hamáček, jemuž celá konstrukce, která od 1. května vejde v platnost, přijde nedomyšlená. Ale Kalousek nešetřil ani Hamáčka.

„Mně to přijde jako žert. My jsem to projednávali rok, a rok zaznívaly argumenty, že tato novela je nesmyslná a nemá být schválena. Předpokládám, že sociální demokraté panem předsedou Hamáčkem počínaje a poslance Foldynou konče, umí číst, což znamená, že celý rok věděli, co projednávají a pro co hlasují. Hlasovali pro to komunisté, hnutí ANO a sociální demokracie,“ zdůraznil Kalousek.

U danění piva se podle Kalouskla ukazuje, jak nekoncepčně Babišova vláda pracuje a jak populisicky jedná. „My jako TOP 09 tvrdíme, že není žádný důvod, aby alkoholické nápoje byly ve snížené sazbě,“ zdůraznil Kalousek s tím, že vůbec nejlepší by bylo, kdyby existovala jen jedna sazba DPH.

