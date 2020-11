Kalousek: Až odejdu, bude to znát

reklama

Kalousek se v rozhovoru mimo jiné svěřil, že doufá, že se po volbách podaří ustavit vládu lídra ODS Petra Fialy – a to bez hnutí ANO, bez SPD a bez komunistů. Zároveň poznamenal, že on sám by nikdy nevolil Piráty – protože se podle jeho názoru ještě ideově nenašli.

„Osobně bych si jako volič přál, aby koaliční vláda měla étos trochu new dealu. Aby to nebyla přehlídka zasloužilých stranických tváří. Mé expertní zázemí je k dispozici mé straně, trojkoalici i případné vládě. Ale nemám žádnou ambici na politickou pozici,“ uvedl ke své budoucí roli na politické scéně. Podle svých slov má několik nápadů a představ, co bude dělat i bez místa v Poslanecké sněmovně, ale nechce se o ně zatím dělit.

A myslí si, že bude ve Sněmovně chybět? „Každý je nahraditelný. Samozřejmě že jsem charakteristický poslanec. Takže tady nebude Kalousek. Někomu bude chybět, někomu to bude dělat radost. Jistě jsou poslanci, kteří když ze Sněmovny odejdou, nikdo si toho nevšimne. Až odejdu já, tak to bude znát. Někomu to bude líto, někdo z toho bude mít radost. To je asi všechno,“ poznamenal. A co se týče kandidatury na Pražský hrad, zatím o tom podle svých slov nepřemýšlí. „Zeptejte se za pět let,“ poznamenal.

Co se týče trojkoalice TOP 09, ODS a KDU-ČSL, která chce jít do voleb společně, on sám prý není vůči ODS plný nedůvěry. „Dobře vím, že nemůžete mít stoprocentní důvěru ve svého partnera, ale ani k řadě svých spolustraníků. To tak prostě je. Důležitá je většinová vůle tří stran dát se dohromady a něco změnit. Že v těch stranách jsou někteří lidé, jimž nevěřím? Ti jsou v mé straně taky,“ uvedl. Liší se tak od čestného předsedy strany TOP 09 Karla Schwarzenberga, který o nedůvěře vůči ODS hovořil pro Právo.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ortel vydal píseň o covidu. A potkala ho nepříjemnost Niedermayer (TOP 09): Další velký úspěch mnohoministra pana Havlíčka (a novinářů z idnes) Neštěstí pro Petra Fialu. A pro celé Česko. Raději ani neříkat, padlo Johnová (Praha sobě): Hlavní město se postará o pacienty s onemocněním COVID-19 z přetížených regionů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.