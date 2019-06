Kalousek, Fiala a Minář prý zapláčou: Klaus opět prezident, ODS a TOP 09 v háji. Šéfredaktor Plesl je v ráži

Jaroslav Plesl se zamyslel nad tím, co všechno přinesou demonstrace spolku Milion chvilek. Zničí prý ČSSD, ODS i TOP 09. Zato Piráti posílí. Plesl toho však předpovídá ještě mnohem víc. Třeba to, že demonstranti napomohou opětovnému zvolení Václava Klause staršího prezidentem.

Šéfredaktor MF Dnes, kterou před několika lety koupil Andrej Babiš (ANO), Jaroslav Plesl se zamyslel nad tím, čeho mohou dosáhnout demonstrace spolku Milion chvilek. V úterý se protestovalo ve více než třech stech českých, moravských a slezských měst.

Anketa Myslíte, že demonstrace ,,Milionu chvilek" svrhnou Babišovu vládu? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5489 lidí

Šéfredaktor Babišova deníku, momentálně odloženého ve svěřenském fondu, má za to, že demonstrace pohřbí ODS, ČSSD i TOP 09. Ale nejen to.

„Definitivně zlikvidovaná ODS, TOP 09 a ČSSD, Babiš na svým, posílení Pirátů, nástup Trikolóry a Klaus senior znovu prezidentem. To je docela slušná bilance. Asi Pánkovi s Minářem pošlu litr na další demo,“ věštil budoucí efekty demonstrací Plesl.

Předseda ODS Petr Fiala a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek by měli pochopit, že demonstrace směřují proti nim. Proč si to myslí, když demonstranti požadují demisi předsedy vlády a šéfa hnutí ANO? Protože na Fialovo či Kalouskovo místo demonstrace vynesou nové tváře.

Pokud jde o nástup hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího, komentátor Jan Lipold ze serveru Aktuálně,cz má za to, že poslanec nabízí staré zboží v novějším obalu Slibuje prý cosi jako vybudování pevnosti jménem Česká republika. Tomuto názoru se Plesl na sociální síti vysmál.

„Celý to český progresivistický hnutí má největší problém v tom, jaký ho podporujou novináři. Protože jestli chtějí progresivisti uspět, musí se na jejich stranu postavit někdo, kdo má aspoň trošku mozku v hlavě. Třeba tahle nejostřejší tužka v penále s názvem Aktuálně je úplně mimo a stejně mu to zveřejněj. Výsledek je, že se vzájemně poklepou po ramenou, Pehe s Honzejkem to shrnou v Český televizi, Bakala to zaplatí a další volby znovu na celý čáře k údivu všech prostoduchých projedou,“ uvedl Plesl.

