Kalousek: Jsme v p…li

„Abyste pochopili, v jaké jsme p…li, dovoluji si Vám zprostředkovat projev političky ODS na jejich volebním kongresu. Ta dáma netuší, že zdravotní pojišťovny nejsou státní, netuší vůbec nic. Přesto jí kongres tleská. Báseň nakonec trumfla i vojína Jasánka,“ napsal Kalousek ironicky k vystoupení mladé političky Elišky Hromířovvé v rámci politické debaty na dubnovém 31. kongresu ODS.

Abyste pochopili, v jaké jsme p…li, dovoluji si Vám zprostředkovat projev političky @ODScz na jejich volebním kongresu. Ta dáma netuší, že zdr. pojišťovny nejsou státní, netuší vůbec nic. Přesto jí kongres tleská. Báseň nakonec trumfla i vojína Jasánka. ??https://t.co/Tr41DsZLTb — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) April 29, 2024

Hromířové se následně zastala její stranická kolegyně Eva Decroix, podle které se Kalousek zachoval pod svou úroveň. „Takový politický kmet si bude veřejně honit body na mladé holčině, co našla odvahu a vystoupila na kongresu? Není to pod vaši úroveň? Střílejte do aktivních politiků a našich politik. A ať už řekla cokoliv, zaslouží si náš respekt, neb narozdíl od jiných jen nemarchuje za klávesnicí. Projevy na kongresu nikomu necenzurujeme a komukoliv, kdo je ochoten se zapojit do demokratické diskuse, zatleskám vždy ráda. Čekám, že se připojíte,“ vzkázala poslankyně z ODS.

Ze strany Kalouska přišla další posměšná reakce: „Odpusťte, prosím. Já jsem se starosvětsky domníval, že delegáti kongresu prezentují názory té části členské základny, která je tam delegovala. Že takhle ty delegace vznikají. Pokud tomu tak není, pak se omlouvám,“ odepsal Evě Decroix. Ta následně poznamenala, že Kalouska učit politiku nebude.

Odpusťte, prosím, @eva_decroix. Já jsem se starosvětsky domníval, že delegáti kongresu prezentují názory té části členské základny, která je tam delegovala. Že takhle ty delegace vznikají. Pokud tomu tak není, pak se omlouvám.?? — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) April 29, 2024

Kalouskovi dal za pravdu Tomáš Šalamon, vystoupení Hromířové označil za bizár: „Byl jsem tam, tohle byl šílenej bizár, ale to je holt politická diskuse. Je legitimní přinášet různé myšlenky, ono se to pak v diskusi vystříbří,“ podotkl.

„Pokud vím, ‚vystříbřilo‘ se to v diskusi ještě lépe. Socialismus si v ODS sebrat nedáme! Chápu, svoje volební hlasy to přináší…“ pobavil se Kalousek.

Pokud vím, “vystříbřilo” se to v diskusi ještě lépe. Socialismus si v @ODScz sebrat nedáme! Chápu, svoje volební hlasy to přináší…?? — Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) April 29, 2024

Ozval se i právník Ondřej Šimíček, jenž pány odsoudil, že se takto „vozí po studentce“. „Rovnou na pranýř ji vystavte. Vy hrdinové,“ napsal nevěřícně.

jojo vozit se po studentce...to je super. Rovnou na pranýř ji vystavte Vy hrdinové. — Ondřej Šimíček ????? ???????? (@Sima_Ondra) April 29, 2024

„Chtěl jsem Vám křivdit, že přece nemohla říct něco tak pitomého, že jistě jen nadsazujete, ale ten projev byl ještě pitomější, než jsem čekal,“ sdílel Kalouskův pohled jeden diskutérů.

I dál v diskusi padaly velmi rozporuplné názory na to, že Kalousek na vystoupení Hromířové tímto způsobem poukázal. Někteří Kalouskovo rýpnutí hodnotili jako naprosto zbytečné, jiní uznali, že šlo o hrůzu, kterou by, byť takto mladá politička, neměla nikde prezentovat. Různily se i pohledy na to, zda Hromířová říkala ohledně zdravotních pojišťoven nepravdy, jak tvrdí Miroslav Kalousek.

