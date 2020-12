Kalousek: Piráti se hledají, ale jsou demokraté

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) si nemyslí, že Česku hrozí dlouhé rozpočtové provizorium. V rozhovoru s ČTK u příležitosti svých čtvrtečních 60. narozenin řekl, že se podle něj ve Sněmovně najde někdo v uvozovkách poctivý a odpovědný, kdo podporu rozpočtu vlády ANO a ČSSD za něco vymění. Dopad dlouhého rozpočtového provizoria bez jasného konce by byl podle něj pro zemi fatální. Pár slov pronesl také na konto Pirátů, které vnímá jako potenciální partnery.

Menšinová vláda v posledních letech prosazovala státní rozpočet díky hlasům KSČM, komunisté však tentokrát trvají na desetimiliardovém škrtu v rozpočtu obrany, což kabinet odmítá. "Já si skutečně myslím, že tentokrát to komunisté asi nepodpoří. Bez ohledu na to se nebojím dlouhého provizoria, protože si myslím, že těch, prosím o uvozovky, poctivých a především odpovědných, kteří to vyhandlují, se najde dost," řekl Kalousek.

Česko se v rozpočtovém provizoriu, kdy není schválen zákon o státním rozpočtu před 1. lednem příslušného roku, ocitlo v letech 1999 a 2000. Podle Kalouska je zásadní rozdíl v tom, zda provizorium spěje k rychlému konci, nebo nikoliv. "Když vláda rozpočet předělá po nějaké dohodě a je vidět většina, která to schválí, tak nemá cenu strašit se čtyř až šestitýdenním provizoriem, to by nemělo žádný zvláštní dopad," řekl.

Pokud by ale byl takový stav dlouhý a bez jasného konce, dopad by byl fatální. "Země v rozpočtovém provizoriu sice funguje, může čerpat své provozní výdaje, ale je zasažena velkou nedůvěrou všech investorů a nemůže čerpat žádné dotace z EU, nemůže se investovat," uvedl. Znásobily by se tak problémy Česka, míní.

Kalousek naprosto vylučuje to, že by rozpočet mohla podpořit TOP 09. Návrh kabinetu ANO a ČSSD se schodkem 320 miliard korun má podle něj s rozpočtem společný jen název. "Své cti dbalý člověk to nemůže nazývat státním rozpočtem," řekl.

Podporu nedá TOP 09 ani daňovému balíčku, který minulý týden upravil Senát. Horní komora nevyhověla požadavku strany na zachování zákona o rozpočtové odpovědnosti. "Z tohoto hlediska selhal Senát úplně stejně jako Sněmovna. Ta senátní verze je jen kosmetická úprava nepřijatelného, těmi kosmetickými změnami se nestalo nic zásadního," uvedl.

Balíček podle něj není ani levicový, ani pravicový. "Je prostě jen populistický. Stejně jako extremismus není levicový, ani pravicový, ale je jen extremismus, tak také rozpočtová neodpovědnost není levicová nebo pravicová," uvedl. Balíček je podle něj také k "uzoufání" nekompetentní. "A zakládá obrovská rizika do budoucnosti, která bychom si mohli odpustit, kdybychom používali hlavu, ale to zřejmě většina Sněmovny nebo Senátu nemá v úmyslu," řekl Kalousek.

Pozornost věnoval také koalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09.

Pro TOP 09 neexistuje lepší varianta než jít do sněmovních voleb v roce 2021 v bloku s ODS a lidovci, řekl ČTK zakladatel strany Miroslav Kalousek. O projektu, kterého se osobně nezúčastní, podle svých slov usilovně přesvědčuje, jak v létě slíbil. Jako povolební partnery si dovede představit koalici Pirátů a STAN. Zatímco pro příslušné voličské skupiny jsou podle něj oba bloky jasně ideově ohraničené, spojuje je úcta k demokratickým procesům.

"ANO je něco jiného, ANO je politická divize mocného oligarchy, kterému z principu demokracie překáží. Velké společnosti nemají trpělivost k demokracii," uvedl Kalousek.

Proti Pirátům se TOP 09 často vyhraňovala. "Můžu mít k Pirátům tisíce výhrad, ale nemohu jim upřít demokratické zásady. Z mého pohledu je to progresivní levice, která se ideově stále hledá. Často si ani sami nejsou úplně jistí, jaký by měl být jejich postoj k obraně země nebo členství v NATO a míře progresivity zdanění a přerozdělování. Tam se hledají. Ale co se týká úcty k demokratickým procesům a mechanismům, tam je nepodezírám. Tam si myslím, že mají jasno, není důvod je neoznačit za demokraty, stejně tak STAN. Logicky to jsou přirození partneři," řekl.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsou jasně ideově zakotvené od středu doprava a čerpají svůj étos ze 17. listopadu 1989, uvedl. Jde podle něj o v nejlepším slova smyslu skutečně tradiční strany, které mají svůj program, který je čitelný, mají svá východiska, jsou schopné tak pracovat. "Proto říkám: Vrátit politice smysl a zaujmout tím, co chceme prosadit do společenské reality, a ne tím, kdo se udělal lepší surikatou," uvedl s narážkou na vládní hnutí ANO Andreje Babiše, které podle něj dělá politiku jako ryze marketingový způsob.

Na dotaz, zda se formující se koalice s ODS a lidovci ještě před volbami nemůže rozpadnout, Kalousek uvedl, že toto riziko vždy existuje. "Já nicméně doufám, že ve všech těch třech stranách je dostatek dobré vůle a vědomí, o co v tuhle chvíli historicky jde, a to, že převáží nad jakýmikoli zrnky písku v kolech, které se mohou vždycky objevit," konstatoval.

O projektu přesvědčuje u kávy, piva či po telefonu. "Hovořil jsem s celou řadou lidí, někteří tomu byli od začátku naklonění, tam jsme si spíš řekli, kdo s kým bude mluvit dál, abychom je přesvědčili. A pak jsem i mluvil s řadou lidí, kteří k tomu měli značné výhrady a které jsem dokázal přesvědčit i tím, že jsem řadu jejich výhrad akceptoval. Ale současně jsem jim vysvětloval, že neexistuje lepší varianta a svět není ideální," uvedl Kalousek.

