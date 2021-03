Kalousek: To jsem Ivanu Bartošovi neodpustil

Exposlanec Miroslav Kalousek (TOP 09) se v rozhovoru pro Novinky.cz vyjádřil mimo jiné ke svému dosud neujasněnému sporu s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Ale hovořil i o tom, že by to chtělo rekonstrukci vlády. Opozice podle něj také nemá tah na branku.

reklama

Podle Kalouskových slov je současná situace tak zásadní, že by se opozice měla snažit ve Sněmovně vytvořit drtivou většinu – a to s kýmkoliv. „Ta by pak nutně dostala ke stolu jak předsedu vlády, tak prezidenta republiky. Na místě by se pak domluvila významná rekonstrukce vlády, která by měla důvěru sněmovní většiny, a tím i veřejnosti. Aby ten proces řídili lidé, kteří v tom nevidí především svůj politický a nedej bože hmotný profit. Dostali jsme se do situace, kdy chaotické vládě už nikdo nevěří, a proto se lidem už nechce ani dodržovat ta opatření,“ sdělil Kalousek.

Anketa Uškodí ODS odchod Pavla Novotného? Ano 4% Ne 17% Je to jedno 79% hlasovalo: 3408 lidí

Řeč byla také o tom, jak Piráti v předvolební kampani před čtyřmi lety využili Kalouskovu karikaturu na svém vězeňském autobusu. Tam Kalouska usadili ve spojitosti s povolením hazaradních her. „Bylo to ohavné. Posadit někam Kalouska a nad hlavu mu napsat pětadvacet let starou kriminální pomluvu a vztyčit nad něj bachaře Bartoše s obuškem a veřejnosti vysílat vzkaz ‚Pusťte nás na ně‘ s tím, že ho Bartoš zavře, byla neuvěřitelná sprosťárna, která nepatří do politiky. Ale znovu opakuji, že jsme v situaci, kdy musíme příkopy zakopávat,“ míní nyní Kalousek, zmiňující jméno předsedy Pirátů Ivana Bartoše.

Podle jeho slov si to navíc nikdy nevyjasnili. „Přitom se prokázalo, že jsem nevinný, a teoreticky bych měl být očištěn. Tedy pokud by neplatilo, že když se bude pomluva stokrát opakovat, vždycky se najde někdo, kdo to bude vířit, a stejně tak nějaký Pirát, který si to nakreslí na autobus. Takže si tu trochu zoufám nad tím, že v českém mediálním prostředí nemůže být sprostě pomluvený politik nikdy očištěný,“ dodal Kalousek.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: K*kot bylo to nejmírnější slovo. „Ječel, že se klepaly okenní tabulky," popisuje svědek jednání vlády „Zabití důchodce: 3,5 roku. Psaní na internet: 6 let.“ Začalo povstání proti soudu Pirátka Richterová, co plakala u soudu: Vlna podpory proti Liskové „Hastrmane, tatrmane, melou.“ I za to je Xaver na hanbě. Nová megakauza

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.