Kalousek: Vláda objednala pět talířů svíčkové se šesti. Když jí je přinesli, řekla, že nemá ani korunu, ale pokusí se sníst jen čtyři

Ve Sněmovně se rozhořela slovní bitva. O koronavirus a rouškovné. Pravicová opozice chtěla rozebrat připravenost vlády na další nástup viru v české populaci. Oproti 400 nakaženým, kteří přibývali denně na jaře, přibylo jen za včerejšek přes 1600 nových případů. Opozice chtěla slyšet, co bude vláda dělat. Ale neuslyší to, protože vládní většina smetla bod ze stolu.

A Kalousek spustil kanonádu

„Dámy a pánové, tohle je situace, kterou se nelze promlčet. Situace, která je prostě před námi, ať už si to přejeme nebo ne. A tím, že o tom budeme denně lhát a tajit před veřejností data, tak opravdu nic nedokážeme. Já bych ještě pochopil, že se o tom s námi nechcete bavit za předpokladu, kdyby vláda dokázala vystupovat jako energický věrohodný orgán, který ten systém řídí. Ale tomu tak evidentně není. Ta data, která jsou naprosto nezbytná pro kompetentní a projektové řízení takovéhoto problému, vy si dokonce v té koalici tajíte mezi sebou. A to, co z té vlády vychází, je jenom chaos, zmatek, nevěrohodnost a lži. Dnes pan premiér lhal o tom, že tak jako my testujeme, netestuje vůbec nikdo. To je prosím pěkně lež! My jsme v testování řekněme v Evropské unii, když budu eufemistický, velmi průměrní. Jsou země, které testují mnohem víc. Minulý týden lhal o tom, jak to ta hygiena stíhá a jak žádnou pomoc nepotřebuje. To všichni víme, že to je lež! Všichni víme, že ty trasovací kapacity, které měly být připraveny, prostě připraveny nejsou a že je tady mnoho, mnoho manažerských pochybení,“ vypálil předseda poslaneckého klubu TOP 09.

„A tahle schůze, ten bod na té schůzi neměl sloužit primárně k tomu, abychom říkali, že za to může ten nebo onen, ale abychom se pokusili nastavit normální řídicí mechanismy – tohle nám hrozí na základě těchto dat, takže musíme být schopni, dám příklad, vytrasovat 8 tisíc lidí denně. Máme kapacity na vytrasování 8 tisíc lidí denně? Neberte mě za slovo v té číslovce. Na základě dat si musíme říct, kolik musíme být schopni vytrasovat a otestovat lidí denně. Máme na to kapacity? Ne, nemáme na to kapacity. Pokud vím, tak hygiena je má tak zhruba čtvrtinové. Potřebujeme je posílit? Jak je posílíme? My jsme mnohokrát nabízeli pomoc v téhle věci. Ale vy chcete jenom lhát, podvádět, a já vás upozorňuji, že to není cesta k cíli, už jenom proto, že vy jste promrhali nejenom ten draze koupený čas z jara, ale vy jste promrhali tu důvěru veřejnosti. Ta veřejnost nemůže věřit premiérovi, který jí třikrát týdně prokazatelně lže. Já si myslím, že máme poslední šanci se dohodnout, že budeme společně sdílet věrohodná data a společně budeme říkat efektivní návrhy na řešení. Pokud tomuhle nerozumíte a nechcete na to přistoupit, tak nesete veškerou odpovědnost za rizika, která jsou před námi a která se stanou realitou s pravděpodobností blížící se jistotě,“ uzavřel první kolo své slovní palby.

Pravicová opozice, konkrétně ODS a TOP 09, pak zablokovala možnost projednat rouškovné pro důchodce ve výši 5 tisíc ve zrychleném řízení. O slovo se znovu přihlásil Kalousek.

„Dámy a pánové, dřív, než se pustím do vetování, což byl motiv mého přihlášení, tak mi přece jenom dovolte velmi stručnou reakci na slova paní ministryně, kdy nám tady slibovala, že jako ministryně financí udělá všechno pro to, aby schválený deficit ve výši 500 miliard nebyl zcela vyčerpán. Já jsem si v tu chvíli představil hosta blahobytně vyhlížejícího, který vstoupí do restaurace, objedná si pět svíčkových se šesti, a když mu pět porcí přinesou, tak s milým úsměvem řekne, že nemá ani korunu na zaplacení, ale že opravdu udělá všechno pro to, aby všechny ty porce nesněd, aby sněd třeba jenom čtyři. Tak takhle nějak se chová česká vláda. Kdyby to nebylo tak nebezpečné, tak by to vypadalo skutečně jako komedie z Monty Pythonského cirkusu,“ udeřil na ministryni financí za hnutí ANO Alenu Schillerovou.

„Jinak mi dovolte, abych jménem poslaneckých klubů ODS a TOP 09 zavetoval projednávání podle § 91 jednacího řádu a dopředu avizoval veto k jakémukoliv kratšímu datu, než je třicet dní,“ dodal exministr financí Kalousek.

To znamená, že senioři pravděpodobně na konci roku tento příspěvek nedostanou, protože se věc do konce roku nestihne projednat.

