Kalousek: Za 20 let všichni pochopí, že jsem položil základ dobrých časů

Nedělejte nekrolog, nekončím, řekl Miroslav Kalousek poté, co oznámil, že v příštích sněmovních volbách nechce kandidovat. Chce přispět k předvolební koalici ODS, TOP 09 a lidovců. O STAN nestojí a o Piráty také ne, jsou to podle něj zcela nepředvídatelní levičáci.

Od chvíle, kdy v nedělních Otázkách Václava Moravce někdejší předseda TOP 09 a předtím i lidovců oznámil svůj záměr nekandidovat v příštích volbách, celá politická scéna rozebírá, co to bude znamenat. Dvojnásobný ministr financí je stále mnohými považován za jeden z nejbystřejších mozků české politiky a řadě lidí se nechce věřit, že by odešel takto bez boje.

Kalousek už mnohokrát předvedl zázračnou schopnost politického přežití. Když za časů Topolánkovy vlády ztratil stranické pozice u lidovců, založil s vládním kolegou Karlem Schwarzenbergem TOP 09 a v dalších volbách získali 17 procent, zatímco lidovci se poroučeli ze sněmovny.

Před minulými volbami řada průzkumů věštila TOP 09 konec. Jak pro MF DNES vzpomínal jeden ze straníků: „Už před nimi se Kalousek coby věřící katolík modlil, aby vůbec dopadly. Po objíždění krajů, kde mu lidé ve většině případů nadávali, věděl, že situace je tristní“. Nakonec se však dokázala udržet a Kalousek se stal jedním z nejhlasitějších hlasů opozice.

Nyní tedy kandidovat nechce. A je to prý promyšlené rozhodnutí, které vzniklo z ročního zvažování. Musel prý přitom čelit spolustraníkům, kteří jej přesvědčovali, že to bude vypadat jako kapitulace.

On však měl jasno. A ani nezastírá, že jeho odstoupení je součástí širšího politického plánu. „Neříkám, že jsem nejchytřejší ze všech, ale přece jen mám obrovské zkušenosti, takže vím, že to rozhodnutí je správné, ku prospěchu mé strany a tomu, co pokládám v tuto chvíli za naprosto klíčové,“ řekl v rozhovoru pro IDNES.cz.

Tím je spolupráce „tradičních“ stran. A to podle něj lépe zvládne nové mladé vedení Markéty Pekarové Adamové. „Oni na to opravdu mají, nejsou zatíženi starými válkami a mají vizi České republiky jako moderní, evropské, vzdělané země,“ říká.

Kalousek sám pro ně chce „makat v terénu“. „Nemyslím si, že být ve vrcholné politice znamená, že musíte být ve volené funkci,“ dodává ke své politické budoucnosti. Později ještě řekl, že „Kalousek bude do smrti člověk politický“. Jen mu přijde nesmyslné realizovat svůj politický talent v současné sněmovně, která je prý jen parodií na politiku.

Sám si pro sebe představuje „jakoukoliv funkci, v níž se nebudu stydět za to, co říkám“. Když se situace v parlamentu změní, je připraven se do něj po dalších volbách vrátit. „Vzpomínám na Konrada Adenauera, který se stal kancléřem ve svých 76 letech a byl jedním z nejúspěšnějších politiků Evropy,“ zasnil se.

Bývalý předseda si je jist, že TOP 09 se ve sněmovně udrží a do případného společného projektu pravice může přinést mnoho zajímavého. V minulých volbách reprezentovala 5,31 % voličů, což podle Kalouska vůbec není zanedbatelný počet. Doplatila však na dědictví Václava Klause a Miloše Zemana.

„Volební systém, který zavedla opoziční smlouva, je do té míry diskriminační vůči menším politickým stranám, že nezbývá nic jiného, než vytvořit volební bloky. K tomu jsem vyzval v roce 2016. Kdyby tehdy bylo dost politické odvahy a prozíravosti, tak tady dnes nejsou poměry takové, jaké jsou. A premiérem nemusel být Andrej Babiš a nemusel nám dělat ostudu v celé Evropě,“ maluje si exministr financí.

Když se to nepovedlo minule, tak věří, že alespoň nyní vznikne „silný, kompetentní, proevropský volební blok“. Ten má vytvořit ODS, TOP 09 a lidovci. Nikoliv však STAN, který prý řekl, že to nejde a navíc se v poslední době přibližuje Pirátům, se kterými se žádná rozumná dohoda udělat nedá.

„Piráti jsou progresivní, zcela nepředvídatelná levice, která se každý rok při projednávání státního rozpočtu snaží torpédovat naše závazky vůči NATO. Umím si s nimi představit povolební koalici, ale těžko předvolební srozumitelný program pro hodnotově ukotvené voliče,“ postěžoval si Kalousek.

Ačkoliv Kalousek redaktora na konci rozhovoru okřikl, že nemá dělat jeho politický nekrolog, protože rozhodně nekončí, rád sám vyhodnotil největší úspěchy svých dvaceti let v české politice.

„Na úkor své popularity jsem dokázal v době, kdy finanční trhy měly strach půjčovat nevěrohodným dlužníkům, provést tuto zemi přes finanční krizi bez ztráty květinky,“ pochválil se. Vytvořil tím prý základ pro budoucí konjunkturu, a už nemůže za to, že tento základ Babišova vláda nevyužila.

„Tohle asi dneska nikomu nevysvětlím, ale za dvacet let to všichni pochopí. Do dneška jsem na to hrdý,“ dodal exministr financí.

