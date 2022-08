Kalousek: Zvýšit daň z příjmů a majetkové daně

Týdeník Echo24.cz se v článku „Střední třídě nepomáhejme, nepotřebuje to. Musí přijít nepopulární kroky“ zabývá rostoucí inflací a hlavně rostoucím schodkem státního rozpočtu. Oslovil několik ekonomů, kteří se vesměs vyjádřili v tom smyslu, že opatření by neměla být plošná a měla by pomáhat těm nejchudším. Pomoc střední třídě prý zajistí už jen samotné snížení inflace.

„Já bych neřekl, že to ‚nepotřebuje‘. Potřebuje, jenže na to nemáme. A když si na to půjčíme, bude to právě střední třída, která to bude muset zaplatit dvojnásobně. Jak znehodnocenými úsporami, tak svými odvody. Za takovou ‚pomoc‘ pěkně děkuji,“ reaguje na nadpis článku o nepotřebě pomoci střední třídě na svém twitteru bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek.

Já bych neřekl, že to “nepotřebuje”. Potřebuje, jenže na to nemáme. A když si na to půjčíme, bude to právě střední třída, která to bude muset zaplatit dvojnásobně. Jak znehodnocenými úspory, tak svými odvody. Za takovou “pomoc” pěkně děkuji. https://t.co/36YQVqllzY — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) August 1, 2022

V samotném článku na Echo24.cz pak přidává svůj pohled na vládní rozpočtovou politiku.

„Strukturální deficit vzniká tak, že navyšujete výdaje, aniž byste se trápili tím, kde na to vezmete, a zároveň snižujete daně, aniž byste snižovali i výdaje. To jde snadno a lidem se to líbí. Ale likvidovat deficit se nedá než zpětným chodem. Takže někdo méně dostane a někdo více zaplatí. To už se lidem nelíbí, ale je to jediná možná cesta,“ říká a dodává, že by začal u navýšení daně z příjmu a majetkových daní.

Podle oslovených ekonomů, by vláda měla přehodnotit příjmovou stránku rozpočtu, který předložil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), a přepsat programové prohlášení ve smyslu závazku nezvyšovat daně, který proklamovala před volbami. Ve strukturálním deficitu 220 miliard už nejde jen škrtat výdaje, ale musí se změnit i příjmy.

Malý důraz na příjmovou stránku rozpočtu vytýkal vládě, mimo jiné, i bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

„Jsem přesvědčen, že 220 miliard se nevyškrtá. Příjem rozpočtu se musí zvýšit. Důležitá je ale i politická průchodnost. Je nesmírně podstatné, jak nebo zda vůbec se všechny kroky lidem vysvětlují. Máme krizi, kterou jsme nečekali, chceme pomáhat těm nejchudším, na které to nejvíc dopadá. Většina střední třídy to pochopí, pokud jí to opravdu vysvětlíte. Pokud se nic nevysvětlí, nedopadne to dobře,“ uvedl pro ECHO24.cz ekonom a poradce premiéra Daniel Münich.

K tématu se vyjádřil i Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, který zmiňuje, že sice vláda seškrtala Babišův rozpočet, ale škrty rychle bere zpět.

„Fialova vláda za prvních osm měsíců – a de facto již po dvou novelách původního rozpočtu Babišovy vlády – neuskutečňuje žádné opravdu viditelné úspory. Nejprve sice seškrtala původní rozpočet Babišovy vlády, ale tyto škrty z velké části bere nyní zpět, když navrhuje rozpočet se schodkem 330 miliard korun, namísto dosavadních 280 miliard,“ sdělil.

Dodejme, že podobné schodky rozpočtu plánuje vláda Petra Fialy (ODS) i pro další roky.

