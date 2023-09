Kalousek dál „zlobí“. A shoduje se s Babišem

Na to, aby vláda začala šetřit sama u sebe, apeluje někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). On by sám mimo jiné řekl zdvořile lidem i firmám, ať přestanou natahovat ruku k eráru a živí se prací.

„Věřte, že to není populismus, ale vážný symbol: Vláda, která tlačí na úspory, musí začít od sebe. Chceme-li, aby redukovala zbytečné personální agendy a zeštíhlovala stát, pak nemůže chtít od daňových poplatníků, aby financovali tři zbytečné ministerské pozice a jejich aparát,“ napsal na svůj profil na sociální síti X někdejší poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek. O potřebě rušit ministerské pozice a zeštíhlovat stát hovoří často i předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Miroslav Kalousek se do kritiky vlády Petra Fialy (ODS) pouští opakovaně. V jeho hledáčku uvízli tři podle něho zbyteční ministři bez jakýchkoli pravomocí. Dle bývalého ministra financí jsou totiž i zadarmo drazí a on je platit nechce.

„Vládo ČR, začni konečně šetřit! Začni u sebe! Zruš tři zcela zbytečná vládní místa,“ napsal v minulosti na svůj twitter s tím, že tito lidé společně s jejich zbytečným aparátem stojí spoustu peněz a jako daňový poplatník to fakt platit nechce.

A rovnou jmenoval ty, kterých se to, podle něj, týká. Jeho sítem by neprošel ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) a podle jeho slov i „ten pán od Pirátů“.

I když by se mohlo zdát, že má Kalousek na mysli ministra pro legislativu a předsedu Legislativní rady vlády Michala Šalomouna, reagoval na jeho slova Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

Ten Kalouskovi přímo k jeho příspěvku napsal slova, která odkazují na jeho působení ve vládě, i na to, že měla tehdy stejný počet ministrů, jako ta dnešní včetně ministrů bez portfeje.

„Pane Kalousku, ze židle ve správní radě VZP a dozorčí rady Pojišťovny VZP se to dobře kritizuje. Nicméně když jste byl ve vládě Mirka Topolánka, která měla jako ta naše 18 ministrů a ministry bez portfeje, tak jste jako ministr financí zrušení ministrů bez portfeje nerealizoval. Čím to? A to jste také konsolidoval veřejné finance,“ uvedl Bartoš a obrátil se na Miroslava Kalouska jeho slovy, když ještě dodal:

„Nebuďte k…t.“

Miroslav Kalousek ale argumentoval tím, že už tehdy zeštíhlení vlády navrhoval, ale bez úspěchu.

„Ale alespoň navrhoval. Neprošlo mi to, jako leccos dalšího. Přesto jsem na státním aparátu prosadil mnohem větší škrty, než se daří dnes vám. Někde musíte přitlačit, pane ministře, jinak je letošní deficit v háji,“ je si Kalousek jistý a pozastavil se nad Bartošovou zmínkou o jeho působení ve VZP.

„Mimochodem, pane Bartoši, moji práci pro vládu ve VZP můžete kdykoliv tvrdě kritizovat, shledáte-li na ní nedostatky. Příliš ale nechápu, proč ji předhazujete jako argument.“

Později ale bývalý ministr financí ještě svoje sdělení ohledně „zbytečných ministrů“ doplnil.

„K udiveným reakcím na tento tweet: Já se zprvu nedomníval, že to musí být neefektivní. Myslel jsem, že to má vláda promyšlené a logicky bude následovat novela kompetenčního zákona, která třem novým ministrům svěří zákonné pravomoci. Nic takového se ale nestalo,“ podivil se Kalousek nad nečinností vlády v této oblasti.

„A ministr bez pravomocí je zadarmo drahý. Pokud jim nikdo žádnou zákonnou pravomoc svěřit nechce, je lépe je nemít. Je samotné musí frustrovat, že si o sobě v zákoně nic nepřečtou, že vlastně nic nemohou a že jsou jenom do počtu,“ vysvětluje Kalousek svoji motivaci k napsání výše uvedených řádků s tím, že to není omluva za jeho slova.

„Neomlouvám se, vysvětluji: Ministr smí udělat jenom to, k čemu ho zmocňuje zákon. A když ho zákon nezmocňuje k ničemu, dokonce se o něm ani nezmiňuje, nemůže udělat nic. A takový ministr je drahý i zadarmo,“ je si zakladatel TOP 09 jistý tím, že by zmínění ministři měli skutečně ve vládě skončit, protože za daných podmínek nemají pro občany ČR žádný přínos.

V nejnovějším komentáři se pak Kalousek na sociální síti X věnoval aktuálnímu dění v dolní komoře Parlamentu. „Ve Sněmovně teď zuří boj o desítky opatření. Kdybych mohl, prosazoval bych jen dvě: 1. Poměr příjmů a výdajů vrátit zpět před covid do r. 2019. 2. Zdvořile říct lidem i firmám, ať přestanou natahovat ruku k eráru a ať se živí prací. Úplně by to stačilo,“ podotkl také.

