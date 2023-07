Kalousek chce vyhodit Langšádlovou. Stanjura dostal nečekanou ránu

MONITORING Miroslav Kalousek (TOP 09) se opět pustil do kritiky vlády Petra Fialy (ODS). V jeho hledáčku uvízli tři podle něho zbyteční ministři bez jakýchkoli pravomocí. Dle bývalého ministra financí jsou totiž i zadarmo drazí a on je platit nechce. S reakcí přispěchal vrchní Pirát Ivan Bartoš, který Kalouskovi připomněl jeho vládní minulost. Působení současného ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) zase kritizoval známý „babišobijec“ Kmenta. Stanjurovi se tak podařilo spojit v jeden šik jak Babišova vrchního kritika, tak samotného bývalého premiéra a předsedu hnutí ANO.

Zakladateli vládní strany TOP 09 a bývalému ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi zřejmě už nadobro došla trpělivost se současnou vládou a některými jejími ministry. Ti podle něj zastávají zcela zbytečná místa a vláda by se jich v rámci úspor, které všude deklaruje, měla zbavit.

„Vládo ČR, začni konečně šetřit! Začni u sebe! Zruš tři zcela zbytečná vládní místa,“ napsal na svůj Twitter s tím, že tito lidé společně s jejich zbytečným aparátem stojí spoustu peněz a jako daňový poplatník to fakt platit nechce.

A rovnou jmenoval ty, kterých se to, podle něj, týká.

Vládo ČR, začni konečně šetřit! Začni u sebe! Zruš tři zcela zbytečná vládní místa; @_MartinDvorak, @H_Langsadlova a “ten pán od Pirátú”.

Společně s jejich zbytečným aparátem je to spousta peněz..

Jako daňový poplatník to fakt platit nechci, je to k ničemu. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) July 12, 2023

Jeho sítem by neprošel ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová (TOP 09) a podle jeho slov i „ten pán od Pirátú“.

I když by se mohlo zdát, že má Kalousek na mysli ministra pro legislativu a předsedu Legislativní rady vlády Michala Šalomouna, reagoval na jeho slova Ivan Bartoš, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj.

Ten Kalouskovi přímo k jeho příspěvku napsal slova, která odkazují na jeho působení ve vládě, i na to, že měla tehdy stejný počet ministrů, jako ta dnešní, včetně ministrů bez portfeje.

„Pane Kalousku, ze židle ve správní radě VZP a dozorčí rady Pojišťovny VZP se to dobře kritizuje. Nicméně když jste byl ve vládě Mirka Topolánka, které měla jako ta naše 18 ministrů a ministry bez portfeje, tak jste jako ministr financí zrušení ministrů bez portfeje nerealizoval. Čím to? A to jste také konsolidoval veřejné finance,“ uvedl Bartoš a obrátil se na Miroslava Kalouska jeho slovy, když ještě dodal:

„Nebuďte k…t.“

Ale alespoň navrhoval..??‍+? Neprošlo mi to, jako leccos dalšího. Přesto jsem na státním aparátu prosadil mnohem větší škrty, než se daří dnes vám. Někde musíte přitlačit, pane ministře, jinak je letošní deficit v háji… — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) July 12, 2023

Miroslav Kalousek ale argumentoval tím, že už tehdy zeštíhlení vlády navrhoval, ale bez úspěchu.

„Ale alespoň navrhoval. Neprošlo mi to, jako leccos dalšího. Přesto jsem na státním aparátu prosadil mnohem větší škrty, než se daří dnes vám. Někde musíte přitlačit, pane ministře, jinak je letošní deficit v háji,“ je si Kalousek jistý a pozastavil se nad Bartošovou zmínkou o jeho působení ve VZP.

„Mimochodem, pane Bartoši, moji práci pro vládu ve VZP můžete kdykoliv tvrdě kritizovat, shledáte-li na ní nedostatky. Příliš ale nechápu, proč ji předhazujete jako argument.“

Později ale bývalý ministr financí ještě svoje sdělení ohledně „zbytečných ministrů“ doplnil.

K udiveným reakcím na tento tweet: Já se zprvu nedomníval, že to musí být neefektivní. Myslel jsem, že to má vláda promyšlené a logicky bude následovat novela kompetenčního zákona, která třem novým ministrům svěří zákonné pravomoci. Nic takového se ale nestalo. A ministr bez… https://t.co/ZUvOsGUYta — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) July 12, 2023

„K udiveným reakcím na tento tweet: Já se zprvu nedomníval, že to musí být neefektivní. Myslel jsem, že to má vláda promyšlené a logicky bude následovat novela kompetenčního zákona, která třem novým ministrům svěří zákonné pravomoci. Nic takového se ale nestalo,“ podivil se Kalousek nad nečinností vlády v této oblasti.

„A ministr bez pravomocí je zadarmo drahý. Pokud jim nikdo žádnou zákonnou pravomoc svěřit nechce, je lépe je nemít. Je samotné musí frustrovat, že si o sobě v zákoně nic nepřečtou, že vlastně nic nemohou a že jsou jenom do počtu,“ vysvětluje Kalousek svoji motivaci k napsání výše uvedených řádků s tím, že to není omluva za jeho slova.

Neomlouvám se, vysvětluji: Ministr smí udělat jenom to, k čemu ho zmocňuje zákon. A když ho zákon nezmocňuje k ničemu, dokonce se o něm ani nezmiňuje, nemůže udělat nic. A takový ministr je drahý i zadarmo. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) July 12, 2023

„Neomlouvám se, vysvětluji: Ministr smí udělat jenom to, k čemu ho zmocňuje zákon. A když ho zákon nezmocňuje k ničemu, dokonce se o něm ani nezmiňuje, nemůže udělat nic. A takový ministr je drahý i zadarmo,“ je si zakladatel TOP 09 jistý tím, že by zmínění ministři měli skutečně ve vládě skončit, protože za daných podmínek nemají pro občany ČR žádný přínos.

Dodejme, že třeba Kalouskem kritizovaný ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) na sebe v minulých dnech v Poslanecké sněmovně upozornil např. tím, že kritizoval předsedu SPD Tomia Okamuru za jeho vyjádření, že by prioritou naší zahraniční politiky měla být ČR. Označil to za dokonalé umění demagogie a populismu.

Poslanec Tomio Okamura opět předvedl dokonalé umění demagogie a populismu. Zaujala mě například jeho teze, že “hlavní prioritou české zahraniční politiky má být Česká republika”.



Cením si vystoupení poslankyň @MartinaLisova a @MarieJilkova, které se s vlajkou EU pokusily panu… pic.twitter.com/gbMxyocK1U — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) July 11, 2023

Překvapením je i Kalouskova kritika Heleny Langšádlové, která spolu s ním zakládala stranu TOP 09.

Aby toho nebylo málo, přispěl se svojí kritikou dalšího ministra „do mlýna“ i známý kritik bývalého premiéra, novinář Jaroslav Kmenta. Tento autor několika výlučně „protibabišovských“ knih se tak díky krokům a konání současné vlády ocitl na jedné straně barikády, v jednom šiku, či bok po boku s cílem svých knih a reportáží Andrejem Babišem.

Dá se tedy s trochou nadsázky konstatovat, že ministři současné vlády lidi nejen rozdělují, ale také spojují odvěké nepřátele.

Ministr financí Zbyněk Stanjura mi přijde jako hodně slabý článek Fialova kabinetu.

Když byl v opozici, tak mu to řečnění docela šlo. Byl dobrý obranář Fialy. Ale teď jsou jeho komunikační schopnosti slabé.

Otázka zní, jestli je resort financí vůbec jeho parketa?

Insideři tvrdí,… — Jaroslav Kmenta (@JaroslavKmenta) July 12, 2023

„Ministr financí Zbyněk Stanjura mi přijde jako hodně slabý článek Fialova kabinetu,“ napsal totiž Kmenta na Twitter s tím, že když byl Stanjura v opozici, tak mu to řečnění docela šlo.

„Byl dobrý obranář Fialy. Ale teď jsou jeho komunikační schopnosti slabé,“ myslí si novinář a ptá se, jestli je resort financí vůbec Stanjurova parketa.

„Insideři tvrdí, že se uzavřel v sociální bublině svých externích poradců, pohybuje se jen v ministerském patře a do nižších pater nechodí,“ odvolává se Kmenta na zdroje přímo z ministerstva a dodává, že Stanjura podle nich ztrácí kontakt s realitou a do resortu prý nezapadl.

„Mně přijde, že (zpočátku nadějný politik) na těch financích úplně propadl,“ vyjadřuje Kmenta na závěr svůj názor na působení Zbyňka Stanjury (ODS) v čele klíčového ministerstva.

Dodejme, že podle dostupných informací není s tímto pohledem na věc Kmenta osamocený. Nesouhlas s opatřeními, která v čele financí má Stanjura na kontě, vyjádřili nejen opoziční politici, u kterých by to bylo pochopitelné, ale i ti koaliční.

Další působení vystudovaného inženýra elektro (obor elektronické počítače) v čele resortu financí bude tedy i do budoucna jistě tématem, které se vyplatí sledovat.

