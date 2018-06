Kalousek je magor, smál se ve své televizi Soukup. A politik vrací úder: Ty nájemný kašpare...

Generální ředitel TV Barrandov se ve svém novém díle pořadu Týden podle Jaromíra Soukupa pořádně pustil do Miroslava Kalouska například kvůli jeho bojkotu ruského mistrovství světa ve fotbale, v němž přirovnal Putina k Hitlerovi. A protože to byl pořádný nášup, nezbývalo Kalouskovi, než se na celý díl věnovaný převážně k zodpovězení otázek ohledně jeho osoby také podívat. „Ty nájemný kašpare,“ bouchl do stolu po zhlédnutí Kalousek.

„Začíná nám mistrovství světa ve fotbale. A to je další příležitost, při které se může ztrapnit můj oblíbenec Mirda Kalousek, nebo se ho pokusím ztrapnit já. To je ten člověk, který byl snad u všech průserů za posledních dvacet let, ale nikdo mu nikdy nic nedokázal. A ty padáky taky nesouhlasí,“ nebral si Soukup servítky hned v úvodu pořadu. „A teď Mirda sám sebe pasoval do posledního pozitivního ostrůvku demokracie, pravdy, lásky, Buddhy, poctivosti, radosti a krásy,“ smál se moderátor.

Více jsme psali ZDE

Následně proto připomněl i nedávný Kalouskův tweet. „Jinými slovy, Mirda Kalousek v absolutním závěru své politické kariéry legračně kope a štípe kolem sebe, protože neskousne svůj pád skoro na dno. Jeho poslední legrační štěk se týkal právě mistrovství světa ve fotbale, které se koná v Rusku,“ řekl Soukup. Podle něj Kalousek na vyřčení slova „Rusko“ reaguje zásadně hystericky. „Přestože se mistrovství světa koná v Rusku, Kalousek v tom vidí Hitlera. Putin je totiž podle něj Hitler dvojka, a tak Mirda Kalousek velmi zásadně přirovnal mistrovství světa v Rusku k Hitlerově olympiádě v Berlíně v roce 1936,“ dodal Soukup.

Druhý den poté přišla na řadu Kalouskova odpověď, ve které se snažil na odvysílaný díl, v němž hrál hlavní roli, reagovat spíše s nadhledem, a Soukupovi se za jeho smršť nelichotivých poznámek vysmál. „Na přání mnoha přátel jsem zhlédl páteční ‚Týden podle Jaromíra Soukupa‘ a musím jim říci, že mi to zvedlo sebevědomí. Pokud mi tenhle nájemný kašpar věnuje tolik prostoru a energie, je zřejmé, že moje slovo má váhu a Zemanobabišům sakra vadí. Děkuji, budu se snažit dál,“ uzavřel.

autor: nab