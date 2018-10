Kalousek odpálil bombu. Nakopl Pavla Čižinského a vypuklo to. Hádka s Rychlíkovou a dalšími. Pak vypálil Topolánek: Putin mi svého času řekl...

Kalouska celkem zjevně zaujal článek na serveru Novinky.cz, ve kterém se Pavel Čižinský vyjadřuje k Lomeckému. A napsal o něm toto: "Pavel Čižinský. Nelze si nevzpomenout, že jako aktivista iniciativy ProAlt neváhal přirovnat Karla Schwarzenberga ke Stalinovi a veřejně tvrdil, že Karel lže a krade. Iniciativa ProAlt rovněž v Putinově zájmu bojovala proti radaru v Brdech. Promění Prahu..."

Pavel Čižinský.Nelze si nevzpomenout, že jako aktivista iniciativy ProAlt neváhal přirovnat Karla Schwarzenberga ke Stalinovi a veřejně tvrdil, že Karel lže a krade. Iniciativa ProAlt rovněž v Putinově zájmu bojovala proti radaru v Brdech. Promění Prahu...https://t.co/riyHUvFJvp — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 9. října 2018

Jako chapu, ze za kolegu ze strany Lomeckeho bojujete, ale ProAlt vznikl az po Ne zakladnam a v nich se Cizinsky neangazoval. Takze to mate bobe komplet a jeste teda s tim Stalinem poprosim o link ) — Apolena Rychlíková (@A_Rychlikova) 10. října 2018

ProAlt otevřeně NeZákladnám podporovala. Video s “projevem” pana Čižinského P. je ke zhlédnutí na echocz. Lomeckého nebráním, ohlásil odchod. Nepřekousnu ale, když kdokoliv sprostě hanobí KS, který věrně sloužil téhle zemi 60 let. Poproste otce, ať Vám to vysvětlí. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 10. října 2018

Rychlíková si s Kalouskem pak ještě chvíli vyměňovala názory. Uvedené video prý Kalousek dezinterpretoval a obě iniciativy byly prý demokratické. "Snaha diskreditovat Pavla Čižinského je fakt trapná," vrátila Rychlíková Kalouskovy políček. "Závidím Vám Vaši schopnost poslouchat a neslyšet. PČ na tom videu jmenuje KS, sprostě ho uráží, ale já to dezinterpretuji. Brava, patří vám budoucnost," dostával se do ráže bývalý předseda TOP09.

To video jsem videla a totalne to dezinterpretujete. chapu, ze jste proAlt nemel rad, asi ani Ne zakladnam, ale byly todemokraticke iniciativy vzesle primo od lidi. Se sirokou podporou. Ano,, namirene proti Vasi vlade. Snaha diskreditovat Pavla Cizinskeho je fakt trapna. — Apolena Rychlíková (@A_Rychlikova) 10. října 2018

Závidím Vám Vaši schopnost poslouchat a neslyšet. PČ na tom videu jmenuje KS, sprostě ho uráží, ale já to dezinterpretuji. Brava, patří vám budoucnost. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 10. října 2018

Kalousek se s novinářkou pak ještě chvíli přel o to, kdo je demagog a kdo "známý šíbr", kdo vytahuje minulost a podobně. Poslední slovo měla Rychlíková, když Kalousek prohlásil, že už s ní slovo ztrácet nebude. "Prohrát volby a začít házet špínu na protikandidáta, zvládnout strašit Putinem a říkat nepravdy, to je prostě značně velký trapas. Človek by řekl, ze jste se v topce už naučili prohrávat se ctí. Tak příště! Mějte se," rozloučila se sloupkařka z Práva.

Nemusite :). Ale prohrat volby a zacit hazet spinu na protikandata, zvladnout strasit Putinem a rikat nepravdy, to je proste znacne velky trapas. Clovek by rekl, ze jste se v topce uz naucili prohravat se cti. Tak priste! Mejte se. — Apolena Rychlíková (@A_Rychlikova) 10. října 2018

Ota Burian si do Kalouska pro změnu rýpnul, že negratuloval současnému předsedovi. "Nějak jsem nezaregistroval vaše gratulace J. Pospíšilovi k solidnímu vysledku v Praze," napsal a Kalousek odpověděl, že spolu mluví, a tak si to nemusí psát. "Tak to jsem rád. Hlavně táhnout za jeden provaz," naznačoval ještě Burian.

Nejak jsem nezaregistroval vase gratulace J. Pospisilovi k solidnimu vysledku v Praze. — Ota Burian (@otaburian) 9. října 2018

Tak to jsem rad. Hlavne tahnout za jeden provaz. :) — Ota Burian (@otaburian) 9. října 2018

Že si Kalousek spletl iniciativy si myslí i aktivistka Saša Uhlová. "Nespletl jste si trochu ProAlt se Ne základnám?" tázala se poslance.

Nespletl jste si trochu ProAlt se Ne základnám? — Saša Uhlová (@sasauhlova) 10. října 2018

Téma radaru probudilo i Kalouskova bývalého kolegu z vlády, Mirka Topolánka. Michal Čadil se vyjádřil, že také nechtěl radar se základnou a nechce tu nic takového ani do budoucna. Nemyslí si, že to má cokoli co do činění s Putinem. "Ale nežíkejte, brepto. Ono še nám to rozbalilo? Největší geostrategickou chybou Obamy byla rezignace na americkou bázi ve střední Evropě. Krym, východní Ukrajina, Moldova, Pobaltí. I proto Poláci a Rumuni usilují o nápravu. A my se strategicky přikrčíme..." obhajoval radar Topolánek.

Ale nežíkejte, brepto. Ono še nám to rozbalilo?



Největší geostrategickou chybou Obamy byla rezignace na americkou bázi ve střední Evropě. Krym, východní Ukrajina, Moldova, Pobaltí. I proto Poláci a Rumuni usilují o nápravu. A my se strategicky přikrčíme... — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 10. října 2018

Pak ještě Topolánek uvedl, co mu prý Putin sdělil: "Putin mi svého času řekl. Mám 3 možnosti. Přesměrovat naše rakety zpět na evropská města, vrazit miliardy do výzkumu protizbraně nebo se dohodnout. C) bylo správně. B) postupně realizuje! Nehrejte si na geopolitika a stratéga, prosím," odkázal Topolánek Čadila.

Já vím, Vám se líbily ty SS20 v Brdech.



Putin mi svého času řekl. Mám 3 možnosti. Přesměrovat naše rakety zpět na evropská města, vrazit miliardy do výzkumu protizbraně nebo se dohodnout. C) bylo správně. B) postupně realizuje! Nehrejte si na geopolitika a stratéga, pls. — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 10. října 2018

