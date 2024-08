Kalousek rozsvítil debatu o „zírání“. Vmetli mu za to Feriho

K debatě se připojil i exministr financí Miroslav Kalousek. Zírání v MHD zlehčoval a tvrdil, že ženy to tak vlastně chtějí, protože se oblékají vyzývavě. „Než jde žena ven, tak se většinou hezky obleče a upraví, proč? Aby se na ní nikdo nedíval? Nemohu se zbavit dojmu, že kampaň je motivována frustrací těch, které pohledy nepřitahují,“ vyjádřil svůj postoj Kalousek. „Když nečumí na mě, nebudou čumět na nikoho!“ obrátil se na zastánkyně kampaně ironicky. Není od věci připomenout, že to Kalousek si vychoval ve své straně TOP 09 Dominika Feriho, který byl následně odsouzen za četná znásilnění do vězení.

Jenže do Kalouska se opřel náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib, který za instalací kampaňových bannerů stál. „Pokud je někdo pohoršen připomínkou, že i v MHD by se měl muž chovat jako gentleman, tak je ta kampaň zjevně potřeba. Skutečný gentleman totiž rozhodně nezírá dámě do výstřihu. Skutečný gentleman také chápe, že žena se může odívat podle počasí a nikoliv podle jeho libida,“ nebral si Hřib s exministrem a jeho postojem servítky.

Do Kalouska se pod jeho příspěvkem pustila i novinářka Apolena Rychlíková. „Reálně tímhle postem de facto přiznáváte, že nevhodně zíráte na ženy na ulici? Wow!“ neudržela se Rychlíková, která stála za odhalením a medializací Feriho činů.

Na Kalouskovu poznámku „kampaň je motivována frustrací těch, které pohledy nepřitahují“ reagoval i novinář Jan Moláček. „Pane exministře, vám bylo třeba vždy přiznat, že i když jste plácal nesmysly, tak byly originální. Teď ovšem papouškujete dost možná úplně nejvíc omleté hloupé klišé o ,škaredých feministkách‘. Je to nedůstojné a hluboko pod vaši úroveň, držte si ji, pls, díky,“ radil Kalouskovi Moláček.

Michaela Studená z projektu Pod svícnem, jehož tématem je právě sexuální obtěžování a násilí, si povzdechla, že kampaň je příliš jednostranně zaměřená. Vylučuje muže a může jim vnucovat přesvědčení, že „všichni muži jsou špatní“, přitom podle ní i muži se setkali s obtěžováním. „Na druhé straně se přiznám, že bych některé komponenty změnila. Kampaň mi přijde hodně zaměřená na ženy a vlastně z problematiky vylučuje muže. I já jsem byla několikrát svědkem toho, jak opilé ženy například po rozlučce se svobodou obtěžovaly nějaké pány,“ podotkla pro CNN Prima News s tím, že se jí však kampaň špatně hodnotí, neboť se na ní nepodílela.

„Pokud se bavíme o formách obtěžování, jako jsou zírání a další, tak si myslím, že by zde mělo zaznít, že by se měl udržovat určitý intimní prostor směrem k oběma pohlavím. Poté totiž rozumím, že se prohlubují příkopy mezi muži a ženami. Může nastávat situace, že muži, kteří by za normálních okolností proti obtěžování zakročili, jsou nyní tlačeni do kouta a mají pocit, že ‚všichni muži jsou špatní a na ženu se nesmějí podívat‘,“ pokračovala.

Podle radního Ondřeje Prokopa (ANO) je celá kampaň špatně. „Mně píšou denně občané Prahy a posílají mi fotky, jak je zahraniční gangy žebráků obtěžují na stanicích metra. A myslím si, že to je třeba mnohem větší problém, než na co upozorňuje tato kampaň. A vedení města to vůbec neřeší,“ řekl pro Český rozhlas a dodal, že i tak doufá, že bude kampaň v něčem prospěšná a že téma jako takové nezpochybňuje.

Johanna Nejedlová, která stojí za neziskovkou Konsent, z jejíž dílny kampaň vzešla, „Přijde mi zvláštní, že u tématu sexuálního násilí – které u části společnosti budí kontroverze, protože ho část společnosti nechce řešit – to vždycky vyvolá dojem, že to je obviňování všech mužů. Nebo že to je shazování viny na všechny muže. Nebo že to není důležité téma k řešení. Ale to není pravda,“ řekla pro Český rozhlas a dodala zírání na ženu je obtěžování. „My třeba víme, že jenom pět procent mužů si myslí, že zírání nebo lascivní pohledy nejsou obtěžování. Přesto na sociálních sítích hodně hlasitě zaznívá, že to zírání v žádném případě obtěžování není. A přitom to je něco, co takto definují mezinárodní úmluvy. Není to něco, co bychom si vymysleli.“

Nejedlová zdůraznila, že celá kampaň necílí na pachatele, ale na přihlížející. Apeluje na ně, aby zasáhli ve prospěch oběti. „Kampaň nemíří na pachatele toho chování. Míří na přihlížející, protože to jsou ti, kteří mohou nejlépe pomoc. Kampaň mluví k nim. Nemluví o konkrétních pachatelích.“

Se svými zážitky z obtěžování se podělila i bývalá moderátorka České televize Světlana Witowská. „Zážitky z metra – cizí ruka pod tričkem v tlačenici u dveří, muž onanující přede mnou na sedadle – 2x, to samé na zastávce tramvaje u VŠ koleje, pronásledování po vystoupení z nočního busu... Tolik k cestování MHD. Někdo další, abychom viděli, jak se tu máme?“ napsala a v diskusi pak apelovala na to, aby přihlížející nebyli pasivní, ale zasáhli a pomohli.

