Kalousek se Středulou poušteli hromy a blesky. Ostuda se zdravotníky

V pořadu 360° Pavlíny Wolfové na CNN Prima News proti sobě zasedli exministři financí Ivan Pilný, který již není členem ANO, Miroslav Kalousek (TOP 09) a šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 70% Ne 30% hlasovalo: 7001 lidí

Josef Středula se pořádně rozjel hned v úvodu, když bez obalu řekl, co si myslí o pandemickém zákonu, který ve čtvrtek většinou hlasů koalice a opozice přijala Sněmovna. Podle Středuly nám tento zákon z problémů nepomůže.

„Já se vůbec podivuji, jak toto může někdo vyřknout. To znamená, že já přijdu do přetížené nemocnice, kde umírají lidé a řeknu, tady máte papír a ten vám vyřeší pandemii? To je úplně naivní představa. Naivní! Krizový zákon má dost nástrojů. Problém je ten, že vláda způsobila dost nečekaný chaos, který se vede od začátku pandemie a následkem toho teď máme přetížené nemocnice a jsme před kolapsem zdravotnictví. ... Ten zákon měl být možná už dávno hotov, ale ten zákon nevyřeší pandemii a nerozhodne za vládu nebo za hygieny nebo za ministerstvo zdravotnictví, aby něco dělaly. Máme tady problém s vakcinací, máme tady problém s testováním, máme tady chaos v pomoci subjektům, vláda se na počátku pandemie snažila vyhnout povinnosti hradit škody subjektům tak, jak je to v paragrafu 36 krizového zákona a teď mám věřit tomu, že to nějaký papír vyřeší? Ne, nevyřeší! Rozhodně nevyřeší,“ vypálil naštvaný Středula.

Ivan Pilný se k zákonu postavil o něco vstřícněji a konstatoval, že může pomoct k odstranění chaosu. „Ono to nic nevyřeší. Ale to, že by se to mohlo posunout, že nebudou zbytečné soudní spory, to je možné,“ řekl Pilný.

Kalousek první kolo slovních výměn ukončil konstatováním, že demokratická opozice prosazovala přijetí pandemického zákona už před rokem na jaře, ale tehdy se vláda s opozicí odmítala bavit. Teď je pod tlakem, tak se koalice ANO a ČSSD s opozicí začala bavit a Sněmovna našla na zákonu shodu, což je podle Kalouska dobře.

„Ale zcela souhlasím, že to určitě nevyřeší tu pandemii. Je to skoro typické. Tím pandemickým zákonem, který měl být už loni, vláda dohnala nějaký rest. Ona bohužel nedělá nic jiného, než že reaguje na nějaký problém, který nastane, místo aby dokázala předvídat a ten zápas s pandemií řídit. Takže to, co zanedbala, co stále zanedbává a co především nám může pomoct - testování, trasování a především očkovací strategie, kdy vyděšeně koukáme, že jsou desetitisíce vakcín ve skladech, které ten stát není schopen dostat k těm zdravotnickým zařízením, a jestli bude mít očkování stejnou prodlevu, jako pandemický zákon, tak Bůh s námi,“ řekl Kalousek.

Sněmovna včera také projednávala zvýšení schodku letošního rozpočtu na 500 miliard a Kalousek u toho po mnoha letech nebyl jako poslanec, ale jen jako divák.

„Je to jiné. Někdy by se vám chtělo něco říct, ale to nevadí, protože moji kolegové říkají to, co bych řekl já, takže jsem spokojený. Někdy jsem rád, že tam nejsem, protože bych pak třeba řekl něco, co by mě pak mrzelo. Dneska by se to mohlo stát,“ přiznal Kalousek.

Anketa Jste pro otevření obchodů? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 3797 lidí

Středula se podruhé pořádně rozčílil. Tentokrát na šéfku státní kasy za hnutí ANO Alenu Schillerovou.

„Paní ministryně řekla, že když se neschválí schodek ve výši 500 miliard, tak zdravotníci nedostanou ty slíbené odměny. To považuji za naprosto skandální vyjádření ministryně financí,“ neudržel hněv na uzdě člen odborů. Zdravotníci podle něj nakonec peníze tak či onak dostanou, protože se blíží volby do Sněmovny.

„Ale to už i mě rozčiluje, protože ti lidé, kteří zabezpečují fungování zdravotnictví, tak jsou použiti jako rukojmí při schvalování zákona. To nestačí schodek 320 miliard na to, aby se těm lidem dalo pár miliard?“ ptal se Středula naštvaně.

Nechápe, jak si kterýkoliv z politiků takto dovolí chovat se k lidem, kteří stojí v boji s pandemií v první linii.

Když znovu dostal slovo Kalousek, konstatoval, že vládě se vymkly z rukou povinné a kvazi povinné výdaje, nikoli výdaje spojené s covidem. „Jakoukoli příští vládu proto čekají obří problémy. Ten letošní rozpočet je dlouhý krok k rozvrácení veřejných financí a jeho napravení bude strašně bolet,“ varoval člen TOP 09 a bývalý poslanec.

Pilný dal Kalouskovi za pravdu. Doplnil, že vláda navíc před volbami bude schodek ještě zvyšovat.

Středula konstatoval, že toto bude třeba řešit a to bude v praxi znamenat zvýšení daní. Kalousek doplnil, že se možná bude muset zeštíhlit státní aparát i sociální systém.

Nakonec přišlo na přetřes i otevření obchodů. A Středula znovu vyrazil do útoku. Tentokrát si půjčil slova své kolegyně z odborů, ze zdravotnických odborů.

„Jsme úplně v koncích. Pokud se nic nestane do pěti dnů, zdravotnictví nezvládne tu situaci. A my se tady bavíme o tom, že otevřeme obchody,“ usmál se ironicky. Jedním dechem však dodal, že má pochopení pro touhy lidí pro rozvolňování. „Ten důvod, proč jsou lidi tak rozzlobení, je proto, že se vytvořil chaos a do toho ti politici, kteří nedodržovali ta opatření, ale vyžadovali to po lidech, to je něco, co je těžko skousnutelné. Proto každý touží po tom, aby se ty věci rozvolnily, protože to lidé už nejsou sto vydržet, protože na někoho je metr takový a na někoho je metr jiný. A já jsem se dozvěděl informaci, která mě teda zarazila. Já jsem se dozvěděl informaci, že nám izraelská vláda nabídla pomoc a my jsme tu pomoc odmítli. Já jsem z toho úplně v šoku,“ děsil se Středula.

Jedním dechem dodal, že pokud nám Německo nabízí pomoc, nabízí volná lůžka v nemocnících, odborářský boss nechápe, proč česká vláda tuto nabídku odmítala využít.

