Kalousek se pustil do Vojtěcha kvůli nákupu respirátorů. Ten mu připomněl, jak se nakupovalo za Kalouskových časů

Deník Právo se vrátil ke zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu, který konstatoval, že si vláda Andreje Babiše počínala od března do srpna loňského roku při řešení pandemie nehospodárně a chaoticky. Svá zjištění předali úředníci úřadu i policii.

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala vyjádřil naději, že se podobné chyby už nikdy v budoucnu nebudou opakovat a stát bude na jakoukoli příští krizi připraven. Na krizi koronavirovou připraven nebyl.

Exministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch se brání, že na krizi nebyl připraven nikdo. Žádná země. A pokud jde o Česko, podle bývalého ministra se celých 15 let neměnil příkaz, kolik ochranných pomůcek má mít v zásobě Správa státních hmotných rezerv.

Jedním z pochybení měl být i nákup respirátorů FFP2 v ceně 777 korun za kus.

Exministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, za jehož působení v resortu se takto draze nakupovalo, se brání, že za tak vysokou cenu se nakoupilo jen 9 090 respirátorů.

„I tohle je třeba vidět v kontextu. Dnes ta částka vypadá strašně. Na druhou stranu to byl nákup od českého výrobce, který funguje na českém trhu už dvacet let, nebyly to žádné respirátory z Číny, a byl to první den, kdy jsme začali mapovat trh, a první zakázka, kterou jsme vypsali na 50 tisíc respirátorů. To byly v tom okamžiku veškeré respirátory na českém trhu. Toto množství vystačilo českému zdravotnictví zhruba na den. A tato firma nám skutečně respirátory nabídla a byla je schopná dodat do druhého dne, nikoliv za čtrnáct dní. Bylo jich jen 9 090 kusů,“ vysvětloval stávající šéf Krajské zdravotní v Ústeckém kraji, kde je nejsilnější stranou hnutí ANO.

„Za celou dobu jsme nakoupili 13 393 426 respirátorů FFP2, kde celková průměrná cena byla 80 korun za kus, takže to bylo 0,075 procenta z celkového množství. Není třeba dělat teď aféru z tak malého množství respirátorů na úplném začátku. Všichni si pamatujeme tehdejší novinové titulky, že zdravotníci nechtějí pracovat bez respirátorů. Byla to zoufalá situace, tak jsme řekli, že těch devět tisíc kusů koupíme, protože jsme neměli nic jiného. Není to nic odsouzeníhodného, naopak,“ vyjádřil své mínění.

Pokud je to pravda, tak za těchto 9 090 respirátorů daňoví poplatníci zaplatili 7 062 930 korun.

Ministr si stojí za tím, že tyto respirátory bylo třeba koupit, aby bylo možné chránit zdravotníky. Důrazně odmítl slova exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09), který na sociální síti napsal, že se na Vojtěchově ministerstvu „kradlo tak, že se ani poledne nedrželo“. Vojtěch to považuje za toliko politickou floskuli.

„Za nález Ústavního soudu k volebnímu zákonu si Pavel Rychetský vysloužil obvinění z korupce. Jsem zvědav, z jakých zločinů bude osočen prezident NKÚ Kala. Že během pandemie na ministerstvech kradli, ani poledne nedrželi, o tom žádná. Není nad nouzový stav,“ konstatoval Kalousek.

„To jsou takové politické floskule. Možná, že nám s tím mohl pan Kalousek jít pomoct, také má z minulosti nějakou zkušenost s nákupy. Je to samozřejmě naprostá lež. Mám čisté svědomí, že jsme v bezprecedentní krizové situaci, kterou nikdy nikdo neřešil, dělali maximum možného,“ zdůraznil Vojtěch.

