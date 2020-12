Kalousek se rozpovídal: Na Hradě sedí karikatura. Zemanovi vždy záleželo jen na Zemanovi. A ta dvojice veksláků...

reklama

Kalousek v rozhovoru prozradil, že za Zemanem několikrát jel i na Vysočinu. Problém však dle něho přineslo to, že oba dva mají odlišné pohledy na dění a Zeman má podle Kalouska své názory vždy přizpůsobovat většinovému veřejnému mínění. „Já mám opačné sklony,“ podotkl.



Prezident se podle poslance TOP 09 časem vyvíjel. „Musím říct, že po většinu těch třiceti let jsem s ním sice velmi zásadně nesouhlasil, ale vždycky byla spousta věcí, za které jsem si ho uměl vážit. Nutno říct, že Milošovi Zemanovi nikdy nezáleželo na žádném politickém směru. Vždycky mu záleželo na Miloši Zemanovi a hledal politický směr, ve kterém by se mohl nejlépe uplatnit," tvrdí.



Zemana vnímal jakožto středového liberála, který dokázal věci říkat tak, že „je chápal i člověk, který má jinak svých starostí dost“.



„Vždycky své postoje ladil podle toho, co si myslel, že lidé chtěli slyšet. Takže ze středového liberála, který by klidně, kdyby měl tu možnost být vůdcem ODS, byl vůdcem ODS, ale protože tu možnost neměl, tu možnost obsadil Václav Klaus, stal se ze středového liberála hlasitým levicovým oponentem a stal se lídrem sociální demokracie. A dělal to na české poměry velmi dobře, velmi profesionálně,“ uznává Kalousek s tím, že jej za to nekritizuje, jelikož to pomohlo vyvažovat politickou scénu.



„Miloš Zeman nemá žádná ideová východiska, Miloš Zeman má tykadla a říká to, co si myslí, že jeho voliči chtějí slyšet, a všechno ostatní je mu úplně jedno,“ doplnil k hlavě státu Kalousek při zhodnocení výrazného Zemanova obratu, který se ještě na začátku svého mandátu označoval za eurofederalistu. Fotogalerie: - Babiš, Zeman a klokan

Zemana měl respektovat i v období opoziční smlouvy, tehdy prý o hospodářské politice rozhodovali dva lidé – jeden je bývalý zpravodajec první správy Státní bezpečnosti Milan Velek a poslední předseda ÚV SSM Martin Ulčák. „Ve hře bylo mnoho miliard a obrovské zisky. A probíhalo to tak, že si spolu sedli Martin Ulčák a Milan Velek. Ten jeden estébák a ten druhý poslední komunistický předseda ÚV SSM a Velek říká, uděláme to takhle: Já to projednám s ódéesákama, ty to projednáš se sociálníma demokratama a bude to tak. A ono to tak bylo,“ vzpomíná.



Právě v tomto období měl zbohatnout i současný premiér Andrej Babiš (ANO). „Tohle pro něj byla přesně ta půda, kde on byl schopen domluvit se jak s Velekem, tak s Ulčákem a portfolio jeho majetku a vlastnictví raketově rostlo,“ zní od Kalouska.



Zeman prý tehdy s Babišem dobré vztahy neměl. Babiš měl tehdy podle něj mít „zavázané politiky": „Tehdy se Miloš Zeman jím cítil podveden, ale tenkrát Babiš nespolupracoval s Milošem Zemanem, ale se Stanislavem Grossem a zařídil to Stanislav Gross, kdy, ač nepředložil zdaleka nejvýhodnější nabídku, zvítězil v privatizační soutěži na Unipetrol a ta smlouva byla tak idiotsky sepsána, že on ten Unipetrol převzal, začal ho řídit, dosadil si tam své lidi, přenastavil všechny smlouvy Unipetrolu ve prospěch Agrofertu a po deseti měsících tunelování ho státu zase vrátil. Z hlediska finančního zločinu je možné hodnotit to jako geniální tah, ale ten tah mohl projít jenom proto, že měl významné politiky jak v ODS, tak v ČSSD zavázané do té míry, že si za to nešel sednout, ale prošlo mu to."



„Miloš Zeman se tím cítil podveden a ještě v roce 2011 o Babišovi říkal velmi ošklivé věci,“ dodává k tomu Kalousek s tím, že současné spojenectví obou činitelů je pragmatický přístup s cílem získat politickou podporu.



Před první přímou prezidentskou volbou Kalousek jezdil Zemana navštěvovat, přičemž si myslí, že to tehdy „vzdal“. Rozhodnutí kandidovat v Zemanovi prý probudil Miroslav Šlouf. Toho však „během té resuscitace, kterou on celou zařídil, mezitím několika promyšlenými údery do ledvin odstranila dvojice veksláků Nejedlý, Mynář“.



Zlom ve společných vztazích Kalouska se Zemanem přinesl až rok 2013 a pád Nečasovy vlády, po němž přinesla Miroslava Němcová, coby designovaná premiérka 101 podpisů pro novou vládu. „V tu chvíli bylo vymalováno,“ spustil Kalousek k odmítnutí prezidenta vládu jmenovat. Věc označuje za „Zemanův ústavní puč“. „Od té doby si ho nemohu vážit a myslím si, že patří k těm, kteří destruují českou demokratickou politiku,“ vylíčil. Psali jsme: Opustím zemi, hrozí Kalousek. Co je k tomu třeba? Babišovo snížení daní? Drahoš: Katastrofální. Kalousek: Zoufalství. Laudát... Překvapil Kalousek o Zemanovi ostřeji než kdy předtím. Kvůli zdraví a vzhledu Kalousek a Schwarzenberg tlačili na ČBK kvůli Lipovské. Teď mají odpověď. A jen stěží je potěší

