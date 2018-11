Kalousek se zastal migračního paktu OSN a navezl se do Babiše. A to nebylo vše

„Pakt OSN o migraci si jistě zaslouží věcnou diskuzi. Zejména musí umět rozlišovat pojmy ‚migrant a uprchlík‘. Tvrzení, že tento dokument ohrožuje naši bezpečnost a suverenitu, je ale nehorázná pitomost, jak vystřižená z Rudého práva Kojzarovy paměti,“ poznamenal Kalousek.

Psali jsme: Babiš utnul migrační dohodu OSN a zúčtoval s kritiky. Pak na scénu vstoupil Poche. A padají zlá slova

Babiš natvrdo: Jsme šestou nejbezpečnější zemí. Ženy a dívky mohou chodit v noci domů bez problémů. Pakt OSN o migraci odmítneme

Anketa Reprezentuje prezident Miloš Zeman Českou republiku ve světě kvalitním způsobem? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 1697 lidí

Ten se vyjádřil i k tomu, jak prezident Miloš Zeman zahrál čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi na klavír. Kdyby se Zeman živil jako klavírní virtuos a maestro Ivo Kahánek jako prezident republiky, přestal bych chodit na klavírní recitály a mrzelo by mě to. Leč žilo by se tady mnohem lépe,“ dodal.

A co si myslí o převzetí ceny Jaromíra Nohavici z rukou prezidenta Ruské federace Vladimira Putina? Kalousek na svém profilu sdílel gratulaci lídra SPD Tomia Okamury pro Nohavicu. A dodal: „Drama vrcholí... Upustil básník pistoli.“