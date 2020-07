Kalousek „ukradl“ ve Sněmovně ceduli „All Lives Matter“. Třikrát

Miroslav Kalousek v Poslanecké sněmovně rušil projev poslance Lubomíra Volného. Třikrát mu odcizil transparent All Lives Matter, který si Volný přinesl. Postěžoval si na to Václav Klaus na Twitteru. „Můžete mi vysvětlit – co je na tomto hesle rasistického či nehumánního. Či na jakých životech tedy nezáleží?“ ptal se předseda Trikolóry.

Předseda Trikolóry Václav Klaus si na Twitteru postěžoval na poslance TOP 09 Miroslava Kalouska. Kalousek totiž měl ve Sněmovně házet transparentem, kde bylo napsáno „All Lives Matter“ (Na všech životech záleží). Transparent měl následně Miroslav Kalousek zničit. To vše se mělo podle Klause stát za posměchu z řad Pirátů a TOP 09. Podle videa ze Sněmovny je ovšem Kalouskův prohřešek menší, pouze Volnému transparent třikrát zcizil a Volný si pro něj musel třikrát dojít.

„Můžete mi vysvětlit – co je na tomto hesle rasistického či nehumánního. Či na jakých životech tedy nezáleží? Děkuji,“ tázal se poslanec na Twitteru.

Poslanec Kalousek právě ve sněmovně hází a snažil se zničit transparent “all lives matter”. (za chechotu Pirátů a TOP09).

Můžete mi vysvětlit - co je na tomto hesle rasistického či nehumánního. Či na jakých životech tedy nezáleží? Děkuji — Václav Klaus ml. (@VaclavKlaus_ml) July 7, 2020

Z videa je zatím zřejmé, že Miroslav Kalousek transparent nechtěl pustit a Volný se pak dohadoval s předsedou Sněmovny Vondráčkem a rozhazoval rukama.

Ceduli přinesl do poslanecké sněmovny poslanec Lubomír Volný (Jednotní), který navrhoval, aby dolní komora vyjádřila souhlas s výrokem prezidenta Miloše Zemana. Ten řekl, že heslo amerických protestů Black lives matter je rasistické.

„Dobrý den dámy a pánové. Předstupuji zde na změnu programu naší schůze. Nejprve přečtu název usnesení a poté jej zdůvodním,“ pronesl Volný u řečnického pultíku zrovna ve chvíli, kdy si všiml, že mu Miroslav Kalousek odcizil transparent s nápisem All livss matter. Poslanec Volný přinesl si přinesl transparent zpět zatímco předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) vyzýval ke klidu a ohleduplnosti. Když Volný opět začal hovořit, tak si Miroslav Kalousek přišel pro transparent podruhé. „Pane kolego, já Vás ještě jednou poprosím. Umožněte vystoupení svého kolegy a budu rád, když podpoříte změnu jednacího řádu, že bychom třeba tyto transparenty vyloučili z jednání pro příště všechny,“ vyzval Vondráček poslance Kalouska. „Poprosím Vás o důstojný průběh jednání,“ dodal předseda Sněmovny. „Návrh usnesení poslanecké sněmovny. Zaprvé. Poslanecké sněmovna souhlasí s výrokem prezidenta České republiky…“ začal číst Volný návrh usnesení, zatímco mu Kalousek ukradl transparent potřetí. Na to Radek Vondráček reagoval tak, že přerušil schůzi do 14:35. „Poprosím, abyste případně, protože to zakázáno není, používat ty pomůcky… Ještě jednou, mluvil jsem o nějakém vzájemném respektu. Já bych byl nerad, kdybych to musel řešit nějakým pořádkovým opatřením,“ řekl Vondráček.

Anketa Má Zeman pravdu, že heslo ,,Black Lives Matter" je rasistické? Ano 99% Ne 1% hlasovalo: 23301 lidí

Ve 14:35 byla obnovena schůze a Volný se připravoval ke slovu. V tu chvíli si ovšem opět šel Kalousek pro transparent. To mu však nedovolil nezařazený poslanec Marian Bojko, který se před transparent postavil, a tak ho Kalousek pouze poklepal po ramenu. „Opravdu bych se nerad dožil toho, že se tu budeme prát. Někdo ustoupit musí,“ poznamenal Vondráček.

„Ještě jednou dobrý den dámy a pánové. Kolegyně a kolegové. Dovolím si omluvit za hrubé chování pana kolegy Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího. Netušil jsem, že to bude právě on, kdo jako první dá najevo, že ne na všech životech záleží. Nicméně, nejprve jak už jsem říkal, přečtu návrh usnesení a poté jej zdůvodním. Zaprvé, poslanecká sněmovna souhlasí s výrokem prezidenta České republiky, že slogan Black lives matter je rasistický, protože záleží na všech životech. Zadruhé prohlašuje All lives matter, na všech životech záleží. Zatřetí. Odmítá generalizované přepisování lidské historie parlamentem Evropské unie, protože výbojné války a obchod s otroky provozovali v lidské historii původní obyvatelé všech kontinentů a jsou to pouze mimoevropské kultury, které při současných ozbrojených konfliktech masově vraždí své oponenty z rasových a náboženských důvodů a současně provozují otrokářství. Začtvrté. Konstatuje, že ani v současné situaci se nesmí zapomínat na ochranu původních Evropanů před rostoucím počtem protibělošských rasově a nábožensky motivovaných útoků, přesně v souladu s heslem, že na všech životech záleží,“ pronesl Volný. Prý jsou to tedy původní Evropané, kterým není poskytována ochrana. Prý ho tedy zajímá diskuze na toto téma.

