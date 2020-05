Kalousek zvažuje vystoupení z katolické církve. Kvůli Haně Lipovské

Jak jsme již informovali, včerejší tajná volba, v níž byla dovolena poslední tři volná místa v Radě ČT, rozhodila šéfa poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. U pultíku ve Sněmovně zvolení Xavera Veselého, Hany Lipovské a Pavla Matochy označil za začátek konce veřejnoprávní televize. Ale to nebylo všechno. Kvůli gratulaci Haně Lipovské se Kalousek dostal do křížku s kardinálem Dominikem Dukou. A pohrozil, že vystoupí z církve.

reklama

Včerejší volba do ČT vedla k různým prohlášením. Například od Miroslava Kalouska, předsedy poslaneckého klubu TOP 09, který volbu u pultíku ve Sněmovně komentoval jako první. „Dovolte mi vyslovit soud, že je to začátek konce nezávislé veřejnoprávní televize,“ pronesl. A dodal, že „za to nese plnou odpovědnost sociální demokracie“, což v sálu vyvolalo hluk. Kalousek trval na tom, že sociální demokracie nemá čisté svědomí. „Nesete stoprocentní odpovědnost za výsledek této volby,“ skončil s mlácením do sněmovního pultíku.

Psali jsme: Xaver zvolen a Kalousek to nevydýchal. Zločin! hřímal. Pak se chytil pultíku a spustil

Kdo naopak gratuloval 'své' nominantce, Haně Lipovské, byl kardinál Dominik Duka. „Oceňuji její statečnost a pokoru, s jakou po několik měsíců dokázala čelit vyloženě nenávistné a naprosto nepochopitelné kampani některých zájmových skupin. Podobný dík patří i poslancům, že těmto křiklounům nepodlehli,“ svěřil se.

Gratuluji nominantce ČBK Haně Lipovské k úspěšné kandidatuře. Oceňuji její statečnost a pokoru, s jakou po několik měsíců dokázala čelit vyloženě nenávistné a naprosto nepochopitelné kampani některých zájmových skupin.Podobný dík patří i poslancům, že těmto křiklounům nepodlehli. https://t.co/XDH9KLSEfI — Kardinál Duka (@dominikduka) May 27, 2020

Anketa Dokáží Hana Lipovská a Xaver Veselý něco skutečně změnit v ČT? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 4513 lidí

To ovšem Kalousek, kterého s Dukou spojuje členství ve stejné církvi, nevydýchal. „Otče kardinále, Vámi nominovaná osoba se vyjádřila, že nerozumí smyslu veřejnoprávních médií. Ideální kvalifikace pro radní ČT... Díky Vám jsem byl desítky let hrdý na to, že jsem katolík. Kvůli Vám dnes přemýšlím o tom, že z katolické církve vystoupím,“ odpověděl Dukovi. Dodejme, že status Kalousek psal ve třičtvrtě na deset večer.

Otče kardinále, Vámi nominovaná osoba se vyjádřila, že nerozumí smyslu veřejnoprávních médií. Ideální kvalifikace pro radní ČT..Díky Vám jsem byl desítky let hrdý na to, že jsem katolík. Kvůli Vám dnes přemýšlím o tom, že z katolické církve vystoupím. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 27, 2020

Hned se však našli tací, kteří mu tuto myšlenku rozmlouvali „Klid. Masaryk sice vystoupil z církve pod vlivem Brentana, jež církev opustil na protest proti vyhlášení neomylnosti papeže, ale neomylnost kardinála snad ještě vyhlášena nebyla,“ dodal komentátor HN Petr Honzejk.

Klid. Masaryk sice vystoupil z církve pod vlivem Brentana, jež církev opustil na protest proti vyhlášení neomylnosti papeže, ale neomylnost kardinála snad ještě vyhlášena nebyla. :) — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) May 27, 2020

A myšlenky na vystoupení rozmlouval Kalouskovi také bývalý lídr Křesťanskodemokratické strany Ivan Pilip: „Mirku, také mi taková myšlenka občas proběhne hlavou, ale dva tisíce let církve nestojí a nepadá s jedním moci oddaným kardinálem a hodnoty křesťanství už vůbec ne.“

Mirku, také mi taková myšlenka občas proběhne hlavou, ale dva tisíce let církve nestojí a nepadá s jedním moci oddaným kardinálem a hodnoty křesťanství už vůbec ne. — Ivan Pilip (@ivan_pilip) May 27, 2020

Kalousek se ovšem nevěnoval jen svému eventuálnímu vystoupení z církve. Trnem v oku se mu stal také člen ANO, Robert Masarovič, ředitel Pražské strojírny a.s.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar v souvislosti se 78. výročím operace Anthropoid napsal: „Jsme Češi, nikdy se nevzdáme!“

„A takto autenticky píše člověk, který jezdí za Bakalovy peníze po republice a všem radí vzdát se národní identity, národní měny, národní politiky ergo radí se vzdát se úplně. Jen dnes nevím, jestli Bruselu s ECB s německou centrální bankou nebo bez ní,“ poukazoval Masarovič na jistou ironii v prohlášeních. Čímž na sebe Kalouska upozornil.

„Pánové Hřibe a Pospíšile a další... Tohle tady píše individuum, kterému stále necháváte lukrativní a nezasloužený post na pražském majetku. Nevadí mi, že je ze severní Moravy. Vadí mi, že neumí česky a že je Andrejův pohůnek. Konejte. Konec srandy. Mluvíme o generálním řediteli a předsedovi představenstva podniku Pražské strojírny. Pokud si necháme Andrejovy 'vši v kožiše‘ i tam, kde jsme vyhráli volby, koledujeme si o příští prohru,“ vyzýval Kalousek.

Konec srandy. Mluvíme o generálním řediteli a předsedovi představenstva podniku Pražské strojírny. Pokud si necháme Andrejovy “vši v kožiše” i tam, kde jsme vyhráli volby, koledujeme si o příští prohru. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 27, 2020

Druhý jmenovaný promptně zareagoval: „Mirku, děkuji za upozornění. Pražská strojírna spadá pod náměstka pro dopravu Adama Scheinherra z Praha Sobě. Chování pana ředitele je z mého pohledu nepřijatelné. Beru to v pondělí na koaliční jednání.“

Mirku @kalousekm, děkuji za upozornění. Pražská strojírna spadá pod náměstka pro dopravu @Adam_Scheinherr z @PRAHASOBE. Chování pana ředitele je z mého pohledu nepřijatelné. Beru to v pondělí na koaliční jednání. Pěkný večer. https://t.co/YyadJ70xvl — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) May 27, 2020

Ale ozvala se i nařčená „veš v kožichu“ Robert Masarovič: „Pane předsedo. Společnost se jmenuje Pražská strojírna a.s. Jsem v ní zaměstnán zcela mimo své politické preference. Projevil jsem svůj názor tak, jak mi Ústava ČR dovoluje. Jsem moc rád, že jste mi objasnil, jak to se svobodou slova myslíte. Hezký večer.“

Pane předsedo. Společnost se jmenuje Pražská strojírna a.s. Jsem v ní zaměstnán zcela mimo své politické preference. Projevil jsem svůj názor tak, jak mi Ústava ČR dovoluje. Jsem moc rád, že jste mi objasnil, jak to se svobodou slova myslíte. Hezký večer. — Robert Masarovič (@MasarovicRobert) May 27, 2020

A objevila se otázka, zda Kalousek opravdu chce praktikovat politické čistky. „Nikoliv. Jenom musí být nekompromisně vyhozeni ti nekompetentní a všehoschopní, které si tam prosadil Bureš skrze Krnáčovou a dnes mají tu drzost se tvářit jako 'nestraničtí odborníci‘. Pan Robert Masarovič je prototyp,“ bránil se předseda poslaneckého klubu TOP 09. A dodal: „Vraťte se do do své domovské buňky ANO v Havířově a přestaňte škodit Praze. Už toho bylo dost.“

„Pane předsedo. Opakovaně, a tady vás podezírám z úmyslu, mícháte práci a politiku. Víte, u mne to není jedno a totéž. Do práce politiku netahám. V práci rozhodují výsledky ve Sbírce listin. Přeji vám krásný večer,“ odpovídal Masarovič, ale Kalousek nesouhlasil: „Kecy, pokrytecké kecy. Do svojí pozice jste se dostal zcela nezaslouženě jako politický imperativ. Havířov byl politicky obsloužen. Tak teď už laskavě vypadněte a přestaňte si hrát na nestranického odborníka.“

Psali jsme: Kdo na Hrad? Xaver a Šídlo u Soukupa, padla šokující jména. Šéf Barrandova kopnul do Zemana Tak jo, tak pojď! Útok na Jana Zahradila. Ne na internetu, ale opravdu. Proběhla tato scéna Na Hřiba se valí další zahnilost. Pospíšil pro PL o primátorově chování, když u toho nejsou kamery Milion chvilek má smůlu: Přišel papír od policie. Nebudou potěšeni

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.