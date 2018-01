Kalousek zvažuje, že podpoří Miloše Zemana

„V pátek a v sobotu půjde o hodně. Tak mě napadlo dát do Sputniku, Aeronetu a Parlamentních listů inzerát, že podporuji Zemana. To by mohlo zabrat... Co myslíte?“ zeptal se Kalousek svých příznivců.

„Ne každý podporovatel Zemana je rusofilní levičák. Plno lidí mu to ve druhém kole hodí z toho důvodu, že není žádná jiná (pravicová) alternativa. Zeman se chová více pravicově než celá slavná TOP 09 dohromady,“ zareagoval jeden z diskutérů.

A vyprovokoval tak Kalouska k reakci. „Výborně! Mohu-li Vás poprosit, tento názor inzerujte v Blesku, Aha a v Právu. Náklady hradím. To pomůže taky...“ podotkl Kalousek.

„Fór dobrej, ale neriskoval bych to… Předpokládám reakci – No vida, i ten Kalousek může dostat rozum!“ následovala reakce dalšího z diskutérů.

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se dlouhodobě pohybuje na spodních příčkách žebříčků popularity.

autor: vef