Babišovi se vše zhroutilo. A je zde další akce proti němu, uvádí tisk

Nezávislá evropská instituce OLAF totiž v minulých dnech ve své zprávě skutečně zkonstatovala, že se český premiér dopustil podvodu, píše Tabery. Došlo k němu tehdy, když se z Agrofertu vyčlenila a účelově vytvořila menší firma, aby dosáhla na evropskou dotaci.

„Andrej Babiš nemůže tvrdit, že o machinaci nevěděl, protože ji poslední roky obhajoval. Po počátečním lhaní, že netuší, komu Čapí hnízdo patří, přiznal, že jeho rodině. Je to tedy jeho podvod, nikoli nezodpovědných podřízených. Argument jeho a jeho právníků, že se každý může přesvědčit, že peníze byly proinvestovány, jsou výsměchem veřejnosti. Nepochybně by každý, kdo by dostal padesát milionů na bydlení, lehce dokázal, že je uměl ve svůj prospěch využít,“ poznamenal dále Tabery.

Původní text ZDE

Nyní je podle jeho slov otázkou, jak se česká společnost vyrovná s tím, že premiér je podvodníkem. „Tento týden má Sněmovna hlasovat o důvěře pro Babišův kabinet, i kdyby tu nebyly jiné problémy, vláda s takovým premiérem nemá získat důvěru. Copak už neplatí, že když se prokáže politikovo pochybení, tak za to má nést odpovědnost?“ podotkl Tabery a pozastavil se kriticky i nad tím, že kabinet pomáhá celou událost přikrýt a zbagatelizovat tím, že odmítá zprávu OLAFu zveřejnit. „Jestli Babiše vynesla k moci protikorupční revoluce, měla by jej i smést. Bez zájmu veřejnosti se tak ale nikdy nestane,“ zakončil Tabery. Andrej Babiš ANO 2011



Server iHNed.cz pak píše o tom, že opoziční politici ze středních Čech chtějí nechat farmu Čapí hnízdo v projektech financovaných Evropskou unií. Důvod je prostý – chtějí docílit toho, aby se farmou zabývala Evropská unie a Brusel. Vzhledem k tomu, že v rozhodujícím výboru regionálního operačního programu mají většinu, jejich plán může vyjít.

autor: vef