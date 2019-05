Kalousku, cos to vychoval? Místostarosta TOPky kasíruje za vyřizování mailů i za schůzky desítky tisíc. Nachytali jsme ho

Anketa Má Babiš navrhnout konec ministra Staňka ve vládě? Pak by ho Zeman už musel odvolat Má to navrhnout 4% Nemá to navrhnout 91% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 3451 lidí

„Níže přiložený výkaz není součástí mého platu, nejedná se o žádné nadstandardní plnění. Jedná se o náhradu poskytnutou zaměstnavateli v případě, že zaměstnavatel poskytne pracovní volno. Náhradu mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, uhradí obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního právního předpisu,“ uvedl na náš dotaz místostarosta Šula.

Podle něj je toto řešení pro městskou část levnější. Jako uvolněný místostarosta by pobíral plat 74.406 korun hrubého. (Uvolněný je ten, kdo práci pro městskou část vykonává jako hlavní pracovní poměr, neuvolněný naopak pracuje dál ve svém původním zaměstnání a jeho měsíční odměna je tak nižší.)

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Sám by se funkci uvolněného starosty nebránil, nicméně by to prý muselo být součástí koaliční dohody.

„Přestože se osobně nebráním možnosti na uvolněného místostarostu přejít. To však musí být součástí koaliční dohody. Vše je však zcela podle zákona a zaměstnavatel má na náhradu právo. Opozice má snahu mě očernit a to i tímto zcela smyšleným tématem,“ dodal také.

Shrňme si, že Petr Šula v tuto chvíli pobírá plat neuvolněného místostarosty ve výši 45.658 korun hrubého, k tomu bere plat u svého zaměstnavatele a městskou část nechává proplácet svému zaměstnavateli dobu, kterou tráví na radnici. V únoru tedy radnici vyšel na 63.286,71 korun. Připomeňme, že v hrubé mzdě.

Nepočítáme reálnou částku, kterou zaměstnavatel hradí ve formě superhrubé mzdy. A nepočítáme ani odvody na sociální a zdravotní, které radnice hradí zaměstnavateli místostarosty Šuly. V březnu pak místostarostování Petra Šuly vyšlo Prahu 12 na 65.746,53 korun. Opět nepočítáme reálnou částku, kterou zaměstnavatel hradí ve formě superhrubé mzdy. A nepočítáme ani odvody, které radnice hradí zaměstnavateli TOPáckého místostarosty.

Psali jsme: Máme výkazy práce spolupracovníků ODS a STANu na Středočeském kraji: Brali desetitisíce za „práci s mailem“ nebo chození po kanceláři

Náš zdroj, který redakci veškeré informace včetně podkladů poskytnul, na to konto uvádí:

„Je to od něj vyloženě neetické. Podívejte se do dokumentů, kolik si vyčerpal měsíčně a hlavně za co si účtuje. Za vyřizování e-mailů? To snad ne, to má být jeho řádná náplň práce. Takže k těm skoro padesáti tisícům má od začátku roku dalších čtyřicet tisíc za náhrady. Navíc jako místostarosta si může s termínem schůzek hýbat a organizovat je klidně až po pracovní době. Možná by měl dokázat, že mu jeho zaměstnavatel skutečně snížil mzdu o 49 hodin, které například v měsíci březnu pracoval pro obec.“

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Krach Štětiny: Je zle. Výčitky, zloba, dokonce „penisy“ Zlá krev v TOP 09? Kalousek začal vysílat. Hned po volbách, z „provozovny“ Přišli o jednoho europoslance. Přesto jsou u TOP 09 a STAN spokojeni My tu řešíme dědičné hříchy z časů Nečase a Kalouska... Udženija z ODS se posmívala tak dlouho, až se Válková neudržela

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový