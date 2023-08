Kam se to Jurečka cpe? Čunek drsně o tom, co provádí vedení lidovců

reklama

KDU-ČSL se podle posledního průzkumu agentury Median ocitla na samém chvostu třeba až za Přísahou nebo Zelenými se ziskem 2 %. Senátor Jiří Čunek je přesvědčen, že za to může odklon od tradičních hodnot lidovců a snaha o liberálnější posun strany.

„Klesají nám preference. Objektivní fakt je, že jsme spadli, druhá věc je, že tu bouři hodně vyvolal článek o nějakém střetu mezi liberály a konzervativci v KDU-ČSL. Ale já to tak úplně nevnímám, ta strana si zachovává své konzervativní hodnoty, což je ochrana přirozeného života. Ty liberální postoje u nás určitě jsou, ale mám za to, že jsou početně v menšině,“ uvedl Čunek v rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

Podle Čunka je problém ten, že se lidé ve vedení strany snaží vypadat liberálně, ačkoliv ve skutečnosti zastávají tradiční křesťanské hodnoty. „Myslím si, že kolegové Jurečka, Výborný a další členové předsednictva nejsou takovými liberály, jen si myslí, že musejí pochytat všechny ryby v rybníku. Jenže to není pravda,“ prohlásil Čunek.

Pokles preferencí je prý dán také spojením v rámci koalice SPOLU a celé vládní pětikoalice. „Myslím, že jsme se dostali do podobné situace jako sociální demokraté či komunisté s Andrejem Babišem. On převzal jejich rétoriku a politiku, čímž ukázal na jejich nepotřebnost, a vysál je,“ řekl Čunek a zkritizoval vedení strany například za to, že více nebojovalo proti zrušení superhrubé mzdy.

„Dopustili jsme zásadní chybu. Když vznikla pětikoalice, tak si ODS prosadila, že se nebude měnit zrušení superhrubé mzdy. To je 130 miliard korun, které by měly přitékat do rozpočtu každý rok. Já nezpochybňuju to, že ta superhrubá mzda byla úplně nejlepším výmyslem, ale když už to tady bylo a jsme v situaci, že máme stovky miliard dluhu, tak ještě odebrat takovou částku je špatně. Teď to nahrazujeme neuvěřitelně složitým systémem daní, ačkoliv vláda mimo jiné slíbila, že daně zvyšovat nebude,“ zkritizoval vládu Čunek.

„To jsme neměli připustit, zvlášť když máme Ministerstvo práce a sociálních věcí. První se ukázalo na důchody, což bylo hodně nešťastné. Snad žádný důchodce a občan nepochybuje o tom, že důchodová reforma se má nastartovat, aby byl systém dlouhodobě udržitelný. Ale Marian Jurečka jako první začal dělat parametrické změny na základě toho, že v rozpočtu nejsou peníze. Superhrubá mzda se měla rušit jen v případě, že bychom ty peníze měli čím nahradit, jinak měl premiér Fiala vyhlásit její návrat do doby, kdy bude lepší ekonomická situace,“ je přesvědčený lidovecký senátor.

Podle Čunka by si také KDU-ČSL měla více stát za svými konzervativními postoji. „Lidovci mají například naprosto jasné stanovisko ohledně manželství pro všechny a je na škodu, když lidé z vedení strany později omlouvají a vysvětlují slova některých poslanců, ačkoliv ti se vlastně drží toho jasného koridoru,“ všímá si Čunek.

„Problém je ten, že tato společnost se dostává do ohromného konfliktu s tím, že my neustále přemýšlíme, co a jak řekneme, abychom se nikoho nedotkli, a potom to neumíme ani pojmenovat, ani vyřešit,“ uvedl senátor.

Lidovci musejí podle Čunka být opět tou konzervativní stranou, jinak se zcela vzdálí těm křesťanským a morálně konzervativním hodnotám, které stojí u jejího zrodu. „Liberálních stran, jako Piráti, topka a další, těch je tady dost a vůbec nechápu, kam se vedení lidovců vlastně cpe,“ dodal Čunek.

