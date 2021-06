Kam tohle vede? Putin roztrhal politiku USA. Dal perlu z jednání

Šéf Kremlu má za to, že americká mezinárodní politika již po několik dlouhých let postrádá předvídatelnost a stabilitu. Právě tyto hodnoty považuje Putin za klíčové hodnoty v mezinárodních vztazích. „O jakou stabilitu a předvídatelnost by mohlo jít, když si vzpomeneme na události v Libyi v roce 2011, kdy byla země v podstatě rozvrácena? Jaký druh stability a předvídatelnosti tam byl?“ uvedl ruský prezident na příkladu. Na přetřes přišel Afghánistán i Sýrie.

reklama

Anketa Je korektní, jak Andrej Babiš nadává Pirátům kvůli migraci? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10502 lidí

Ruský prezident Vladimír Putin poskytl rozhovor americké televizní stanici NBC. V rozhovoru promluvil o stabilitě a předvídatelnosti, což jsou prý klíčové hodnoty v mezinárodních vztazích. Ani jedno však USA údajně neposkytuje. V interview tedy Putin silně zkritizoval současnou, ovšem i bývalou hlavu Bílého domu.

„On (americký prezident Joe Biden pozn. red.) říká jednu věc. Já říkám jinou věc,“ uvedl, když komentoval výrok, že podle Bidena je Rusko viníkem globální nestability. „Ale možná se v určitém bodě naše rétorika, v určitých ohledech, liší a je odlišná. Ale pokud se mě teď ptáte na můj názor, říkám vám, jaký je. Nejdůležitější hodnotou v mezinárodních záležitostech je předvídatelnost a stabilita,“ myslí si Putin.

Fotogalerie: - Hrad v barvách NATO

Psali jsme: Šéf NATO chce novou strategii proti Rusku. Potěší Ukrajinu, možná zmíní i Vrbětice

Právě tyto dvě zmíněné hodnoty USA neplní. „O jakou stabilitu a předvídatelnost by mohlo jít, když si vzpomeneme na události v Libyi v roce 2011, kdy byla země v podstatě rozvrácena? Jaký druh stability a předvídatelnosti tam byl? Hovořilo se o pokračující přítomnosti vojáků v Afghánistánu. A pak najednou bum, vojáci se z Afghánistánu stahují. Je to opět předvídatelnost a stabilita? Nyní události na Blízkém východě. Je to předvídatelnost a stabilita, k čemu to všechno povede? Nebo v Sýrii? Co je na tom stabilního a předvídatelného?“ argumentoval šéf Kremlu.

Anketa Je správné, že Facebook smazal stránku poslance Lubomíra Volného? Ano 11% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 14000 lidí

„Ptal jsem se svých amerických protějšků: Chcete, aby (syrský prezident Bašár pozn. red.) Asad odešel? Kdo ho nahradí? Co se stane, až bude někým nahrazen? Ano. Odpověď je zvláštní. Odpověď zní: ‚Nevím‘. No, když nevíte, co bude dál, proč měnit to, co je? Mohla by to být druhá Libye nebo další Afghánistán. Chceme to? Ne,“ dodal.

„Sedněme si spolu, mluvme, hledejme kompromisní řešení, která budou přijatelná pro všechny strany. Tak se dosáhne stability. Nelze jí dosáhnout vnucováním jednoho konkrétního pohledu, toho správného, přičemž všechny ostatní jsou nesprávné. Takto se stability nedosahuje,“ zdůraznil Putin.

Fotogalerie: - Nad Pradědem, pod Pradědem

Psali jsme: Joe Biden opět terčem posměchu. Mezinárodního

Psali jsme: Expert Wagner: Vyřadit z Dukovan Rusko a Čínu? Skončíme na plynu z Ruska a panelech z Číny. O klima víme málo „Ještě párkrát a konec.“ Petr Fiala se houpe. A narazil víc, než by čekal Kulhánek: Vrbětice? NATO nás podpořilo. Úplně všichni Hejtman Grolich vyzýval v ČT k vyvíjení tlaku na očkování v domovech pro seniory. Chystá se prý i systémová změna pro rozdělování dotací

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.