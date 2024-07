Kamala Harrisová: Když se to hodilo, měla na starost migraci. Už se to nehodí

Kamala Harrisová dostala od prezidenta Joea Bidena na začátku mandátu za úkol vypořádat se se vzrůstající migrací ze zemí Jižní Ameriky. Pro to je v angličtině ustálený výraz „pohraniční car“. A jako o pohraničním carovi začala o Harrisové psát média, označovali ji tak politici. Jenže během mandátu se migrace do USA jen zvyšovala. Kamala Harrisová tak podle republikánů svou roli „pohraničního cara“ nezvládla.

„Harrisová byla jmenována ‚pohraničním carem‘ v březnu 2021 a od té doby miliony a miliony ilegálních cizinců napadly naši zemi a bezpočet Američanů bylo zabito rukou migrantů kvůli její úmyslné demolici amerických hranic a zákonů,“ řekl Trump v úterý novinářům.

„Převzala roli, kterou měl viceprezident Biden během Obamovy administrativy, což je diplomacie se Střední Amerikou,“ řekl v úterý pro Fox News bývalý ministr vnitřní bezpečnosti Jeh Johnson. „Ona není pohraniční car,“ dodal důrazně.

Mainstreamový deník Axios v roce 2021 Harrisovou také nazýval pohraničním carem. Teď, v článku v roce 2024, když se Harrisová stala kandidátkou na prezidentský post, začal deník hrát hru na to, že je vyloučené, že by Harrisová byla pohraničním carem. O tom, že sám Axios Harrisovou tituloval stejně, pomlčel, přičemž ostatní média obvinil, stejně jako Trumpa a jeho příznivce. Jenže čtenáři si vzpomněli, že stejně tituloval Harrisovou i Axios. A začali se bouřit. Načež Axios tiše a bez upozornění vstoupil zpět do článku a začal přepisovat, doplňovat a na zpětnou editaci článku neupozornil.

Na to se rozpoutal výsměch od čtenářů a sociální sítě se zaplavily slovy jako „ubozí demokraté jsou těmi nejnečestnějšími lidmi na světě“, zaznělo na síti X v reakci na pokrytectví deníku.

CALLED IT. These pathetic Democrat hacks are the most predictably dishonest people on earth. https://t.co/hzft99D9Zg pic.twitter.com/iox1dlRgGR — Sean Davis (@seanmdav) July 24, 2024

Po silné kritice deník pod článek doplnil editorskou poznámku: „Tento článek byl aktualizován a upřesněn, aby bylo poznamenáno, že Axios patřil mezi zpravodajské kanály, které v roce 2021 nesprávně označily Kamalu Harrisovou za ,pohraničního cara‘,“ stojí nově v článku deníku Axios.

„Strana vám řekla, abyste odmítl důkazy vašich očí a uší. Byl to jejich poslední, nejzákladnější příkaz,“ citoval na síti X snahu zamlčet editaci jeden z kritiků.

“The Party told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command”

George Orwell, 1984 pic.twitter.com/jqTdhu2jes — Angus Davis (@angusdav) July 24, 2024