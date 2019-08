Kamila Moučková o Zemanovi: Že se nestydí. Tam je nějaká porucha

Moderátorka spojená s dramatickým vysíláním 21. srpna 1968 Kamila Moučková se v rozhovoru pro Seznam Zprávy vyjádřila mimo jiné také k prezidentu Miloši Zemanovi či k premiéru Andreji Babišovi (ANO). Podle svých slov je vyděšená, co se to tu 30 let od revoluce děje.

„To, co v současnosti prožíváme, já nevím, jak bych to nazvala. Já vím, že se do médií neříkají sprostá slova, ale já daleko víc jsem vyděšená. Já jsem opravdu na výsost vyděšená z toho, co je možné,“ uvedla Moučková. Děsí ji premiér Andrej Babiš (ANO). „Ten je několikrát potvrzený spolupracovník StB, který má své miliardy a přes ně má své kšefty a trafiky. Ať si je opatruje. Ať si to dělá, ale ať ke všemu nechce vládnout téhle zemi,“ dodala.

Následně hovořila o hospodské kultuře, kdy lidé na toto nedbají a místo toho se zajímají jen o sebe a zda se mají dobře. „Ale kde je morálka, kde je odpovědnost za tyto věci?“ zeptala se. Je ráda za demonstrace, které byly na jaře svolány a budou další.

„Bojím se, že je ohrožena demokracie. A bojím se, že nastane diktát mocných, diktát funkcionářů,“ uvedla.

Poté se rozmluvila i o prezidentu Milošovi Zemanovi. „To byl neobyčejně vzdělaný, chytrý ekonom, s kterým byla sranda. Potkávali jsme se na Hradě a byl to... Já nevím, co se s tím člověkem stalo,“ dodala. Co by dnes prezidentovi řekla? „Že se nestydí. Že je to škoda, že tenhle vzdělanej, chytrej pán se dostal do situace, já nevím, jestli je tak nemocnej, jestli už prostě... Mně je 91 let a jsem ráda, že mě to ještě myslí, ale já se obávám, že tam je nějaká porucha. To není možný, aby se tohle s člověkem stalo. Řekla bych mu: ‚Že se nestydíte, pane Zeman,‘“ poznamenala.

Poté zopakovala, že je vyděšená z toho, že lidi chtějí málo. „Že chtějí prostě jenom mít svatej pokoj. Zalízt si někam a prostě: ‚A co, nemáme hlad, večer si dojdu do tý hospody na pivo,‘“ dodala.

A jak se podle ní mělo naložit po roce 1989 s komunistickou stranou? „Když byl Václav Havel pár dní prezidentem, tak jsem jednou řekla: ‚Vašku, musíš zrušit komunistickou stranu. Aspoň na čas, jinak se tu rozlezou a půjde to zase dál,‘ což je současnost. On mi na to řekl: ‚Ty ses zbláznila. To bych nebyl žádnej demokrat.‘ Střih, pět let na to, někde: ‚Kamčo, pojď sem, já ti něco potřebuju říct,‘ šeptá mi do ucha: ‚Ty jsi tenkrát měla pravdu,‘“ poznamenala. „Podívejte, jsou rozlezlí všude. Dovolujou si neuvěřitelné věci. Vždyť to je zrůdná ideologie, která zatýká, vraždí, kriminalizuje svoje vlastní lidi a ti dneska radí vládě. No, kde to jsme?“ zeptala se.

autor: vef