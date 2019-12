Kampaň Bakalových médií proti Rusku a Číně. Obeznámený Jiří Paroubek popsal, jak to funguje

Bakalova média rozjela v minulých dnech kampaň proti Číně a Rusku, upozorňuje prostřednictvím svého komentáře bývalý premiér Jiří Paroubek. Do kampaně se mají zapojovat politici z pravice či senátoři Jiří Drahoš a Marek Hilšer. Nemá jít ovšem jen o ně, zejména šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka podle Paroubka „řádí a přitom perlí“. „Proč se vlastně Ruska bát? Proč zbrojit tak masivně, jak to chce Trump?“ táže se bývalý ministerský předseda a pouští se i do předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Pokud se bude jeho „stihomam Čínou a čínským Home Creditem stupňovat“, doporučuje mu „navštívit Modrou lagunu, známého psychiatra Jana Cimického“.

„Koudelka velmi komicky zdůvodňuje, proč se prý vlastně snaží Rusko šířit dezinformace, aby destabilizovalo státy uvnitř EU a NATO. Prý je tomu tak proto, že Rusko nemá dostatečnou ekonomickou sílu k tomu, aby si vytvořilo ‚odstrašující vojenský potenciál, který by mohl konkurovat obrovské síle jednotné Severoatlantické aliance‘. Ano, Koudelka má naprostou pravdu,“ píše Paroubek. Prý to dlouhé roky tvrdí i on sám. „S nějakými šedesáti miliardami dolarů, které dává každoročně na zbrojení, je na tom zhruba stejně jako Británie a o něco hůře nežli Francie,“ doplňuje.

„Takže proč se vlastně Ruska bát? Proč zbrojit tak masivně, jak to chce Trump?“ táže se dále. Podle něj Koudelka sám nevěří, že by jakákoliv dezinformační kampaň Ruska „zabrala natolik, aby byly ovlivněny výsledky voleb v jednotlivých státech EU a NATO tak, aby posílily pozici tzv. proruských kandidátů“. „Jsou to pohádky a pindy paní Mindy,“ hodnotí. Koudelkovi pak doporučuje práci „třeba knihovníka v Národní knihovně anebo kustoda v Národním technickém muzeu“. Prezident Miloš Zeman má mít v negativních vyjádřeních ohledně činnosti Koudelky pravdu.

Následně to od něj schytal předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. „Podle něj se chce P. Kellner ‚pokoutnými metodami za čínské peníze vměšovat do politiky‘. No, prostě hrůza... již v minulém týdnu jsem si všiml, že Bakalova média a také Piráti v dojemné shodě spustili protičínskou kampaň,“ píše bývalý premiér. Piráti podle něj chtějí těmito prohlášeními zakrýt spory v pražské koalici, a tak se podle něj Piráti připojili k „bakalovskému honu na čarodějnice, pardon, na Číňany“.

Paroubkovi se nelíbí ani návrh senátora Jiří Drahoše na zastavení inzerce některým médiím. „Když se zastaví financování, tak se zastaví i médium. A budeme tu mít zase jen tu jednu jedinou pravdu, protože ‚my‘, přátelé pravdy a lásky, peníze máme. A kdyby došly peníze soukromníkům, tak přece máme peníze daňových poplatníků v Českém rozhlase a v České televizi,“ varuje.

Michálek by podle něj měl „navštívit Modrou lagunu, známého psychiatra Jana Cimického, který mu snad dokáže v jeho duševním traumatu ulevit“.

Upozorňuje, že by se lidé, které jmenoval, měli zajímat, že Bakala „nejméně deset let používá jako svou PR agenturu firmu Bison & Rose“. „A stejně tak tato agentura radila, či dokonce ještě radí s PR generálnímu řediteli ČT Dvořákovi,“ upozornil. Zakladatelé této firmy měli podle něj úzce spolupracovat také s bývalým premiérem B. Sobotkou a bývalým ministrem vnitra M. Chovancem. „I to by asi bylo dobré prolustrovat,“ dodal.

„Budeme lustrovat postupně premiéra Babiše v jeho kauzách a pseudo kauzách, prezidenta za jeho údajně kladný vztah k novičoku. A budeme hledat nitky a další nitky, které budou ve fantazii politických magorů prokazovat krátká spojení kohosi s Číňany a Rusy. A zejména se zaměříme na ty, kteří si zachovali na česko-ruské a česko-čínské vztahy standardní, realistický pohled... tedy takový, jaký je obvyklý např. v Německu, Británii či Francii,“ píše Paroubek závěrem. Prý tady nejde „o ideologii, ale o byznys“.

